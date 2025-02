Borac izločil Olimpijo, odlični Celjani z zmago na Cipru v osmino finala

Ljubljanska Olimpija je ostala brez osmine finala konferenčne lige. Danes je v Stožicah gostila Borac iz Banjeluke, tekma se je končala z remijem brez golov, zato v osmino finala napreduje ekipa iz BiH, ki je na prvi tekmi zmagala z 1:0. Veliko bolje pa so se odrezali Celjani, ki so na toplem Cipru pokvarili načrte favoriziranemu Apoelu, s katerim so se prejšnji četrtek v knežjem mestu razšli brez zmagovalca (2:2). Danes so ga premagali z 2:0 in si podaljšali evropsko sezono. Osmino finala so si zagotovili še nogometaši Betisa, Pafosa, Koebenhavna, Jagiellonie in Panathinaikosa.

V Ljubljani se je odvil prvovrstni športni spektakel, ki je dodobra napolnil tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji. Varovanci Victorja Sancheza so na povratni tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige gostili Borac iz Banjaluke, ki si je prejšnji teden priigral tesno prednost (1:0).

Tokrat se je tekma končala z neodločenim rezultatom 0:0, kar pomeni, da bo osmino finala napreduje Borac. Tega v osmini finala čaka mikaven tekmec. Bodisi italijanski velikan Fiorentina, eden izmed največjih kandidatov za osvojitev konferenčne lige v tej sezoni, ali pa dunajski Rapid. Tako Olimpije v osmini finala ne bi čakalo daljše gostovanje, ampak bi se podala v soseščino.

Olimpija je danes zaigrala brez najboljšega strelca Raula Florucza, ki si je na prvi tekmi naivno prislužil rdeči karton in soigralce spravil v težave, tik pred tekmo pa je zaradi poškodbe odpadel še kapetan Marcel Ratnik.

Foto: Filip Barbalić

Obračun v Stožicah je spremljalo tudi več kot tisoč navijačev Borca. Že v šesti minuti tekme je bilo vroče, v kazenskem prostoru Borca so gostujoči nogometaši zrušili Alexa Tamma in sodnik Mandredas Lukjančukas se je po ogledu videoposnetka odločil za enajstmetrovko. To je izvajal Alejandro Blanco, a je njegov poskus gostujoči vratar Filip Manojlović ubranil. V 22. minuti je Blanco stresel še prečko Borca. Prečka gostov se je zopet tresla v 29. minuti, ko je po podaji s kota z glavo streljal Ahmet Muhamedbegović. Nekajkrat so zapretili tudi gostje, a njihovi poskusi niso predstavljali resne nevarnosti za domačega vratarja Matevža Vidovška.

V drugem polčasu je Olimpija še naprej pritiskala, a tudi Borac je postajal nevaren iz protinapadov. V 57. minuti se je po strelu Davida Vukovića z odlično obrambo izkazal Vidovšek. Ljubljanski vrata je moral večkrat pozvati domače navijače, naj ne mečejo predmetov na igrišče, a publika v Stožicah postaja vse bolj nejevoljna, časa je zmajem namreč hitro zmanjkovalo. Na tribunah so se spopadli domači in gostujoči navijači, sodnik je za krajši čas celo prekinil tekmo.

Spopad navijačev (foto: Luka Kotnik):

Celjani zablesteli na Cipru

Povsem drugače je bilo s Celjani. Slovenski prvak je danes gostoval na Cipru. Na prvi tekmi je remiziral z Apoelom (2:2) in dokazal, da lahko meša štrene ciprskemu prvaku. In to so so varovanci Alberta Riere danes v Nikoziji dokazali že v četrti minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu, ko je mrežo Apoela zatresel 21-letni litovski napadalec Armandas Kucys. Podajo s kota je lansiral Svit Sešlar, Kucys pa je domačega čuvaja mreže Vida Belca premagal s strelom z glavo. V 51. minuti so Celjani še povišali prednost, za 2:0 je zadel Tamar Svetlin. To je bil tudi končni izid srečanja.

Celjani se bodo za četrtfinale potegovali proti švedskemu Djurgardnu, zanj po novem nastopa tudi slovenski reprezentant Nino Žugelj (pred tem je bil član norveškega prvaka Bodo/Glimt) oziroma švicarskemu Luganu.

Dušan Stojinović je zmago Jagiellonie s 3:1 proti Bački Topoli pospremil s klopi za rezervne igralce, Adam Gnezda Čerin pa je začel v prvi postavi Panathinaikosa, ki se je v Atenah maščeval Vikingirju za nepričakovan poraz na prvi tekmi v Helsinkih (1:2). Slovenski legionar je igral do 56. minute, grška ekipa pa je zmagala z 2:0.

