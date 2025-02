Pred največjo evropsko nogometno tekmo, kar jo je kadarkoli gostilo knežje mesto, je predsednik Celja Valerij Kolotilo nagovoril navijače. Prvi mož celjskega kluba skuša pomiriti strasti, ki so po bolečem porazu proti Mariboru (1:2) krenile v napačno smer, največjih kritik in neprijaznih besed pa je bil deležen napadalec Aljoša Matko. "Ostanimo zvesti svojim načelom in ciljem ter v četrtek še enkrat pošljimo močno sporočilo: Celje drži skupaj!" je predsednik celjskega kluba pred tekmo z Apoelom iz Nikozije – to bo prvo dejanje kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige – prosil navijače za pomoč s tribun, ki bi varovancem Alberta Riere v četrtek prišla še kako prav.

Aljoša Matko proti Mariboru ni izkoristil imenitne priložnosti. Foto: Jure Banfi V Celju je nogometni vrag vzel šalo. Po novem rezultatskem neuspehu, ko so Celjani prvič v tej sezoni izgubili štajerski derbi in po Bravu doma v 1. SNL ostali brez točk še proti Mariboru (1:2), je bil velikih kritik deležen Aljoša Matko. Belokranjec, ki je v prejšnji šampionski sezoni zadeval kot za stavo, je že nekaj mesecev ujetnik neverjetne strelske suše. Mreže ne zatrese niti v najbolj enostavnih priložnostih.

Ena izmed njih se mu je pri rezultatu 0:0 ponudila proti Mariboru, ko je iz bližine zgrešil prazna vrata. Navijaška skupina Celjski grofje je neučinkovitemu napadalcu po porazu na družbenem omrežju namenila nič kaj prijazen čustven zapis, v katerem mu očita marsikaj.

Navijaška skupina Celjski grofje je namenila napadalcu Aljošu Matku zapis, poln kritičnih besed. Foto: Jure Banfi

"Čestitke ekipi za borbo do zadnje sekunde. Iz tekme v tekmo se opaža odličnost našega črnomeljskega čudežnega dečka. Naloga nas, navijačev in domačih gledalcev, je, da smo ob svoji ekipi v dobrem in slabem. Kljub ponočevanju in popivanju po Celju, neresnosti in zamujanju na treninge, vsem zgrešenim priložnostim za zadetek ter deljenju objav na družbenih omrežij drugih rivalov smo bili tam zanj, ga podpirali in navijali z mislijo: 'Pa saj bo šlo, pač ima zdaj takšno obdobje ...' Naša podpora 'bisera' ob nesrečnih tekmah je prešla v za*ebancijo in posmehovanje, ker je dejansko že vse izgledalo smešno. Zdaj je tega dovolj, trpi celotni klub in občinstvo, ki plača karto, da frajer za*ebe vse, kar je mogoče. Podpora v živo mu ni pomagala, mogoče bo naslednjič namesto 'runde' v gostilni in razumevajočega pogovora dobil 'brco v rit'. Aljoša, vsega je enkrat konec, tudi tvoje sabotaže ekipe ... Ne spoštuješ podpore Celja, čeprav smo bili tam ob tebi! Mogoče boš pod dodatnim pritiskom funkcioniral bolje. Pa srečno do naslednjič!" so zapisali navijači slovenskega prvaka, ki bo v tej sezoni le stežka ubranil naslov, saj za vodilno Olimpijo zaostaja še 14 točk.

Predsednik Celja bo storil vse, da se ...

Valerij Kolotilo bo v četrtek spremljal zgodovinsko nogometno tekmo v knežjem mestu. Foto: www.alesfevzer.com Bi jim lahko nogometaši Celja ponudili več razlogov za zadovoljstvo v Evropi? V mestu, ki je bilo do zdaj vajeno spremljati zlasti vrhunske evropske rokometne tekme, bo v četrtek gostoval ciprski prvak Apoel Nikozija. To bo zgodovinska nogometna tekma v Celju, prva v izločilnem delu evropskega tekmovanja, na njej pa bodo varovanci Alberta Riere skušali prikazati podobno predstavo kot proti Mariboru, le da bi v napadu bolje izkoriščali priložnosti in tako dosegli bistveno več zadetkov.

