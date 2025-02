Aston Villa pripeljala Marcusa Rashforda

Zimski prestopni rok se počasi izteka, spremljamo še zadnje prestope. Angleška nogometna prvoligaša Manchester United in Tottenham, ki jima v tej sezoni ne gre vse po načrtih, sta okrepila svoji zasedbi. United je v svoje vrste zvabil Patricka Dorguja iz italijanskega Lecceja, Tottenham pa Kevina Dansa iz francoskega Lensa. Za zveneč prestop pa je v nedeljo zvečer poskrbela Aston Villa. Okrepila se je z dolgoletnim angleškim reprezentantom in napadalcem Manchester Uniteda Marcusom Rashfordom. Rdeči vragi so ga posodili udeležencu lige prvakov iz Birminghama do konca sezone

Marcus Rashford, ki se je znašel v nemilosti strokovnega vodstva Manchester Uniteda, se seli k Aston Villi. Rdeči vragi so ga posodili klubu iz Birminghama do konca sezone. Villa si prizadeva v svoje vrste do konca prestopnega roka, ta se bo končal v ponedeljek, 3. februarja, še Španca Marca Asensia iz PSG.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025

Tottenham si je avstrijskega reprezentanta Kevina Dansa, ki se najbolje znajde v osrčju obrambe, do konca sezone izposodil, po njej pa ga bo odkupil za 25 milijonov evrov. Šestindvajsetletni Danso je pred tem že igral v Angliji za MK Dons in Southampton. Pri Tottenhamu so si močno želeli okrepitev v obrambi, saj so imeli ali imajo težave s poškodbami Micky van de Ven, Cristian Romero in Radu Dragusin.

Manchester United pa je 20-letnega dansko-nigerijskega krilnega nogometaša Patricka Dorguja odkupil od Lecceja. Ta je po poročanju Transfermarkta zanj dobil 30 milijonov evrov. Dorgu, ki ga je Lecce poleti 2023 pripeljal za zgolj 220.000 evrov, je podpisal pogodbo do 30. junija 2030.

Tottenhamov in Unitedov tekmec iz angleške lige Chelsea pa je prodal enega svojih nogometašev. Cesare Casadei, 22-letni vezist, se je za 13 milijonov evrov preselil v domovino k Torinu.