Albert Riera ni skrival nezadovoljstva

Nogometaši Celja so v prvi tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige na domači zelenici proti Apoelu dvakrat vodili, na koncu pa remizirali z 2:2. "Moramo biti boljši, seveda tekma ni bila katastrofalna, ampak to ni bila naša raven, je po koncu dejal strateg Albert Riera, ki je moral zaradi kazni s prejšnje tekme srečanje v Celju spremljati s tribune.

Nogometaši Celja bodo na Nikozijo prihodnji teden odpotovali z izkupičkom remija. Ne Celjani ne nogometaši ciprskega kluba četrtkovega dvoboja niso pričakali v dobri formi. Celjani so na zadnjih dveh tekmah domačega prvenstva kljub številnim ustvarjenim priložnostim izgubili proti Bravu in Mariboru. Tudi Apoel, trenutno peta ekipa ciprskega prvenstva, na zadnjih treh tekmah ni videl zmage, na zadnjih dveh v ligi je remiziral.

A Celjani so srečanje odlično odprli, že v drugi minuti je Svit Sešlar z dolgo podajo zaposlil Armandasa Kučysa, ta pa je iz povsem mrtvega kota med nogami premagal precej nesuverenega občasnega slovenskega reprezentanta Vida Belca. Apoel se je zatem počasi prebujal in prevzel pobudo nad igro, to pa kronal po dobre pol ure, ko so 29-kratni prvaki Cipra lepo izigrali celjsko obrambo, iz bližine pa je portugalskega vratarja pri Celju premagal David Abagna.

Celjani so dvakrat vodili, a so se morali na koncu zadovoljiti s točko. Foto: Jure Banfi

V drugem delu kar nekaj časa ni bilo priložnosti na obeh straneh, nato pa so Celjani v 57. minuti dobili enajstmetrovko, ko je Sešlarja podrl Dvali. Najstrožjo kazen je Kučysu sprva obranil Belec, a ne dovolj dobro in Litovec je pospravil odbitek za 2:1 s svojim četrtim golom na četrti tekmi v tem tekmovanju. Sledile so minute gostov, po dveh zgrešenih neuspelih poskusih Marquinhosa in Abagne pa so v 70. minuti Ciprčani znova izenačili. Po kotu je celjsko obrambo preskočil Konstantinos Laifis in postavil končni izid. Čeprav so gostje od 73. minute igrali z nogometašem manj, gledalci na igrišču zadetkov niso več videli.

V vratih Apoela je bil Vid Belec. Foto: Jure Banfi

Kljub živemu rezultatu pred povratno tekmo s prikazanim ni bil zadovoljen strateg Albert Riera, ki je tokrat dogajanje spremljal s tribune. "Remizirali smo in moral bi biti bolj zadovoljen kot po porazu proti Mariboru, a vendarle ni tako. Prejšnji konec tedna sem bil bolj zadovoljen, saj smo naredili veliko dobrih stvari, da bi lahko zmagali, pa smo izgubili. Tokrat smo remizirali, vendar smo naredili malo tistih pravih stvari. To je pač realnost. Ostajamo samozavestni, od začetka tekme smo čutili, da imamo nadzor nad tekmo, oni pa so čakali na naše napake, kot običajno počnejo vsi nasprotniki proti Celju. Brez pritiska smo izgubljali žoge. To je darilo za nasprotnika. Niso si ustvarjali priložnosti, izkoriščali so naše napake. Posebej v igri z žogo smo bili slabši kot ponavadi," je bil nezadovoljen Riera.

"Mogoče je bila za to kriva nervoza zaradi pritiska. Moramo biti boljši, seveda tekma ni bila katastrofalna, ampak to ni bila naša raven. Zares dobri smo že vse od začetka zimskih priprav. Igralcem ne dovolim, da rezultat vpliva na nas. Bili so mentalno in psihološko dobro pripravljeni, težave so nastale z žogo v nogah – napačne odločitve pri podajah. Če bi bili pravi, bi lahko tekmeca precej bolj ogrozili. O tem sem prepričan. Če bomo na povratni tekmi igrali na svoji ravni, potem imamo velike možnosti za napredovanje. Danes je bila krasna priložnost, da si priigramo prednost. Nismo izgubili, čutimo pa, da jih lahko tam premagamo," je dodal španski strokovnjak na celjski klopi. Tega skupaj s celjsko zasedbo pred potjo na Ciper v nedeljo čaka še preizkušnja v 1. SNL proti Muri.

