Velikani na trnih

Danes se bo ob 12. uri v Nyonu začel žreb parov dodatnih bojev za osmino finala lige prvakov. Po novem sistemu tekmovanja bodo ekipe, ki so se v prvem delu zvrstile od 9. do 24. mesta, v dodatnih bojih borile za mesto v osmini finala. Že zdaj je jasno, da se bo Manchester City v dodatnih kvalifikacijah pomeril proti Realu oziroma Bayernu, tako da se obeta vsaj ena velika poslastica.

Prve tekme tako imenovanega "play-offa" bodo 11. in 12. februarja, povratne pa 18. in 19. februarja. Uefa je število možnih tekmecev pred žrebom skrčila na zgolj dve imeni, ključ pa leži v uvrstitvi na skupni lestvici. Ekipi, ki sta prvi del lige prvakov končali na devetem oziroma desetem mestu, se bosta namreč pomerili proti najslabšima iz seznama kandidatov, to sta 23. in 24. klub ligaškega dela. Ekipi, ki sta osvojili 11. in 12. mesto, se bosta udarili z 21. oziroma 22. klubom in tako naprej.

Foto: Uefa

Znano je torej, da se bo PSG pomeril z enim izmed francoskih klubov. Tako bo imela Francija v osmini finala najmanj dva udeleženca, saj si je Lille, v prejšnji sezoni še znanec Olimpije v konferenčni ligi, priigral uvrstitev med najboljših osem. Poleg Lilla so se neposredno v osmino finala uvrstili še Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer in Aston Villa.

Možni pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala: Monaco (17)/Brest (18) – PSG (15)/Benfica (16)

Sporting Lizbona (23)/Club Brugge (24) – Atalanta (9)/Borussia Dortmund (10)

Celtic (21)/Manchester City (22) – Real Madrid (11)/Bayern München (12)

Feyenoord (19)/Juventus (20) – Milan (13)/PSV Eindhoven (14)

