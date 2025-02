Slovencem se pri nekdanjih bratih iz Jugoslavije rado smeji

Nogometaši Olimpije bodo v četrtek gostovali v Banjaluki. To bo že 11. gostovanje slovenskega kluba na evropskih tekmovanjih v Bosni in Hercegovini. Maribor (dvakrat), Domžale in Bravo imajo lepe spomine, saj so v deželi nekdanjih bratov iz Jugoslavije, znani po številnih nogometnih asih in klubih, ki so po razpadu skupne domovine in vojnih grozotah doživeli kakovostni padec, že občutili sladkost zmage. Zmajem to še ni uspelo. V zgodovini so dvakrat gostovali pri Širokem Brijegu, a v Hercegovini niso zmagali. Še več, ostali so tudi brez doseženega zadetka. Pred dobrim desetletjem so najprej doživeli najhujši poraz (0:3), kar so ga doživeli slovenski klubi na tleh BiH, nato pa še remizirali (0:0). Je zdaj, ko je Olimpija pod vodstvom Victorja Sancheza pridobila na moči, napočil čas tako za prvi gol kot tudi zmago nad Borcem?

Slovenski nogometni klubi so se v obdobju državne samostojnosti v Evropi, kar se tiče tekmecev iz BiH, najpogosteje srečevali s klubi, ki prihajajo iz Hercegovine in pri katerih prevladujejo hrvaški nogometaši. To sta Zrinjski iz Mostarja in Široki Brijeg. Z zadnjim se je dvakrat v Evropi pomerila tudi Olimpija.

Olimpija je pod vodstvom Safeta Hadžića pred 15 leti izpadla proti predstavniku BiH Široki Brijeg s skupnim rezultatom 0:5. Foto: Saša Pahić Szabo

Pred 15 leti ji ni bilo do smeha, saj je v kvalifikacijah za ligo Europa proti predstavniku BiH izpadla s skupno gol razliko 0:5 (0:2 doma in 0:3 v gosteh), pozneje pa se je morala braniti celo očitkov o morebitni vpletenosti v nameščanje rezultatov. Sporen naj bi bil poraz zmajev v Domžalah (0:2), kjer so zeleno-beli leta 2010 zaradi gradnje stadiona v Stožicah odigrali evropsko domačo tekmo s Širokim Brijegom.

V napadu Olimpije je leta 2010 igral tudi Sebastjan Cimirotič. Foto: Aleš Fevžer Na povratni tekmi v Hercegovini je šlo varovancem Safeta Hadžića še slabše. Čeprav so računali na dokaj izkušeno zasedbo, v kateri sta v konici napada po dolgih letih združila moči Cime in Raka, nekdanja slovenska reprezentanta Sebastjan Cimirotič in Ermin Raković, so na stadionu Pecara izgubili z 0:3. To je še do danes najhujši poraz slovenskega kluba na evropski tekmi, odigrani na tleh BiH.

Zmaji so se Širokemu Brijegu maščevali že prihodnje leto in ga izločili (3:0 in 0:0) v kvalifikacijah za evropsko ligo, ostaja pa spoznanje, da Olimpija na tleh BiH še vedno ni dosegla zadetka. Varovanci Dušana Kosića so se tako leta 2011 na Pecari z gostitelji iz bogatega mesta v okolici Mostarja, kjer na ulici prevladujejo najrazličnejši mercedesi, razšli brez zadetkov (0:0).

Olimpija je leta 2011 pod vodstvom Dušana Kosića preskočila oviro iz BiH. Široki Brijeg je po visoki zmagi v Stožicah izločila s skupnim rezultatom 3:0. Foto: Aleš Fevžer

Vratar Elvis Džafić je zadržal mrežo nedotaknjeno tudi na povratni tekmi v Stožicah, kjer so zmaji na krilih dvakratnega strelca Daliborja Radujka, Primorec je takrat pri Olimpiji nosil tudi kapetanski trak, zmagali s 3:0. Med strelce se je pri zmajih vpisal tudi Dare Vršič, pozneje prvi strelec 1. SNL.

