Padel je nov rekord, Luki Dončiću polepšali že tako lepe dneve

Nogometaši madridskega Reala so polepšali že tako lepe dneve Luke Dončića v Los Angelesu. Slovenski košarkarski virtuoz je njihov velik navijač, tako da ni skrival navdušenja po veliki zmagi Ancelottijeve čete nad Manchester Cityjem (3:2). Novopečeni Jezernik, ki se pripravlja na svoje prvo gostovanje z LA Lakers, v noči na četrtek bo na delu pri Utahu, je belim baletnikom namenil javno čestitko. Real je na Etihadu dočakal že jubilejno 300. zmago v ligi prvakov in popravil rekord tekmovanja.

Nogometašem Reala je za zmago v Manchestru čestital tudi Luka Dončić. Foto: Instagram Na Etihadu je v torek potekala nogometna poslastica. Manchester City je dvakrat vodil, obakrat je mrežo evropskih prvakov zatresel Erling Haaland, a so varovanci Josepa Guardiole vseeno doživeli nov šok. V tej sezoni so že vajeni doseganja neprepričljivih rezultatov. Tudi tokrat so ostali brez dobre popotnice za povratno srečanje kvalifikacij za osmino finala lige prvakov v Madridu. Čeprav so še nekaj minut pred koncem rednega dela vodili z 2:1, so na koncu beli baletniki, ki so na Otoku nastopili v oranžnih dresih, poskrbeli za popoln preobrat in po zadetku Juda Bellinghama, doseženega globoko v sodnikovem podaljšku, zmagali s 3:2.

Fotografijo presrečnega mladega Angleža, ki je tako v svoji domovini Realu zagotovil veliko zmago nad Cityjem, je na družbenem omrežju Instagram izpostavil tudi Luka Dončić. Dodal je emotikon zadovoljstva in še enkrat dokazal, da je goreč navijač madridskega Reala, tako košarkarjev kot tudi nogometašev, s katerimi se je v pestri karieri že večkrat družil.

Ancelotti ostaja previden

Navijači Reala so si lahko po dramatični tekmi dali duška na Etihadu. Foto: Reuters "Zmaga s 3:2 predstavlja past. Ne sme nas uspavati, ampak se moramo zelo dobro pripraviti na povratno tekmo, na kateri nas čaka veliko trpljenja," opozarja izkušeni Carlo Ancelotti. Pred tekmo na Etihadu se je zaradi poškodb v obrambni vrsti znašel v težavah.

"Štirje, ki so igrali v obrambi, niso pred tem še nikoli sodelovali, niti trenirali skupaj, a so odigrali izjemno," je pohvalil branilce. Tudi Federica Valverdeja, ki je nosil kapetanski trak in se po sili razmer moral spoprijeti z vlogo desnega bočnega branilca, pa tudi Ferlanda Mendyja, Raula Asencia in Aureliena Tchouamenija. Za povratno tekmo bi lahko prišla v poštev tudi Antonio Rüdiger in David Alaba, tako da bo Realu bistveno lažje.

Obračun med angleškim in španskim prvakom je v sodnikovem podaljšku v prid gostov (3:2) odločil Jude Bellingham. Foto: Reuters

Padel je nov rekord

Na seznam strelcev se je vpisal tudi Kylian Mbappe. Foto: Reuters Real je v torek popravil rekord lige prvakov. Postal je prvi, ki je v tekmovanju vseh tekmovanj dosegel že 300. zmago. Skupno je sicer v največjem evropskem tekmovanju, če prištejemo tudi obdobje pred ligo prvakov (pred letom 1992), ko se je imenoval že pokal državnih prvakov, odigral kar 498 tekem. Tako bo lahko, če bo prihodnjo sredo v Madridu obdržal prednost pred Manchester Cityjem (3:2) in napredoval v osmino finala, še v tej sezoni proslavljal vstop v jubilejni klub 500.

Real ima na večni lestvici zmag v ligi prvakov ogromno prednost pred zasledovalci. Naslednji na lestvici je Bayern München (241 zmag), ki ga danes čaka gostovanje v Glasgowu pri škotskem prvaku Celticu, več kot 200 zmag pa je zbrala le še Barcelona (209), ki ji po izvrstnem ligaškem delu ni treba igrati kvalifikacij za osmino finala, saj si je že zagotovila neposredno uvrstitev med najboljših 16.

Manchester City je v ligi prvakov po letu 2018 prvič izgubil doma, Josep Guardiola pa je v sezoni 2024/25 v vseh tekmovanjih izgubil že 12 tekem. S tem je izenačil neslavni rekord iz sezone 2019/20, navijače Cityja pa skrbi, da bi se lahko število porazov do konca sezone še bistveno povečalo. Foto: Reuters

Če se bo nadaljeval nenavaden trend iz prejšnjih sezon, bosta letos v igri za evropski naslov le še dva kluba. Le Real Madrid in Manchester City. V izločilnem delu lige prvakov igrata že četrtič zapored, pred tem pa je še vsakič zmagovalcu tega obračuna uspelo priti do konca. Realu v sezonah 2021/22 in 2023/24, Cityju pa v sezoni 2022/23, ko je tudi osvojil svoj prvi in edini naslov evropskega prvaka.

Če bi se nadaljeval niz, bi lahko torej letošnji zmagovalec lige prvakov postal "znan" že prihodnjo sredo, ko se bosta Real in City pomerila še na povratni tekmi v Madridu. Obeta se nov nogometni spektakel, ki ga zagotovo ne bo zamudil niti Luka Dončić.