Evropska pravljica Celja, padel tudi Lugano!

Nogometaši Celja so v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige, to je bil največji evropski spektakel v zgodovini kluba iz knežjega mesta, premagali švicarski Lugano z 1:0. Edini zadetek na srečanju je v 23. minuti dosegel Tamar Svetlin. Celjani so si tako priigrali lepo popotnico za povratno tekmo v Thunu. V primeru napredovanja bi izbrance Alberta Riero v četrtfinalu čakal boljši iz atraktivnega obračuna Panathinaikos – Fiorentina. Grki so tudi s pomočjo Adama Gnezda Čerina v Atenah zmagali s 3:2. Nino Žugelj je debitiral za Djurgarden s porazom na Cipru.

Slovenski prvaki so spodbudno začeli tekmo in uvodoma nakazali, da želijo imeti žogo v posesti. V uvodih minutah niso sicer pripravili ničesar konkretnejšega, še najnevarnejši so bili po napaki švicarske obrambe v 11. minuti, a Svit Sešlar žoge ni pravočasno oddal.

Celjani so kazali več volje po golu, Švicarji so v začetku čakali na protinapade. Okoli 20. minute so bili nenatančni Antonios Papadopoulos, Albian Hajdari in Renato Steffen.

Tamar Svetlin je popeljal Celjane do zgodovinske zmage. Foto: Jure Banfi

A ravno ko so gostje postajali konkretnejši, so Celjani udarili za 1:0. V 23. minuti je po krasnem predložku Logana Delaurier-Chaubeta neubranljivo z glavo zaključil Tamar Svetlin. Slednji je v 28. zaključeval naslednjo akcijo grofov, a je njegov poskus iz obrata Amir Saipi takrat ubranil. Tik zatem je na drugi strani Ricardo Silva ujel strel Miltona Valenzuele.

Celje : Lugano 1:0 (1:0) Stadion Z'dežele, gledalcev 5712, sodniki: Nobre, Ribeiro in Pereira (vsi Portugalska).

Strelec: 1:0 Svetlin (23.). Celje: Silva, Nieto, Bejger (od 72. Vukliševič), Nemanič, Karničnik, Kvesić (od 46. Dulca), Zabukovnik, Svetlin (od 88. Kouter), Delaurier-Chaubet, Kučys (od 84. Edmilson), Sešlar. Lugano: Saipi, Papadopoulos, Mai, Hajdari, Zanotti, Belhadj Mahmoud, Grgić, Valenzuela (od 95. Dos Santos), Bottani (od 80. Cimignani), Koutsias (od 62. Przybylko), Steffen (od 95. El Wafi). Rumeni kartoni: Kučys, Nemanič; Hajdari, Bottani.

Rdeči kartoni: Papadopoulos (90.+1).

V 32. je moral Portugalec v celjskih vratih še enkrat posredovati ob strelu Georgiosa Koutsiasa, minuto zatem je odbil tudi strel od daleč Papadopoulosa.

Gostje so v teh minutah vršili pritisk na domače, v 40. je Steffen meril prek gola. Toda varovanci Alberta Riere so prednost zadržali do glavnega odmora, v sodnikovem dodatku prvega dela pa je Saipi Švicarje reševal ob strelu Sešlarja.

Celjani zadržali prednost, gostje ostali z igralcem manj

Trener Celja Albert Riera bo prihodnji četrtek branil tesno prednost v Švici. Foto: Jure Banfi V drugem polčasu je imel Lugano v 53. minuti prvo resnejšo priložnost, ko je z glavo mimo meril Koutsias, Mattia Bottani je nato od daleč streljal v naročje Silvi.

V 63. so bili prvič v nadaljevanju nevarnejši Celjani, Armandas Kučys je po kotu z glavo meril visoko čez gol. V drugem delu sta si ekipi ustvarili precej manj konkretnejših priložnosti, so pa bili podjetnejši gostje.

Med 72. in 83. minuto so neuspešno merili Papadopoulos, dvakrat Mohamed Belhady Mahmoud in Mattia Zanotti. Zapravljene priložnosti so goste spravljale v nemir očitno tudi na zelenici, saj je ob koncu dvoboja Papadopoulos izgubil živce in prejel rdeči karton zaradi udarca nad Edmilsonom, tako da so Celjani varno zadržali zmago.

Celjani so tako pred dobrih 5.700 gledalcev odpravili švicarski Lugano, ki je prvič, odkar ga vodi trener Mattia Croci-Torti, izgubil štiri tekme zapored.

Celje je spravil v dobro voljo tudi najmlajše ljubitelje nogometa. Foto: Jure Banfi

Celjanom v domačem prvenstvu ne cvetijo rožice. V tem trenutku so na lestvici šele na petem mestu, ki sploh ne prinaša evropske vozovnice, za vodilno Olimpijo pa po porazu na derbiju v Stožicah (0:2) zaostajajo 16 točk. V Evropi je drugačna pesem. Izbranci Alberta Riere so se kljub zahtevnim tekmecem, v ligaškem delu so se pomerili kar proti štirim poznejšim udeležencem osmine finala konferenčne lige (Betis, Vitoria, Jagiellonia in Pafos), uvrstili v izločilni del. V play-offu za osmino finala so presenetili ciprskega prvaka Apoel (2:2 in 2:0) ter si zagotovili zgodovinski preboj med 16 najboljših, zdaj pa so si zagotovili še lepo izhodišče pred povratno tekmo v Švici. Lugano igra v konferenčni ligi domače tekme v Thunu.

Visoka zmaga Jagiellonie, Žugelj debitiral za Švede

Nino Žugelj je debitiral v dresu Djurgardna, s katerim bo začel sezono švedskega prvenstva konec meseca. Foto: Reuters Na dvoboju morebitnih četrtfinalnih tekmecev Celjanov je slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin s Panathinaikosom gostil Fiorentino. Zmaga je ostala v Atenah (3:2), edini Slovenec v vrstah grškega velikana pa je vstopil v igro v 76. minuti. Nino Žugelj, ki se je v zimskem prestopnem roku iz Norveške preselil na Švedsko, je z Djurgardnom izgubil pri tekmecu Celjanov iz ligaškega dela, ciprskem Pafosu (0:1). Mladi slovenski napadalec je začel v udarni enajsterici in odigral 61 minut. To je bil njegov krstni nastop za švedski klub.

Nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović je z Jagiellonio Bialystok doma nadigral Cercle iz Bruggea (3:0), ki je v jesenskem delu v Stožicah premagal Olimpijo kar s 4:1. Slovenski branilec je vstopil v igro v 10. minuti.

Borac je remiziral proti dunajskemu Rapidu. Da je ostal neporažen, se lahko zahvali Davidu Vukoviću, ki je v zadnji minuti zadel z bele točke. Foto: Reuters

Sandi Ogrinec (odigral je vso tekmo) in Gregor Bajde (sedel je na klopi) sta nadaljevala niz neporaženosti Borca iz Banjaluke na domačih tekmah v konferenčni ligi tudi proti dunajskemu Rapidu. Prvak BiH se je po Olimpiji še enkrat meril s klubom, ki nastopa v zeleno-belih dresih. Dvoboj se je končal z 1:1, gostitelji so izenačili po strelu z bele točke v zadnjih minuti.

Prvi favorit tekmovanja Chelsea je gostoval v Köbenhavnu in nekdanji klub Benjamina Verbiča premagal z 2:1.

Povratne tekme osmine finala konferenčne lige bodo prihodnji četrtek.

Konferenčna liga, osmina finala (prve tekme):

Četrtek, 6. marec:

Pari četrtfinala:

Betis/Vitoria – Jagiellonia/Cercle Brugge

Celje/Lugano – Panathinaikos/Fiorentina

Köbenhavn/Chelsea – Molde/Legia Varšava

Pafos/Djurgarden – Borac/Rapid Dunaj

