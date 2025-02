Spektakel v Ljubljani se je sprevrgel v nočno moro. Na igrišču in tribunah.

"To je zgodovinska tekma," so v zadnjih dneh ponosno izpostavljali v taboru Olimpije. Tako pomembnega obračuna zmaji v Evropi še niso igrali. Napredovanje je zagotavljalo dve poslastici v soseščini. V Italiji ali Avstriji, odvisno od žreba. Nastavljeni so bili vsi nastavki za spektakel, ki bi se lahko uvrstil med najlepše tekme, kar jih je bilo kdajkoli odigranih v Stožicah, a so na zmaji doživeli razočaranje. Objokovali so izpad, za dodatno slabo voljo, črno piko nesojenega spektakla, pa je poskrbel še navijaški incident. Tako se je spektakel z zornega kota Olimpije in slovenskega nogometa sprevrgel v nočno moro.

Začelo se je sicer prekrasno. Imenitna koreografija je ob zvokih "Male terase" pričarala ozračje, kakršnega ni bilo v Ljubljani že vse od poletne rapsodije proti Rijeki. Koreografija bi bila lahko še popolnejša, če bi pravočasno na svoj sedež prišli vsi, ki so zaradi daljših vrst čakali pred stadionom, proces personalizacije vstopnic kot tudi podrobnejši pregled obiskovalcev ob vstopu sta zahtevala svoj davek, in tako malce zamudili na srečanje. Ter potem izostali v mozaiku vnaprej pripravljenih papirjev, ki so sestavljali mogočno koreografijo. Kulisa je bila vseeno veličastna, navijači pa tako glasni, da so skupaj z vzhodno tribuno preglasili goste iz Banjaluke. Nastavki so bili torej zelo dobri, stadion malodane razprodan, a so potem začeli nagajati nogometni bogovi.

Izpisano ime ljubljanskega kluba v zeleno-beli koreografiji ob začetku zgodovinske tekme v Evropi. Foto: Filip Barbalić

Izkazalo se je, da sta Raul Florucz in Victor Sanchez, ta je dvoboj zaradi kazni spremljal s tribun in bil v povezavi s pomočnikoma, še kako manjkala, potem pa se je ob najbolj nepravem času poškodoval še Marcel Ratnik. Steber obrambe in avtoriteta moštva, ki ne pozna strahu.

Španec osmoljenec srečanja

Začetek srečanja je zelo obetal. Sodnik je kmalu pokazal na belo točko. Sledilo je vrelišče, delirij na tribunah, a tudi neposrečena izvedba Alexa Blanca. Vratar Borca je prebral njegovo namero. Olimpija je bila podobno kot v Banjaluki v prvem polčasu boljša, Španec Blanco pa je kmalu z bližine zadel še prečko in postal prvi osmoljenec srečanja. Ko je žoga pobožala prečko še po strelu Ahmeta Muhamedbegovića, takrat so bili zmaji podjetnejši in si pripravljali priložnosti, je bilo jasno, da je sreča tokrat obrnila hrbet zmajev. Želenega vodstva ni in ni bilo.

Alex Blanco je zapravil najstrožjo kazen, nato je v prvem polčasu zatresel še prečko. Foto: Luka Kotnik

Da Borac nikakor ni slab, je v zadnjem obdobju ves čas opozarjalo tudi strokovno vodstvo zmajev. Ko so se gostje znova dobro zoperstavili vodilnemu slovenskemu prvoligašu, so to v Stožicah začutili tudi njihovi navijači. Uresničile so se napovedi trenerja Borca Mladena Žižovića. Gostujoči privrženci so bili iz minute v minuto bolj glasni ter pomagali svojim ljubljencem, da so lažje zadržali vse nalete gostiteljev. Teh je bilo resda iz minute v minuto manj.

Podobno kot Olimpijo v Banjaluki je tudi Borac v Sloveniji spremljalo več kot tisoč bučnih navijačev. Foto: Filip Barbalić

Olimpija je vedela, da mora nujno zadeti, če želi iztržiti vsaj podaljšek. Upanje je tlelo do zadnjega, a je bilo časa vedno manj. Ko je v drugem polčasu zmanjkovalo pravih idej v napadu in je znal Borac ustaviti vse morebitne nevarnosti, so se zmaji znašli v težavah. Dominance, s katero preskakujejo ovire v domačem prvenstvu, si proti borbenim in z vsemi žavbami namazanimi, tovrstno mojstrstvo so dokazovali tudi v zavlačevanju, niso mogli privoščiti.

Navijaški kaos, poleteli so predmeti

Borac je zmogel razorožiti Ljubljančane, hkrati pa še nekajkrat ogrozil Matevža Vidovška. Koroška hobotnica je znova blestela. Priljubljeni Vida se je spopadel še z vlogo mirovnika ter prepričeval navijače, naj takrat, ko je Borac izvajal kot, zlasti nekdanji zmaj Stefan Savić, prenehajo z metanjem predmetov na igrišče. Rezultat na semaforju pa je bil še vedno 0:0. Olimpiji se je vse bolj mudilo, nato pa je počilo še na tribunah.

