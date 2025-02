Koliko evrov so zaslužili Celjani po zgodovinskem podvigu v Evropi?

Slovenskemu prvaku Celju v domačem prvenstvu morda ne cvetijo rožice, v Evropi pa ruši mejnike in postavlja nove, še kako donosne rekorde slovenskega klubskega nogometa. Izbranci Alberta Riere so se tako po zmagi na Cipru, kjer so premagali Apoel z 2:0, uvrstili v osmino finala konferenčne lige, s tem pa si tudi obilno obogatili klubsko blagajno. Koliko so že v tej sezoni zaslužili v Evropi?

Zgodovinski uspeh Celja, prvega slovenskega kluba, ki je v izločilnem delu evropskega tekmovanja preskočil oviro, prinaša številne ugodnosti. Četa Alberta Riere bo na petkovem žrebu (začetek ob 14.00) izvedela, ali se bo za preboj med osem najboljših v tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju potegovala proti švedskemu Djurgardnu (zanj po novem igra tudi slovenski napadalec Nino Žugelj) ali švicarskemu Luganu, klubsko vodstvo na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom pa si lahko mane roke, saj narašča znesek, ki so si ga Celjani prigarali s svojimi uspehi.

Zmaga v Nikoziji vredna 800 tisoč evrov!

Zgolj za napredovanje v osmino finala bodo s strani Evropske nogometne zveze (Uefa) prejeli 800 tisoč evrov. S tem se bo njihov zaslužek v tej sezoni povečal že na slabih šest milijonov evrov, saj so pred tem slabe štiri milijone evrov pridobili zgolj z uvrstitvijo v ligaški del konferenčne lige ter pred tem udeležbo v kvalifikacijah treh različnih evropskih tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga), zgodbe o mikavnih nagradah pa s tem še zdaleč ni konec. Ponuja se namreč priložnost za preboj v četrtfinale konferenčne lige, ki po zagotovilih Uefe prinaša novo bogato nagrado. Kar 1,3 milijona evrov.

Celjani so z uspešnimi nastopi v Evropi še kako obogatili klubsko blagajno. Foto: Jure Banfi

Celjani so lahko v prejšnjih letih o takšnih evropskih zaslužkih zgolj sanjali. Uspeh v Nikoziji, ena najslajših in najbolj donosnih gostujočih zmag v zgodovini slovenskega nogometa, jim je prinesel 800 tisoč evrov. Natanko toliko je Celje v ligaškem delu zaslužil za obe zmagi. Takrat je odpravil Istanbul Basaksehir in The New Saints, vsaka zmaga pa mu je prinesla po 400 tisoč evrov. Ker pa so Celjani enkrat še remizirali, točko so osvojili proti Jagiellonii Bialystok, so bili takrat po zaslugi neodločenega rezultata v ligaškem delu s strani Uefe nagrajeni z zneskom v višini 133 tisoč evrov.

Končni zaslužek Celjanov, ki so si podobno kot Olimpija, ta je po domačem remiju z Borcem sklenila sezono, v Evropi izdatno napolnili žepe, pa bo v tej sezoni zagotovo še večji, saj bo potrebno na koncu prišteti še zaslužek od Uefa marketinga ter petletnega koeficienta kot tudi nagrado, ki jo določa klubski koeficient uspešnost v zadnjih desetih letih.