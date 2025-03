Kek: Prepričan sem, da bo Celje napredovalo

Nogometaši Celja bodo v četrtek ob 18.45 v gosteh igrali povratno tekmo osmine finala konferenčne lige. Izbranci Alberta Riere imajo lepo priložnost, da naredijo nov korak naprej v zgodovinski sezoni za slovenski klubski nogomet v evropskih tekmovanjih, saj so prvo tekmo doma proti švicarskemu Luganu dobili z 1:0. "Imamo prednost in zavedamo se, da bodo oni morali tvegati več," pravi Albert Riera.

Celje je proti Luganu znova pokazalo, da v evropskih tekmovanjih kaže drugačen obraz kot v domači ligi, znalo je zadržati prednost po zadetku Tamarja Svetlina. Če je nogometašem Alberta Riere v sicer kar spremenjeni predstavi v domačem prvenstvu nazadnje spodletelo še proti Primorju, proti kateremu so bili dolgo časa na robu poraza, v zaključku pa le izenačili na 2:2, pa so na prvem obračunu proti Švicarjem pokazali več zrelosti.

Albert Riera Foto: Jure Banfi Glede na velik vložek in boj za zgodovinsko prvo uvrstitev v četrtfinale evropskih tekmovanj bo španski strateg na klopi Celja verjetno tudi v Švici začel s podobno postavo kot na prvi tekmi, bržčas bo zaradi malce previdnejšega pristopa tekmo začel Marco Dulca namesto Maria Kvesića, bo pa moral nekdo vskočiti tudi v obrambo, saj je kaznovan Klemen Nemanič.

Riera je po zadnji tekmi proti Primorju potarnal predvsem nad realizacijo in nad določenimi napakami, ki so njegovo ekipo že precej stale. Tokrat se bodo morali Celjani na Areni Stockhorn v Thunu soočiti še z igranjem na umetni podlagi. Tudi zaradi tega so se v zadnjih dneh pripravljali tudi na takšni površini.

"Zdaj tekmeca poznamo precej bolje, kar je dobro, koristno. Zagotovo bodo poskušali na povratni tekmi spreminjati stvari in nas s čim presenetiti. A tudi mi bomo kaj spremenili. Za mano je 150 tekem v vlogi trenerja in mislim, da nikoli nisem dveh tekem odigral na povsem enak način. Imamo prednost in zavedamo se, da bodo oni morali tvegati več," je dejal Riera.

Čeprav so po vrednosti ekip nesporni favoriti izbranci Mattie Croci-Tortija, ki so štirikrat do petkrat vrednejši od Celjanov, pa imajo tudi oni določene težave. So v nizu petih porazov v vseh tekmovanjih, obenem pa bodo pogrešali kaznovana napadalca Mattio Bottanija in branilca Antoniosa Papadopoulosa.

Kek: Prepričan sem, da bo Celje napredovalo

Matjaž Kek Foto: Aleš Fevžer Trener Lugana, ki je na vse večjem udaru in vse bolj majavem stolčku, je kljub vsemu prepričan, da lahko njegova ekipa pride do zmage z vsaj dvema zadetkoma na povratni tekmi s Celjem, po drugi strani pa je svoje mnenje ob razkritju reprezentančnega seznama povedal tudi slovenski selektor Matjaž Kek. "Prepričan sem, da bo Celje napredovalo. Resda 1:0 izgleda malo, ampak Švicarji morajo zdaj zmagati z dvema goloma razlike. Bodo pa v Thunu težke razmere z umetno travo. Vem, kako je to, ko se moraš v treh dneh privaditi na to. Ampak mislim, da v Celju vedo, kaj delajo. Res si želim napredovanje Celja, ker to bi bilo dobro tudi za nekatere ljudi, ki mogoče razmišljajo o tem, ali vložiti kaj v slovenski nogomet ali ne," je dejal Kek.

Za Celje bi bila uvrstitev v četrtfinale nova dobrodošla finančna injekcija, če je doslej le s konferenčno ligo dobilo več kot pet milijonov evrov, bi preboj med najboljših osem prinesel še 1,3 milijona. Zmagovalec tega dvoboja se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem obračuna med Fiorentino in Panathinaikosom Adama Gnezde Čerina, Grki so doma slavili s 3:2.