Sledili so neprijetni prizori obračunavanj huliganov, kjer so med skupinama navijačev poleteli številni predmeti, med njimi tudi pirotehnična sredstva. Bilo je kaotično, pripadniki policije in varnostniki so potrebovali kar nekaj časa, da so pomirili strasti in navijače Borca vrnili v njihov sektor. To je bila dodatna črna pika nesojenega spektakla, saj so se sredi navzkrižnega obračunavanja znašle tudi nič hudega sluteče družine z majhnimi otroki. Incidenti so spomnili na poletno tekmo z Rijeko.

Borac Banjaluka je v Stožicah proslavljal zgodovinski uspeh. V osmini finala se bo pomeril s Fiorentino oziroma dunajskim Rapidom. Foto: Filip Barbalić

Če pa je šlo takrat zmajem odlično na zelenici, kjer so marljivo polnili mrežo gostov, je tokrat napad Olimpije povsem odpovedal. Najlepše priložnosti je Olimpija zapravila v uvodnem delu srečanja, zlasti 11-metrovko in strel Blanca v prečko, nato pa je pogrešala zrele priložnosti. Želja je bila ogromna, sodniški podaljšek se je zaradi navijaških neredov, pa tudi dodatnih zavlačevanj gostov, končal šele po 17 minutah, a se začetni rezultat ni spreminjal.

Sanchez: Čim prej moramo pozabiti negativne občutke

Maratonski dvoboj pred polnimi tribunami Stožic se je končal z velikim slavjem gostov. Borac si je priigral napredovanje, tako da bo v petek izvedel, ali se bo prihodnji mesec pomeril s Fiorentino ali dunajskim Rapidom, Olimpija pa je končala evropsko sezono, na katero je lahko ponosna, a bo zagotovo ostalo še ogromno vprašajev, kaj bi bilo, če bi na povratni tekmi zaigrala tudi Raul in Ratnik, ali pa bi Alex Blanco meril nekoliko drugače.

Olimpija je po pirovem remiju z Borcem (0:0) končala evropsko sezono, v kateri je spravljala navijače večkrat v zelo dobro voljo. Foto: Luka Kotnik

Tako pa je prvak Bosne in Hercegovine zadržal začetni rezultat in še dolgo v noč proslavljal največji evropski uspeh v zgodovini kluba, spektakel v Stožicah pa se je za Olimpijo sprevrgel v nočno moro.

"Želeli smo si iti dlje, a tekmec je bil po dveh tekmah natančnejši. Ostajata nam prvenstvo ter pokal in tudi s tema izzivoma se bomo spopadli s pravim pristopom," je napovedal trener Olimpije. Foto: Luka Kotnik "Ko ne zmagaš, si seveda razočaran. Moramo pa realno pogledati na položaj. Z igralci smo se strinjali, da moramo čim prej pozabiti te negativne občutke. Igralci so pogumni, s tem izzivom so se spopadli s pravim pristopom. Prvič v zgodovini kluba smo igrali v izločilnih bojih evropskih tekmovanj in za nas je to glavni izvleček. Toda iz Evrope smo izpadli, tega ne moremo spremeniti. Bomo pa analizirali tekmo in se naučili nekaj za prihodnje evropske izzive. Zdaj smo igralcem le rekli, hvala, ponosni smo na vas," je dejal Victor Sanchez, ki je Olimpijo popeljal do zgodovinskega uspeha v Evropi, nato pa v play-offu za osmino finala ostal prekratek proti prvaku BiH.

Skupno je v krstni evropski sezoni z Olimpijo na 14 tekmah dosegel osem zmag, trikrat je remiziral, trikrat pa ostal praznih rok.

Trener Borca: Olimpija ni napravila ničesar

Nogometaši Borca, med njimi sta tudi slovenska legionarja Sandi Ogrinec (igral vso tekmo) in Gregor Bajde (ostal na klopi), so navdušili trenerja Žižovića. Foto: Filip Barbalić Kako pa je zgodovinski uspeh Borca doživljal njegov stanovski kolega? "Za nas je bil to fenomenalen večer. Po vsem prikazanem in po številu priložnosti smo bili boljši na obeh tekmah. Ko vse seštejemo, je razlika enega zadetka realna. Moramo biti ponosni na to skupino fantov, ki od samega začetka sezone piše zlata poglavja kluba. Bili smo enakovredni, še posebej tukaj, saj si Olimpija ni ustvarila veliko priložnosti. Resda so imeli enajstmetrovko, tudi mi smo jo imeli v Banjaluki. Imeli smo tudi nekaj sreče po njihovih prečkah, ampak generalno smo imeli več priložnosti, da bi jih ogrozili. Olimpija ni napravila ničesar, mi pa smo se dobro pripravili na obe tekmi, nismo ji dovolili, da se razigra. To je zlata generacija fantov, ki bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovino Borca," je po dvoboju na novinarski konferenci povedal trener Borca Mladen Žižović, ki (p)ostaja trn v peti Olimpije, saj jo je leta 2020 izločil v kvalifikacijah za ligo Europa z Zrinjskim iz Mostarja. Prvak BiH bo zdaj z ogromnim zanimanjem spremljal žreb osmine finala. Pot ga lahko vodi v Firence oziroma Dunaj.