Brekalo se je spomnil zadnje uvrstitve Slovenije na svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010. Ko je Zlatko Dedić v dodatnih kvalifikacijah izločil favorizirano Rusijo, je bil star deset let.

Petnajst let pozneje Slovenci, čeprav so igrali na lanskem evropskem prvenstvu in se prebili v izločilne boje, prav tako ne bodo favoriti v jesenskih kvalifikacijah za SP 2026. Njihovi tekmeci bodo Kosovo, Švedska in Švica. A to ne pomeni, da Kekovi izbranci niso sposobni poskrbeti za nov velik uspeh.

"Smo majhna država in ne zgodi se pogosto" Foto: www.alesfevzer.com

"Mislim, da bo v 80 ali 90 odstotkih ekipa enaka. Selektor gradi to platformo tri, štiri leta. Mislim, da v ekipi ne bo veliko sprememb. Vemo, kdo smo, in vsi vedo, da smo borbeni. Na EP smo pokazali, da lahko igramo proti največjim ekipam, kot so Anglija, Portugalska in Danska, zato menim, da v prihajajočih kvalifikacijah nismo v vlogi kakšnega avtsajderja," je za Fifo dejal Brekalo.

Poudaril je, da mu je EP pomenilo ogromno, ni pa mu bilo všeč, da ni začenjal tekem. "Zato upam, da bo takih priložnosti še več. Naslednje je SP, potem spet EP in želim biti del ekipe, ki se bo kvalificirala in igrala na velikih turnirjih," je povedal. Dodal je, da bi to veliko pomenilo njemu, družini, ne nazadnje pa se s tem vpišeš v zgodovino. "Smo majhna država in ne zgodi se pogosto, da smo na velikih tekmovanjih."

Priznal je, da v skupini ne bodo favoriti, da bo težko, a poznajo svojo kakovost in zmožnosti. "Vsi moramo biti v dobri formi in igrati v svojih klubih, obenem moramo imeti nekaj sreče, ampak te si ne zaslužiš, če ne daš vsega do sebe." Poudaril je, da taki uspehi združijo državo, kar se je pokazalo na EP 2000 in 2024 ter SP 2002 in 2010.

Luka Dončić navija tudi za slovenske nogometaše. Foto: Guliverimage

Sam igra v severnoameriški ligi MLS, v odmevnejši košarkarski NBA pa Luka Dončić. "Izjemno je, da imamo takega športnika, ki predstavlja našo državo na najvišji ravni. On je za vse nas v Sloveniji najboljši. Je tudi naš velik navijač, zaželel nam je uspeh že na EP in bil ponosen na naše predstave. Prepričan sem, da si bo ogledal naše tekme, če se prebijemo na SP 2026." To bo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Brekalo tamkajšnje okolje že dobro pozna. Poudaril je, da mu je po lanskem prestopu, ko se je še lovil na Floridi, zdaj všeč, pohvalil je tudi samo ligo MLS in obisk tekem, na katere pride približno 20 tisoč gledalcev. "Zelo dober vtis imam o ligi. Večina v Evropi gleda nanjo malo zviška, ampak je zelo tekmovalna, ves čas se poskuša razvijati in raste," je sklenil 26-letnik, ki je pred Orlandom igral za Bravo in Viking Stavanger.

Preberite še: