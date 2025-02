Mbappe potopil Manchester City, PSV izločil Juventus, sedmica za PSG

Znani so še zadnji štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Največje pozornosti je bil deležen večerni spopad v Madridu med Realom in Manchester Cityjem. Prepričljivo ga je dobil Real, za katerega je vse tri gole zabil francoski zvezdnik Kylian Mbappe. Borussia je ubranila visoko prednost proti Sportingu (3:0) s prve tekme in napredovala kljub današnjemu neodločenemu izidu brez golov, visoko prednost s prve tekme proti Brestu (3:0) pa je branil tudi PSG, a na povratni tekmi zmagal kar s 7:0. V Eindhovnu pa je bilo napeto, Juventus je branil tesno prednost (2:1), a po podaljšku izgubil z 1:3, tako, da v nadaljevanje tekmovanja s skupnim izidom 4:3 odhaja PSV.

Liga prvakov, play-off za osmino finala (povratne tekme):

Sreda, 19. februar:

Pričakovano je bil največje pozornosti deležen spektakel v Madridu, na katerem se je trlo nogometnih asov, evropska sezona pa se je še pred začetkom marca končala enega izmed evropskih velikanov. Ta nesrečnik je Manchester City, ki je v španski prestolnici zaigral brez norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda, in proti belemu baletu ni pokazal takšne odločnosti kot na prvi tekmi, ki so jo Madridčani na Etihadu sicer dobili po preobratu v zadnjih minutah s 3:2.

Tokrat je bil Real že po vsega štirih minutah igre v prednosti, ko je izjemno globinsko podaja Raula Asencia z lobom preko vratarja Edersona kronal Kylian Mbappe. Francoski virtuoz je prednost domačih povišal v 33. minuti in Manchester Cityju se ni pisalo prav nič dobrega. V drugem polčasu ni bilo nič drugače, Mbappe je v 61. minuti poskrbel za "hat-trick". V drugi minuti sodnikovega dodatka je Nico zabil častni gol za Meščane.

PSG je s 7:0 premagal Brest, zadnji gol je zabil Senny Mayulu. Foto: Reuters

PSG se je znesel nad Brestom. Že v gosteh ga je nadigral s 3:0, na povratni tekmi pa kar s 7:0. Za Parižane so zadeli Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Desire Doue, Nuno Mendes, Goncalo Ramos in Senny Mayulu.

Drama v Eindhovnu

Na stadionu Philips se za preboj med 16 najboljših merita nekdanja evropska prvaka. PSV Eindhoven je na prvi tekmi v Torinu namučil Juventus (1:2), mrežo Stare dame pa je zatresel hrvaški veteran Ivan Perišić, ki ima ogromno dragocenih izkušenj iz lige prvakov. V njej je osvojil tudi naslov prvaka, leta 2020 je bil najboljši z Bayernom. In prav Perišić je bil strelec tudi na povratni tekmi, PSV je v vodstvo popeljal v 53. minuti. Deset minut kasneje je za goste zadel Timothy Weah. Glavni sodnik na tekmi Slavko Vinčić si je dolgo ogledoval posnetek akcije in naposled odločil, da pred izenačujočim zadetkom ni bilo prepovedanega položaja. A domači se niso ustavili, v 74. minuti je zadel še Ismael Saibari in izsilili podaljšek. V tem je za domače zadel še Ryan Flamingo.

Ivan Perišić je PSV v vodstvo popeljal v 53. minuti. Foto: Reuters

Borussia ubranila prednost

Himna lige prvakov je danes najprej odmevala v Dortmundu. Borussii, lanskoletnemu finalistu lige prvakov, ne gre najboljše v domačem prvenstvu. Nedavno se je odločila za menjavo trenerja, a novi strateg Niko Kovač doživlja podobne neuspehe v bundesligi. Izjema je liga prvakov, kjer so se rumeno-črni z zmago s 3:0 v Lizboni z eno nogo in pol že uvrstili v osmino finala, danes pa na domačem Signal Iduna Parku napredovanje le še potrdili z remijem z 0:0. V 59. minuti je Serhou Guirassy zastreljal enajstmetrovko, v 73. minuti je mrežo Sportinga zatresel Emre Can, pa so gol po posredovanju VAR-a sodniki razveljavili, saj je bil Nemec pri sprejemu žoge v prepovedanem položaju. Domači so petkrat streljali na vrata Ruija Silve, enajstkrat mimo gola Sportinga in bili na splošno boljše moštvo na igrišču.

V prvi tekmi dneva golov ni bilo, to pa ni pokvarilo veselja navijačev Borussie. Foto: Reuters

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Liga prvakov, pari osmine finala: PSG – Liverpool oziroma Barcelona

Club Brugge – Lille oziroma Aston Villa

Real Madrid – Atletico Madrid oziroma Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven – Arsenal oziroma Inter

Feyenoord – Inter oziroma Arsenal

Bayern München – Bayer Leverkusen oziroma Atletico Madrid

Borussia Dortmund – Aston Villa oziroma Lille

Benfica – Barcelona oziroma Liverpool

