Chelsea si želi maščevanja

Danes se bo z obračunom med Brightonom in Chelseajem začel 25. krog angleškega prvenstva. Za ekipi bo to drugi zaporedni medsebojni obračun, saj sta ste pomerili že 8. februarja, ko je bil v sklopu FA pokala z 2:0 boljši Brighton, tudi tisto srečanje pa se je odvilo na stadionu Amex v Brightonu. Sobotni spored bosta odprla Leicester in Arsenal, ki bi se v primeru zmage vodilnemu Liverpoolu vsaj začasno približal na štiri točke zaostanka. Zasedba Arneja Slota bo v nedeljo gostila Wolves.

V soboto bodo med drugim na delu tudi prvaki Manchester Cityja, ki jih po porazu z Real Madridom v ligi prvakov čaka zahtevno gostovanje pri Newcastlu. Ekipi sta po 24 odigranih krogih izenačeni pri 41 točkah.

Krog bosta v nedeljo v derbiju ranjenih v Londonu sklenila Tottenham in Manchester United. Spurs so po 24 odigranih krogih pri 27 točkah in šele na 14. mestu, le dve točki več in mesto pred njimi so rdeči vragi.

Angleško prvenstvo, 25. krog

Petek, 14. februar:

Sobota, 15. februar:

Nedelja, 16. februar:

Lestvica: