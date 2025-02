Disciplinski sodnik je imel znova delo z navijači Olimpije in Maribora

Ljubljančani bodo morali zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega žaljivega skandiranja ter prižiganja bakel plačati 800 evrov. Mariboru so njegovi navijači pridelali 400 evrov kazni zaradi neprimernega in nešportnega vedenja, dodatnih 200 bo moral štajerski klub plačati, ker je kršil pravila NZS glede akreditacij nogometašev in uradnih oseb. Takšen znesek bo zaradi enakega razloga plačal tudi celjski klub.

Med posamezniki je najvišjo kazen, dve tekmi prepovedi, dobil nogometaš Kalcerja Radomelj Moses Zambrang zaradi prejetega rdečega kartona po nasilnem startu, kot olajševalno okoliščino je Brajnik upošteval opravičilo. Radomljani pa bodo zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ter seštevka petih rumenih kartonov in rdečega plačali še 420 evrov kazni.