Vsa gostovanja slovenskih klubov v BiH:

Tekme Leto (tekmovanja) Sloboda Tuzla : Celje 1:0 2004 – pokal Intertoto Orašje : Domžale 0:2 2006 – kvalifikacije za pokal Uefa Široki Brijeg : Koper 3:1 2007 – kvalifikacije za pokal Uefa Široki Brijeg : Olimpija 3:0 2010 – kvalifikacije za ligo Europa Široki Brijeg : Olimpija 0:0 2011 – kvalifikacije za ligo Europa Željezničar Sarajevo : Maribor 1:2 2012 – kvalifikacije za ligo prvakov Zrinjski Mostar : Maribor 0:0 2014 – kvalifikacije za ligo prvakov Zrinjski Mostar : Maribor 1:2 2017 – kvalifikacije za ligo prvakov Široki Brijeg : Domžale 2:2 2018 – kvalifikacije za ligo Europa Zrinjski Mostar : Bravo 0:1 2024 – kvalifikacije za konferenčno ligo Borac Banjaluka – Olimpija ? 2025 – play-off za osmino finala konferenčne lige

Skupno: 10 tekem, 4 zmage, 3 remiji, 3 porazi, gol razlika 10:11

Domžale proti Orašju do skupne sedmice

Prvi slovenski klub, ki je v obdobju državne samostojnosti na evropski tekmi gostoval v BiH, je postal NK Celje. Aktualni slovenski prvak, ki ga v četrtek čaka največja evropska tekma v zgodovini kluba, saj bo v izločilnem delu konferenčne lige gostil Apoel iz Nikozije, je leta 2004 v pokalu Intertoto izpadel proti Slobodi iz Tuzle. Rumeno-modri so prvo tekmo dobili z 2:1, na seznam strelcev sta se vpisala Makedonec Zoran Baldovaliev in Dare Vršič, na severovzhodu BiH pa so ostali praznih rok (0:1) in zaradi pravila manjšega števila zadetkov, doseženih v gosteh, končali evropsko pot.

Pri rekordno visoki domači zmagi Domžal nad predstavnikom BiH Orašje (5:0) se je med strelce vpisal tudi Ermin Raković. Foto: Aleš Fevžer

Leta 2006 so bili od Celjanov bistveno uspešnejši Domžalčani. Pod taktirko Slaviše Stojanovića so v kvalifikacijah za pokal Uefa nadigrali Orašje. V mestu ob Kamniški Bistrici je bilo kar 5:0, kar je tudi najvišja zmaga slovenskega kluba nad tekmecem iz BiH v zgodovini državne samostojnosti, na gostovanju pa so "labode" odpravili z 2:0. Takrat sta v polno sta zadela Juninho in Janez Aljančič.

Že leto pozneje je žreb kroglic v evropskih tekmovanjih znova združil kluba iz Slovenije in BiH. Široki Brijeg je bil v kvalifikacijah za pokal Uefa dvakrat boljši od Koprčanov. Na Bonifiki je zmagal s 3:2, na Pecari pa 3:1. Na tekmi v Hercegovini je Mitja Viler po osmih minutah povedel kanarčke v vodstvo, a je sledil preobrat gostiteljev.

Prijetne izkušnje Maribora s tekmeci iz BiH

Mariborčani so v Evropi pred 13 leti zlahka izločili sarajevski Željezničar. Foto: Aleš Fevžer Leta 2012 je prve izkušnje z igranjem proti tekmecu iz BiH pridobil Maribor. Najuspešnejši slovenski klub v Evropi je bil takrat v izvrstni formi. Milaničeva četa je v kvalifikacijah za ligo prvakov premagala nekdaj sloviti Željezničar iz Sarajeva tako doma kot tudi v gosteh.

V Ljudskem vrtu je zmagala s 4:1, dvakrat je v polno meril Robert Berić, v prestolnici BiH pa je zmagala z 2:1. Najprej je zadel Agim Ibraimi, nato pa še strelski kralj Maribora in 1. SNL Marcos Tavares, ki se je med strelce vpisal na obeh tekmah z Željezničarjem.

Dare Vršič je dosegel evropske zadetke proti klubom iz BiH v kar treh različnih dresih slovenskih klubov. Foto: Vid Ponikvar Vijolice so imele zelo prijetne izkušnje s tekmeci iz BiH. Leta 2014 so tako v kvalifikacijah za ligo prvakov izločile tudi Zrinjski iz Mostarja. V mestu ob Neretvi ni bilo zadetkov (0:0), v Ljudskem vrtu pa sta navijače Maribora spravila v dobro voljo Agim Ibraimi in Dare Vršič. Nekdanji slovenski reprezentant iz Apač danes pri 40 letih še vedno igra nogomet in brani barve hrvaškega nižjeligaša Novigrad, v pestri karieri pa se lahko pohvali s tem, da je na evropskih tekmah zatresel mrežo tekmecev iz BiH v kar treh različnih dresih slovenskih klubov (Celje, Maribor in Olimpija).

