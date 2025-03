Pred treningom sta pred mikrofone stopila Sandi Lovrić in Vanja Drkušić. Slednji je dejal, da je zelo vesel, da na Brdu znova trenira z reprezentančnimi soigralci, po jesenski posodi pri Crveni zvezdi pa se je znova vrnil k Zenitu iz Sankt Peterburga.

"Vrnil sem se v Rusijo, počutim se zelo dobro. Sankt Peterburg je ogromno in zelo lepo mesto, je pa pozimi vreme precej depresivno, stalno neka sivina, dež in sneg. A klub je zares na visoki ravni in sem zelo vesel, da sem se vrnil," je uvodoma dejal 25-letni osrednji branilec.

Kot pravi, se je lepo znova vrniti v reprezentanco: "Zelo lep občutek. Malo čudno je bilo biti pet mesecev brez reprezentančnega dresa, ker smo bili prejšnje leto skoraj ves čas skupaj. Lepo se je vrniti na Brdo, trenirati s fanti, videti vse in se pripravljati na nove zmage."

"Vemo, kje je naše mesto in da si Slovenija zasluži, da se bori za najvišja mesta." Foto: Aleš Fevžer "Težka misija je pred nami. Zavedamo se pomembnosti tekem, vsi so na ta zbor prišli dodatno motivirani in zbrani, da naredimo dober rezultat. Vemo, kje je naše mesto in da si Slovenija zasluži, da se bori za najvišja mesta. Bosta pa dve zelo težki tekmi," pa je o dvoboju s Slovaki še dejal Drkušić.

O pomembnosti zmage je govoril tudi njegov reprezentančni kolega Lovrić. "Obstanek v ligi B je zelo pomemben za ekipo in celo Slovenijo. Vemo, da ne bo lahko, a zagotovo bomo dali vse od sebe. Treba bo biti pameten, a mislim, da ekipa še nikoli ni kalkulirala za rezultat, saj na vsaki tekmi, ki jo igramo, želimo zmagati. Vemo pa, da so zelo dobra ekipa," je o prihajajočem tekmecu dodal 28-letni član Udineseja.

Prva tekma bo v četrtek na Slovaškem ob 20.45, povratna pa v nedeljo ob 18. uri v Stožicah. Izbranci selektorja Matjaža Keka so si tekmo za obstanek v drugem rangu lige narodov prislužili s tretjim mestom v skupini B3, medtem ko se bodo Slovaki po drugem mestu v skupini C1, kjer so zaostali za Švedsko, potegovali za napredovanje na eno stopnjo višje.

Foto: Aleš Fevžer

Slovaška, ki na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fifa zaseda 41. mesto, Slovenija je 55., bo sicer nekoliko oslabljena pričakala obračuna s Slovenci. Manjkala bosta poškodovana napadalec David Strelec in branilec Peter Pekarik, medtem ko je Juraj Kučka sklenil reprezentančno pot.

"Pričakujem težko tekmo, gre za fizično ekipo in imajo kakovostne igralce. Toda če smo lahko namučili velike ekipe, lahko premagamo tudi Slovenijo, s katero smo si precej podobni. Njihov ključni igralec je napadalec Šeško, a imajo kakovostno ekipo, zato se ne bomo pripravljali na enega igralca, ampak na celotno ekipo," je za spletno stran slovaške reprezentance dejal branilec Denis Vavro.