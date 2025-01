NK Maribor je potrdil prihod turškega vezista Bartuga Elmaza. Enaindvajsetletnika je Štajercem do konca sezone posodil turški velikan Fenerbahče. NŠ Mura je tik pred začetkom spomladanskega dela prve lige predstavila še drugega zimskega novinca. Po Mariu Mustapiću bo črno-beli dres po novem nosil Jošt Pišek. Zadnja novica pa prihaja iz NK Celje: s Slaskom iz Wroclawa so se dogovorili za prestop Lukasza Bejgerja.

Mladi turški reprezentant Bartug Elmaz je produkt nogometne šole Galatasaraya in je pri 17 letih debitiral v članski konkurenci, nato je poleti 2022 odšel v Marseille in se po enem letu vrnil v domovino, vendar na drugo stran Istanbula. Podpisal je za Fenerbahče, pri katerem je doslej zbral 12 nastopov v prvem moštvu, so zapisali pri Mariboru.

Poudarili so tudi, da je Elmaz kot eden izmed najbolj nadarjenih turških nogometašev dres mlajših reprezentančnih selekcij skupaj oblekel 61-krat, za mlado izbrano vrsto Turčije je odigral 14 tekem in dosegel tri zadetke.

"Ocenili smo, da moštvo v pričakovanju nadaljevanja sezone najbolj potrebuje dodatno moč v zvezni vrsti. Kot smo omenili, ne kot okrepitev zaradi števila igralcev, ampak načrtno. Za dvig kakovosti. Elmaz je kapetan mlade turške reprezentance, ki pomeni okrepitev v pravem pomenu besede. V tem mesecu je prejel številne ponudbe klubov iz Turčije, Švice in Belgije. Gospod Acun Ilicali pa je s svojimi prizadevanji poskrbel, da je izbral Maribor. Po njegovi zaslugi se je priključil našemu projektu, s ciljem, da v vijoličastem osvoji naslov prvaka," je za spletno stran Maribora pojasnil športni direktor Mihael Mikić.

Prvi turški nogometaš, ki bo oblekel dres Maribora, pa je dodal: "Vedel sem, da gre za največji klub v Sloveniji. Seveda se zelo dobro spomnim, da sem že bil tukaj s Fenerbahčejem. Dobil sem priložnost za igro, všeč mi je bil stadion, navijači, celotno ozračje. Odkar sem izvedel, da obstaja možnost za selitev v Maribor, sem raziskal vse podrobnosti. Veselim se izziva v Mariboru. Prihajam v dobrem stanju, pripravljen za igro."

Maribor, ki je po jesenskem delu prve lige na drugem mestu s šestimi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo, je pred tem v obrambo pripeljal še Omarja Rekika, odšli pa so Gregor Sikošek, Etienne Beugre, Mark Strajnar in Samo Pridgar.

Jošt Pišek k Muri

Jošt Pišek prihaja na enoletno posojo iz Celja. "Čeprav Pišek šteje šele 22 let, ima za seboj že lepo število tekem v članskem nogometu. V dresu Domžal, Celja in Doba je namreč zbral 119 tekem, ob tem pa dosegel 23 zadetkov in prispeval 12 asistenc. Jošt je ob tem tudi standardni član slovenske nogometne reprezentance do 21. leta starosti," so zapisali pri Muri.

Jošt Pišek bo nosil dres Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. V Fazaneriji sem vedno rad igral, predvsem zaradi navijačev in dobrega vzdušja na stadionu, pa čeprav sem bil takrat na nasprotni strani. Res se že veselim vseh tekem, še posebej na domačem terenu in verjamem, da lahko osvojimo čim več točk. Obljubim lahko, da bom od sebe vedno dal svoj maksimum," je povedal Pišek.

Mura je doživela kar precej sprememb v zadnjem obdobju, poslovila sta se ameriški poslovnež George Junčaj in generalni direktor Agron Šalja, od igralcev pa so odšli Franko Kolić, Steven Junčaj, Hunter Olson, Colin Stripling, Matic Maruško, Timotej Brkić, Mato Miloš, Tilen Ščernjavič, Anel Zulić, Mark Strajnar in Vasileios Zogkos.

Po poročanju Planeta Nogomet bo pogodbo z Muro podpisal še en znanec slovenskih zelenic Luka Kerin, ki je jeseni igral v drugi ligi za Jadran, pred tem pa igral tudi za Celje in Bravo.

Celjani pripeljala poljskega branilca

Triindvajsetletni branilec Lukas Bejger je s Celjem sklenil pogodbo do 30. junija 2027. Nogometno se je začel udejstvovati v vrstah Lecha iz Poznana. Iz vrst osemkratnega poljskega prvaka se je pri vsega šestnajstih letih podal na Otok, kamor ga je zvabil Manchester United. V Carringtonu se je zadržal dve sezoni in pol ter bil član selekcije do 18 let, pozneje pa mlajše ekipe. Skupno je za rdeče vrage zbral 29 nastopov, januarja 2021 pa se vrnil v domovino in okrepil Slask. Po začetnem prilagajanju je hitro postal nezamenljiv v postavi kluba iz Wroclawa. Za zelene je nastopil na 99 uradnih tekmah, pred okroglo stotico pa je za standardnega člana mlajših selekcij poljskih reprezentanc - med 15. in 21. letom je majico z državnim grbom oblekel na 47 obračunih - prišel čas za nov izziv.

Łukasz Bejger, dobrodošel v Celju! 👑🇵🇱



23-letni osrednji branilec se v knežje mesto seli iz vrst poljskega podprvaka Slaska iz Wroclawa, s klubom pa je sklenil pogodbo do 30.6.2027! ✍️ pic.twitter.com/zD5HudPTZd — NK Celje (@NKCelje) January 31, 2025

"Vesel sem, da sem novi član Celja. Postal sem del kluba, ki je prvak svoje države, kar se mi je lani pri Slasku izmuznilo iz rok zaradi gol razlike. Pomembno se mi je zdelo, da najdem ambiciozen projekt, klub, ki se bo vsako sezono boril za lovorike. Prepričan sem, da bom v Celju to dobil, tudi že letos. Slovenska liga je po kvaliteti podobna poljski, kar se je videlo že v konferenčni ligi, ko sta igrala prvaka med seboj, stil življenja v državah je prav tako podoben. Glede na to, da sem že kot zelo mlad imel izkušnjo z življenjem in igranjem v tujini, ne bom imel težav s prilagajanjem na novo okolje. Sem branilec, ki ima rad žogo v nogah, zato mi je slog igre, ki ga zagovarja trener Riera, zelo všeč in domač. Ekipi želim pomagati, da bomo prejeli čim manj zadetkov, kar bo pomenilo več točk, več zmag in več izpolnjenih ciljev."