Vijolice so dvakrat izločile Zrinjski, vselej pa ostale proti tekmecu iz Mostarja neporažene. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tri leta pozneje, to je bila zadnja sezona, v kateri je Mariboru uspel veliki met, senzacionalni preboj v ligo prvakov (2017/18), so vijolice še enkrat izločile Zrinjski. Tokrat so Mariborčani zmagali v Mostarju, kjer sta v polno zadela Luka Zahović in kapetan Tavares, ta je odločil zmagovalca v četrti minuti sodnikovega podaljška z bele točke (2:1), povratna tekma kvalifikacij za ligo prvakov pa se je na stadionu pod Kalvarijo končala z remijem (1:1). Zrinjski, ki ga je takrat vodil nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa in splitskega Hajduka Blaž Slišković, je tako še drugič izpadel proti vijolicam, za katere je v Ljudskem vrtu dosegel zlata vreden zadetek Mitja Viler.

Leta 2018 je na evropskih tekmovanjih še veljalo pravilo zadetkov v gosteh. Šlo je na roko Domžalam, ki so pri Širokem Brijegu iztržile remi z 2:2, zadetka sta dosegla Lovro Bizjak in Dario Melnjak, nato pa na domačem stadionu ob Kamniški Bistrici, znova je zadel v polno Melnjak, ki je pozneje oblekel tudi dres hrvaške reprezentance, remizirale z 1:1.

Zrinjski dvakrat pokvaril načrte Ljubljančanom

Zrinjski se je v Evropi dvakrat spotaknil ob mariborsko oviro, pozneje pa je vendarle prišel na svoje, kar se tiče slovenskih tekmecev, saj je zagrenil življenje dvema ljubljanskima kluboma. Leta 2020, ko je vladalo obdobje pandemije koronavirusa, sta se v kvalifikacijah za ligo Europa, igrala se je le ena tekma, pomerila Olimpija in Zrinjski. V praznih Stožicah so gostje zmagali s 3:2. Zmaji so dvakrat vodili, zadela sta Đorđe Ivanović in Andres Vombergar, a jim to ni pomagalo do končnega uspeha. Napredoval je Zrinjski.

Bravo je v vročem Mostarju zmagal z 1:0, nato pa na povratni tekmi v Ljubljani ni znal zadržati prednosti. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Podobno se je zgodilo leta 2024. Bravo je v svoji krstni evropski sezoni najprej presenetil Zrinjski in v vročem Mostarju poleti zmagal z 1:0. Edini gol na srečanju je dosegel mladi napadalec Matic Ivanšek. Šiškarji so skušali prednost zadržati na stadionu ŽAK, kjer pa se je ob bučni podpori številnih navijačev iz Mostarja na koncu smejalo gostom. Zrinjski, zanj je v polno zadel tudi dolgoletni znanec 1. SNL Nardin Mulahusejnović, je zmagal s 3:1. Častni zadetek za Ljubljančane, ki so zapravili kar nekaj zrelih priložnosti in za las ostali brez podaljška, je dosegel Milan Tučić.

Slovenski klubi v prednosti, Olimpija lovi prvo zmago

Olimpijo v primeru napredovanja v osmini finala konferenčne lige čakata dvoboja proti Fiorentini oziroma dunajskemu Rapidu. Foto: Aleš Fevžer Takšna je torej statistika slovenskih klubov proti tekmecem iz BiH. Skupno je bilo med klubi iz nekdanjih bratskih republik odigranih 21 tekem. Devetkrat so zmagali klubi iz Slovenije, sedemkrat pa iz BiH. Kar pa se tiče zgolj gostovanj slovenskih klubov v BiH, so se ta končala uspešneje za goste, tako da so v rahli prednosti. Na desetih tekmah so slovenski klubi štirikrat zmagali, trikrat remizirali, trikrat pa ostali brez vsega.

Skupna razlika v zadetkih je resda negativna (10:11), v največji meri ravno zaradi visokega poraza Olimpije, ki je pred 15 leti, ko je prvič gostovala v BiH, v Širokem Brijegu prejela tri zadetke (0:3), a gre verjeti, da se ji v tej sezoni, ko med vratnicama navdušuje Matevž Vidovšek, to v četrtek v Banjaluki ne bo pripetilo. Je torej napočil trenutek za prvo gostujočo zmago zmajev v Bosni in Hercegovini? Odgovor bo znan v četrtek malce pred 23. uro, zgodovinsko srečanje za Olimpijo v Evropi pa bo v Banjaluki v živo spremljalo vsaj tisoč privržencev zeleno-belih!