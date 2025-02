Barca prehitela Real in Atletico, Lewandowski zabil 20. gol

V španskem nogometnem prvenstvu se nadaljuje zoster boj za vrh lestvice. Do tega kroga vodilni Real Madrid je remiziral v Osasuni (1:1) in ponudil priložnost Atleticu Jana Oblaka, da se povzpne na vrh. A Atleti ponujenega niso izkoristili, saj so z enakim izidom igrali s Celto. Je pa na ponedeljkovi tekmi z 20. golom Roberta Lewandowskega (z bele točke) Barcelona z 1:0 premagala Rayo Vallecano in je nova vodilna. Zaradi kar 11 golov boljše gol razlike, čeprav ima kot Real 51 točk. Atletico jih ima na tretjem mestu 50.

Real Madrid je po zmagi med tednom nad Manchestrom Cityjem na prvi tekmi dodatnih bojev za uvrstitev v osmino finala lige prvakov, tokrat v 24. krogu la lige zabeležil svoj šesti remi v tej sezoni španskega prvenstva. Obračun v Pamploni se je za varovance Carla Ancelottija sicer odlično začel, saj je v 15. minuti v polno meril Kylian Mbappe, a je nato v 39. minuti zaradi ugovarjanja sodniku rdeči karton prejel Jude Bellingham, tako da je Real srečanje nadaljeval z deseterico. Številčno premoč so nogometaši Osasune izkoristili v 58. minuti, ko je z bele pike v polno meril Ante Budimir.

"Mislim, da je sodnik narobe razumel Judovo jezo in preklinjanje. Nočem pa govoriti več o sodnikih, ker si želim biti naslednji teden na klopi," je po tekmi sarkastično dejal trener Reala Ancelotti. Beli balet tako ni zmagal na zadnjih treh tekmah španske lige. Medtem je Barcelona dosegla četrto zaporedno zmago in ga ujela na vrhu prvenstvene lestvice. Vodi, ker je zabila kar 65 golov in jih dobila 25, medtem ko jih je dal Real 52 in dobil 23. Še manj učinkovit je tretji Atletico, z vsega 39 goli na 24 tekmah.

Jude Bellingham je v 39. minuti prejel rdeči karton. Foto: Reuters

Z remijem 1:1 se je končal tudi obračun Atletica Madrida Jana Oblaka in Celte Vigo. Atleti tako po remiju še naprej za Realom zaostajajo dve točki. Zasedba Diega Simeoneja je sicer praktično celotno tekmo odigrala z igralcem manj, saj je po grobem prekršku že v sedmi tekmi srečanje z rdečim kartonom sklenil Pablo Barrios. Gostje so nato v 68. minuti povedli po enajstmetrovki, ki jo je uspešno izkoristil Iago Aspas in premagal Oblaka, točko Atleticu pa je v 82. minuti zagotovil Alexander Sorloth, ki je zabil še devetič v tej sezoni la lige.

