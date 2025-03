Matjaž Kek spregovoril o Albertu Rieri in podžgal celjsko evforijo

Četrtek prinaša zgodovinsko tekmo za slovenski nogomet. Celjani bodo poskušali izločiti Lugano in se v konferenčni ligi uvrstiti med osem najboljših. Selektor Matjaž Kek bo stiskal pesti za izbrance Alberta Riere, med katerimi sta tudi dva igralca, ki ju je uvrstil na seznam za tekmi s Slovaško. To sta Žan Karničnik in Svit Sešlar. Kek ima dober občutek. Napoveduje preboj Celja in dodaja, da bi bila to odlična stvar za slovenski nogomet, saj bi dala misliti ljudem, ki še kolebajo o tem, ali bi kaj vložili v slovenski klubski nogomet ali ne.

Letošnja pomlad je v slovenskem klubskem nogometu posebna. V Evropi sta prezimila dva predstavnika v konferenčni ligi, Celju pa se je v nasprotju z Olimpijo uspelo prebiti med 16 najboljših. Po domači zmagi nad Luganom (1:0) so na dobri poti, da storijo korak naprej in se znova zapišejo v zgodovino.

Celjani so prejšnji četrtek v knežjem mestu premagali Lugano z 1:0. Foto: Jure Banfi

Prvič, odkar je Matjaž Kek selektor, lahko tako v spomladanskih mesecih varovance z reprezentančnega seznama, ki igrajo v slovenskih klubih, spremlja tudi na evropskih tekmah. Tako bo v četrtek stiskal pesti za Žana Karničnika in Svita Sešlarja, ko bosta skušala ubraniti prednost s prve tekme v knežjem mestu (1:0) in izločiti švicarski Lugano.

"Mister v Celju ve, kaj dela"

Albert Riera lahko v četrtek Celjane popelje v četrtfinale konferenčne lige. Foto: Jure Banfi Kakšna pa je njegova napoved? "Osebno sem prepričan, da bo Celje premagalo Lugano. Prednost 1:0 je sicer videti majhna, a za napredovanje moraš na povratni tekmi zmagati z dvema goloma razlike. To ni enako, kot je bilo pred nekaj časa, ko je veljalo pravilo golov v gosteh," ima stratega iz Maribora občutek, da švicarski Lugano na povratni tekmi ne bo mogel ugnati slovenskega prvaka z razliko, ki bi mu omogočila napredovanje.

"Upam, da Celju uspe v težkih pogojih v Thunu, kjer bodo igrali na umetni travi. Vem, kako zahtevno je v treh dneh preiti na drugo podlago. A mister v Celju ve, kaj dela. Potrjuje se iz tedna v teden, ali pozitivno ali negativno, ampak ve, kaj dela," zaupa delu španskega trenerja Alberta Riere. Temu gre v Evropi odlično, saj je v tej sezoni postavil že kar nekaj mejnikov, malce slabše pa je v 1. SNL, kjer Celjani branijo naslov, a so v tem trenutku zgolj na petem mestu, ki sploh ne zagotavlja vstopnice za Evropo.

"Res si želim, da bi Celjani v četrtek napredovali. To bi bilo dobro tudi za nekatere ljudi, ki razmišljajo, ali vložiti kaj v slovenski nogomet ali ne," je prepričan Kek, ki je predstavil svoj pogled na uspešno klubsko sezono slovenskih predstavnikov v Evropi.

"Le kdo tega ne bi bil vesel? Ta je lahko samo nor."

"Že prejšnje poletje se je nakazovalo, da bi bila lahko to dobra sezona za slovenski klubski nogomet. Tudi Maribor je bil v play-offu kvalifikacij. Razmišljanje v klubskem nogometu, da moraš nekaj vložiti, da potem nekaj dobiš, je dobilo potrditev. Kar tako iz neba ne bo padlo nič. Upravičenost finančnega vložka in mogoče malce spremenjeno razmišljanje, kako in kdaj se oblikujejo ekipe za uspešno igranje v Evropi, sta dobila potrditev." Meni, da je postalo povsem jasno, da Evropa zahteva določeno organizacijo vse leto in da je bistveno premalo, da se klubi začnejo na Evropo pripravljati šele tri tedne pred začetkom, potem pa bi radi igrali v ligi prvakov.

Olimpija je prvič v zgodovini kluba prezimila v Evropi. Foto: Filip Barbalić

"Vesel sem vsakega uspeha. V ponedeljek sem videl razpredelnico, kje je koeficient slovenskega klubskega nogometa (Slovenija je na 27. mestu v Evropi, op. p.), in to je v redu. To je lahko samo dobro. Tekma, kot je bila v nedeljo v Ljudskem vrtu, prej v Stožicah ali pa v Celju, kjer je bilo pet tisoč gledalcev, kar je bila včasih le utopija … Le kdo tega ne bi bil vesel? Ta je lahko samo nor ali pa je proti nogometu. Jasno pa je, da je treba to nadaljevati, razmišljati tudi, ali je res idealno, da je od 22 na igrišču samo šest ali sedem igralcev, ki me zanimajo." S tem je spomnil na nedeljski derbi, na katerem je bilo v začetnih enajstericah Maribora in Olimpije rekordno malo slovenskih nogometašev.

"Vse to so težave, o katerih se je treba pogovarjati, dati možnost tudi drugemu razmišljanju, ustvarjati pa nekaj, kar bo dobro za slovenski nogomet. Ob tekmah naše reprezentance, prijateljskih v juniju (Slovenija se bo pomerila z Luksemburgom in BiH, op. p.), Euru do 21 let, elite round kvalifikacijah za izbrani vrsti do 17 in 19 let, ki bodo v tem terminu … Vse to so zadeve, o katerih bo treba razmišljati. Pa tudi o mladinskem derbiju med Olimpijo in Mariborom na Kodeljevem v ligi, ki dobiva svoj pomen z vrednostjo igralcev, ti pa morajo potem nastopati v višjem rangu tekmovanja," našteva pozitivna dogajanja v slovenskem nogometu, ki izboljšujejo njegovo podobo v Evropi.

Če bi Celjani izločili Lugano, bi jih v četrtfinalu čakal boljši iz dvoboja med Fiorentino in Panathinaikosom. Foto: Jure Banfi

Če bi Celjanom uspelo v četrtek izločiti švicarskega predstavnika, bi Slovenija postavila nov mejnik, navijače grofov pa bi čakala nova spektakla, saj bi se Rierova četa udarila v četrtfinalu z boljšim iz obračuna med Fiorentino in Panathinaikosom.