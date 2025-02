Guardiola pravi, da imajo samo odstotek možnosti

Veselje sinjemodrih je bilo na prvi tekmi preuranjeno. Foto: Reuters V torek in sredo bodo na sporedu povratne tekme playoffa za osmino finala lige prvakov. Favorizirana italijanska AC Milan in Atalanta bosta v torek lovila gol zaostanka proti nizozemskemu Feyenoordu oziroma belgijskemu Clubu Brugge. Nemški Bayern München bo branil gol prednosti proti škotskemu Celticu, na dvoboju med Benfico in Monacom pa imajo gol prednosti Portugalci. Čeprav so vsi ti štirje dvoboji še kako tesni, pa večina nogometnih navdušencev že gleda proti sredinemu dvoboju velikanov na stadionu Santiago Bernabeu.

Petnajstkratni evropski prvak Real Madrid bo gostil zmagovalca lige prvakov izpred dveh let Manchester City. Angleži so leta 2023 osvojili pet lovorik, to sezono pa so doživeli že kar nekaj razočaranj. V premier ligi so utrpeli že sedem porazov in so po 25 krogih na četrtem mestu in kar 16 točk za vodilnim Liverpoolom. Njihov španski tekmec za osmino finala lige prvakov je pretekli torek prvo tekmo dobil s 3:2. Skupaj so to sezono izgubili v vseh tekmovanjih že dvanajstkrat, kar je že zdaj najslabša sezona Cityja, odkar ga vodi Pep Guardiola (od leta 2016).

"Pokušali bomo izkoristiti vsako priložnost"

Jude Bellingham je pretekli torek zadel za zmago Reala s 3:2. Foto: Reuters Trener sinjemodrih je pred sredinim povratnim dvobojem precej pesimističen. "Ko pred tekmo na Bernabeu zaostajaš za gol, vsi vedo, kolikšna možnost je, da se uvrstiš naprej. Rekel bi, da je okoli enoodstotna," je pred potjo v Madrid dejal karizmatični trener.

Popotnica za City vendarle ni tako slaba, saj so sobotno tekmo angleške lige prepričljivo dobili. Newcastle so premagali s 4:0. A Guardiola se še naprej lahko samo drži za glavo, kako so zapravili vodstvo na domači tekmi lige prvakov z Realom. Do 85. minute so vodili z 2:1, Jude Bellingham pa je za zmago Madridčanov zadel v sodnikovem dodatku. "Nimamo veliko možnosti. Če bi ohranili vodstvo z 2:1, bi bilo vse drugače. Ob zaostanku z 2:3 pa so možnosti zelo majhne. Poskušali pa bomo izkoristiti vsako priložnost. Bomo videli, kaj se bo zgodilo." Nogomet je res nepredvidljiv, nenazadnje je Real pretekli konec tedna v španski ligi izgubil z Osasuno, ki je 19 točk za belim baletom.