Na Olimpicu bo vroče, Roma za biti ali ne biti proti portugalskemu velikanu

Danes bo podobno kot v konferenčni ligi, kjer bosta na delu tudi slovenska predstavnika Olimpija in Celje, znana še druga polovica udeležencev osmine finala lige Europa. Med najboljših 16 so se po zaslugi dobrih predstav v ligaškem delu neposredno uvrstili Lazio, Athletic, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos in Rangers. Na Olimpicu se bosta pomerila Roma in Porto, prva tekma na Portugalskem se je končala brez zadetkov, Galatasaray pa bo skušal v vročem Istanbulu s pomočjo bučnih navijačev nadoknaditi tri zadetke zaostanka proti nizozemskemu AZ Alkmaarju.