V stresnem obdobju, ko navijači izgubljajo potrpljenje nad nekaterimi posamezniki, kritik pa je zaradi slabših rezultatov deležno tudi strokovno vodstvo kluba, se je oglasil predsednik Valerij Kolotilo. Sin Ukrajinca in Rusinje, zaljubljen v slovenski nogomet, zlasti NK Celje, je nagovoril navijače s prošnjo, da bi v četrtek stopili skupaj in nogometašem nudili ogromno podporo, s pomočjo katere bi se lahko nadaljevala celjska evropska pravljica. Kaj vse je povedal Kolotilo?

Nogometaši Celja so v tej sezoni na domačih tekmah v Evropi še neporaženi. Najvišjo zmago so vpisali proti Istanbulu BB (5:1). Foto: Jure Banfi

"Dragi navijači in vsi podporniki NK Celje. Spomladanski del se vsekakor ni začel tako, kot smo si vsi, ki nam srce bije za Celje, želeli. Kot predsednik kluba bom to priznal prvi. Cilji in ambicije kluba so najvišji in takšni tudi ostajajo. Od tega ne odstopamo in k temu stremimo. Storili bomo vse, da se rezultatska krivulja čimprej znova obrne v pravo smer in se NK Celje vrne na pot uspeha, na kateri je že bil. V aktualni sezoni smo dosegli kar nekaj zgodovinskih mejnikov, pred nami pa je največji do zdaj. Nogometni klub Celje je del elite v izločilnih bojih evropskega tekmovanja. V četrtek bomo na Stadionu Z’dežele v play-offu UEFA Conference League gostili APOEL in znova skupaj pokazali moč knežjega mesta. Prepričan sem v to," je dejal samozavestno, da bo v četrtek na stadionu Z'dežele prevladovala pozitivna energija, ki bo nogometašem podala dodatnega vetra.

Nenazadnje so Celjani v tej sezoni doma v Evropi še neporaženi. Doma so ugnali Floro (2:1), remizirali s Slovanom (1:1), premagali Shamrock Rovers (1:0) in Istanbul Basaksehir (5:1), se z Jagiellonio razšli brez zmagovalca (3:3) in v zadnjem krogu ligaškega dela v napetem srečanju odpravili The New Saints (3:2).

Kolotilo: Celje drži skupaj!

V Celju se bo dvoboj med slovenskim in ciprskim prvakom začel v četrtek ob 18.45. Foto: Jure Banfi "V letošnji sezoni ste navijači kluba že pokazali, kaj pomeni podpora, in ekipi stali ob strani, ko je bilo najtežje, ko nihče ni verjel, da se lahko dvignemo. To zagotovo ni majhna stvar in vsem daje vedeti, kako močno, strastno in ponosno je naše mesto Celje. Verjemite mi, da tega ne jemljem kot samoumevno. Ostanimo zvesti svojim načelom in ciljem ter v četrtek še enkrat več pošljimo močno sporočilo: Celje drži skupaj! Veselim se vaše podpore, Valeriy Kolotilo," je zapisal predsednik NK Celje.

V naslednjih dneh bo prišlo do pogovora med navijaško skupino Celjski grofje in Matkom. To potrjujejo tudi besede Arbena Hajdinija, uslužbenca NK Celje, ki predstavlja most med klubom in celjskimi navijači.

Aljoša Matko in Celjski Grofje bodo v prihodnjih dneh opravili pogovor, v katerem bodo vsa morebitna nesoglasja zglajena in razrešena. Tako sporoča Arben Hajdini. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Situacija, ki je nastala ob objavi navijaške skupine Celjski Grofje o Aljoši Matku, je primer, ko navijaška skupina, ki želi klubu in nogometašu dobro, v poskusu po izboljšanju situacije, izbere svoj način komunikacije, ki pa v samem bistvu izraža tisto, kar bi moralo biti glavno sporočilo: Aljoša Matko je pomemben član NK Celje, ki prestaja slabše obdobje v karieri. Tega se zaveda klub, navijači in nenazadnje on sam. Vsi skupaj si želimo, da bi se čimprej vrnil k predstavam, ki vemo, da jih je sposoben in jih je že prikazoval, ko je bil eden od ključnih členov lanske šampionske ekipe. Klub Aljoši stoji ob strani, Aljoša in Celjski Grofje pa bodo v prihodnjih dneh opravili pogovor, v katerem bodo vsa morebitna nesoglasja zglajena in razrešena.

Dvoboj med Celjem in Apoelom se bo v četrtek začel ob 18.45, dobri dve uri pozneje pa bo ljubljanska Olimpija gostovala v Banjaluki pri prvaku BiH Borcu.