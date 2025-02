Po zadnjem dejanju play-offa za osmino finala, ki ga je s prvim evropskim hat-trickom v mreži Manchester Cityja zaznamoval zvezdnik Reala Kylian Mbappe , so v petek določili pare osmine finala. Obetajo se pravcate poslastice. Atletico Madrid z Janom Oblakom se bo udaril z madridskim Realom, vroči PSG pa z angleškim velikanom Liverpoolom! Benfica se bo pomerila z Barcelono. Ko sta se nedavno srečali v ligaškem delu, so ljubitelji nogometa v Lizboni spremljali nepozaben festival zadetkov (4:5).

Liga prvakov, pari osmine finala: Club Brugge (Bel) - Aston Villa (Ang)

Borussia Dortmund (Nem) - Lille (Fra)

Real Madrid (Špa) - Atletico Madrid (Špa)

Bayern München (Nem) - Bayer Leverkusen (Nem)

PSV Eindhoven (Niz) - Arsenal (Ang)

Feyenoord (Niz) - Inter (Ita)

PSG (Fra) - Liverpool (Ang)

Benfica (Por) - Barcelona (Špa) Liga prvakov, pari četrtfinala:

PSG/Liverpool - Club Brugge/Aston Villa (1)

PSV/Arsenal - Real/Atletico (2)

Benfica/Barcelona - Borussia/Lille (3)

Bayern/Bayer - Feyenoord/Inter (4) Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec (2) - Zmagovalec (1)

Zmagovalec (4) - Zmagovalec (3)

Med najboljših 16 so se uvrstili predstavniki osmih držav. Največ predstavnikov imajo Anglija, Nemčija in Španija (po 3), dva imata Francija in Nizozemska, po enega pa Belgija, Italija in Portugalska. Največji poraženec play-offa za osmino finala je tako postala Italija, saj so izpadli kar trije njeni predstavniki (Atalanta, Juventus in Milan).

PSG proti Liverpoolu!

Kmalu po koncu ligaškega dela je postalo jasno, da bosta ljubitelje nogometa v osmini finala lige prvakov razveselila vsaj dva velika obračuna. PSG, ki si je v play-offu privoščil Brest in mu na dveh tekmah zabil kar deset zadetkov, se je namreč nameril na enega izmed dveh najboljših klubov ligaškega dela, Liverpool oziroma Barcelono. Ples kroglic je določil, da bo to vodilni angleški prvoligaš.

PSG je Brestu na dveh tekmah zabil kar deset zadetkov. V osmini finala ga čaka bistveno večji tekmec. To je Liverpool. Foto: Reuters

Rdeči so v ligaškem delu nanizali kar sedem zmag, Parižani pa so si nastop v izločilnem delu zagotovili šele z zmago v Stuttgartu (4:1) v zadnjem krogu. Liverpool in PSG sta se nazadnje pomerila v ligi prvakov leta 2018. Takrat je Liverpool v skupinskem delu na Anfieldu zmagal s 3:2, PSG pa je izkoristil prednost domačega igrišča na Parku princev in bil boljši z 2:1.

Oblak proti razigranemu Mbappeju

Z velikanom pa bo imel opravka tudi Atletico Madrid. Simeonejeva četa je osvojila že ogromno lovorik, med drugim postala tudi španski prvak in osvojila evropsko ligo, največjega naslova, kar ga ponuja evropski nogomet, pa še ni osvojila. Argentinec je dvakrat nesrečno izgubil v finalu lige prvakov, drugič je boleč poraz po 11-metrovkah proti Realu objokoval tudi Jan Oblak. Škofjeločan je bil takrat (2016) najbližje evropskemu naslovu.

Jan Oblak se bo prihodnji mesec dvakrat pomeril s Kylianom Mbappejem. Foto: Guliverimage

Kylian Mbappe je proti Manchester Cityju v Madridu dosegel kar tri zadetke. Obrambo Atletica tako v osmini finala čaka zelo zahtevno delo. Foto: Reuters Petkov žreb je poskrbel, da se bo moral devet let pozneje v ligi prvakov znova srečati z madridskim sosedom. Kapetana slovenske reprezentance tako v osmini finala čaka vse prej kot enostavno delo. Atletico bo moral preskočiti še kako visoko stopničko.

Jan Oblak bo imel prihodnji mesec opravka z razigranim Kylianom Mbappejem. Ta je navdušil na povratni tekmi play-offa proti Manchester Cityju in s prvim hat-trickom v ligi prvakov, odkar je postal beli baletnik, nakazal, da se je po začetnih porodnih krčih uspešno privadil na sistem igre, ki ga zagovarja Carlo Ancelotti.

Pri žrebu je kot ambasador letošnjega finala lige prvakov, ki bo v Münchnu, sodeloval Brazilec Giovane Elber. Nekdanji napadalec Bayerna, strah in trepet branilcev, je leta 2001 pomagal Bavarcem do evropskega naslova v Milanu. Takrat je Bayern po izvajanju 11-metrovk premagal Valencio, za katero je nastopal Zlatko Zahović. Mariborčan je bil med osmoljenci netopirjev, saj je bil eden izmed treh, ki so zapravil strel z bele točke.

Bayern se je muk v play-offu za osmino finala proti Celticu na povratni tekmi rešil šele globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters

Ker bo sklepno dejanje lige prvakov letos na Bavarskem, si Bayern München, ki proti Celticu ni navdušil, a vseeno napredoval med 16 najboljših, še kako želi uvrstiti v finale. V nemškem prvenstvu mu gre dobro, na seznamu prvakov želi naslediti Bayer Leverkusen, pri katerem je v bundesligi nedavno remiziral (0:0), zdaj pa ju čakata še zahtevna obračuna v ligi prvakov za četrtfinalno vstopnico.

Kdo so v kom v četrtfinalu in polfinalu?

Hrvaški veteran Ivan Perišić je v dresu PSV, za katerega lahko v Evropi šele v izločilnem delu, v izjemni formi. Foto: Reuters To je bil zadnji letošnji žreb v izločilnem delu lige prvakov, saj so izžrebali tudi pare četrtfinala in polfinala. Zmagovalec prestižnega madridskega obračuna se bo tako v četrtfinalu nameril na boljšega iz dvoboja med PSV Eindhovnom in londonskim Arsenalom.

Topničarji, ki na Otoku v prvenstvu gledajo v hrbet le Liverpoolu, za razliko od PSV še niso postali evropski prvaki. Londončani bodo imeli opravka s tekmecem, ki je v play-offu za osmino finala spravil v slabo voljo Juventus, z dvema zadetkoma pa je blestel hrvaški reprezentant Ivan Perišić. Dalmatinec, ki je sezono začel pri splitskem Hajduku in ga v nejasnih in stresnih okoliščinah zapustil že poleti, se je pri dobrih 36 letih vpisal v zgodovino ligo prvakov kot najstarejši nogometaš, ki se je vpisal med strelce na prvi kot tudi povratni tekmi izločilnega dela.

Prve tekme osmine finala lige prvakov se bodo igrale 4. in 5., povratne pa 11. in 12. marca.