Stožice se polnijo, Olimpija opozarja navijače

V četrtek slovenska prvoligaša Olimpija in Celje igrata povratno tekmo play-offa za osmino finala konferenčne lige. Ljubljančani bodo ob 18.45 gostili Borac iz Banjaluke, ki je prvo tekmo dobil z 1:0. Celjani pa bodo gostovali na Cipru pri Apoelu, pretekli četrtek je bilo 2:2. Tekma v Stožicah bo očitno nekaj posebnega. Zdi se, da bo padel navijaški rekord.

Foto: Filip Barbalić Iz kluba sporočajo, da je prodanih že več kot deset tisoč vstopnic, pa sta do tekme še dva dneva. V tej sezoni je bilo največ navijačev na kvalifikacijski tekmi za konferenčno ligo proti Rijeki (12.616). Pričakujejo torej več kot 13 tisoč navijačev, od tega jih bo nekaj več tisoč iz Bosne in Hercegovine. Stadion sicer sprejme še več obiskovalcev, a je treba s t. i. tampon cono ločiti domače in gostujoče navijače.

Na zelenici oziroma ob njej pa bosta manjkala dva pomembna moža Olimpije. Napadalec Raul Florucz in trener Victor Sanchez imata tekmo prepovedi zaradi rumenih kartonov.

Še nekaj koristnih in pomembnih informacij za navijače:



Vrata stadiona bodo odprta od 16.45 dalje, zato vse obiskovalce srečanja pozivajo, naj bodo na svojih mestih vsaj uro pred tekmo. Zakaj? Ker bo pred začetkom dvoboja ob Mali terasi izvedena koreografija – lističev se zaradi tega ne sme premikati med sedeži! Šaljada sledi na začetku drugega polčasa.



Parkiranje v garažni hiši bo mogoče do zapolnitve mest. Dvig zapornic bo dve uri pred tekmo opravljen tudi na vseh parkiriščih v okolici pokopališča Žale, na Kranjčevi in Gosarjevi. Vstopnica za tekmo vam omogoča brezplačen prevoz z mestnim avtobusom LPP tri ure pred in tri ure po zaključeni tekmi.



Vse gledalce opozarjajo, da je vstop na igrišče pred, med in po tekmi po pravilih Uefe strogo prepovedan. Varnostni organi bodo kršitelje ustrezno kaznovali. Strogo sankcionirano bo tudi vsakršno metanje predmetov na igrišče.



Na stadion zaradi varnostnih razlogov poleg nevarnih predmetov in tekočin ne smete vnašati ⁠nahrbtnikov in večjih torb, ⁠dežnikov, ⁠vžigalnikov, ⁠fotoaparatov z izmenljivimi objektivi in naprav za (pol)profesionalno snemanje.