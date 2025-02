Polavtomatska tehnologija ofsajda je v Angliji nared

Polavtomatska tehnologija določanja prepovedanega položaja, ki jo napovedujejo, uporabo pa prelagajo že nekaj let, bo v angleškem nogometu prvič uporabljena na sedmih od osmih tekem petega kroga pokala FA. Tehnologija bo uporabljena na vseh tekmah, ki jih gostijo stadioni premier lige, z eno izjemo na tekmi Prestona proti Burnleyju.

V izjavi za javnost je vodstvo premier lige pojasnilo, da poskušala uvesti tehnologijo v svoje tekmovanje pozneje v letošnji sezoni. Upajo, da bo tehnologija, poimenovana s kratico SAOT, skrajšala dolžino pregledov prepovedanih položajev za povprečno 31 sekund. VAR bo uporabljen na vseh osmih tekmah pokala, je potrdila skupna izjava premier lige, nogometne zveze Anglije in združenja sodnikov.

Premier league je sodelovala s ponudnikom tehnologije Genius Sports pri novem sistemu določanja prepovedanega položaja. Prvotni načrt je bil, da ga uvedejo v premier league po enem od jesenskih reprezentančnih premorov, a so ti roki zaradi zahtevnosti projekta podaljšali.

Prejšnji teden je glavni nogometni direktor premier lige Tony Scholes dejal, da je tehnologija še vedno na dobri poti, da jo uvedejo to sezono. Dejal je, da je bil v zadnjih štirih do šestih tednih dosežen pomemben napredek. "Verjamemo, da je sprejeti sistem najboljši možni," je dodal. Obenem je zatrdil, da uvedba novosti ne bo povzročila težav v siceršnji naravi nogometne igre. "Delovanje polavtomatske tehnologije ofsajda ne spremeni pravila o prepovedanem položaju in tudi ne integritete odločanja."

Povedal je še, da imajo to sezono 100-odstotno natančnost v ofsajdu po preverjanjih s sistemom VAR, tako da to ne bo izboljšalo natančnosti, bo proces odločanja bolj učinkovit in hitrejši.

Vodstvo preimer league meni, da v primeru, če bodo preizkušnja novosti v petem krogu pokala FA uspela, ne bo nobenih praktičnih ali logističnih razlogov, ki bi preprečili takojšnjo uvedbo na najvišji ravni angleškega nogometa, saj so vsi stadioni že opremljeni s tehnologijo.