Celjanom uspelo, kar ni še nobenemu v tem stoletju!

Navijači Celja imajo opravka z zgodovinskim tednom tako v Evropi kot tudi v 1. SNL. Če so izbranci Alberta Riere v uvodu spomladanskega dela pogrešali večjo učinkovitost v napadu, so v nedeljo proti Radomljam zadevali kot v transu in zmagali kar z 9:1. Postali so prva ekipa v 1. SNL, ki je v tem stoletju v 90 minutah dosegla tako veliko zadetkov, po devetici pa so se že osredotočili na sredin pokalni izziv s Sežano, po katerem jih čaka še izjemen spopad v prvenstvu, nedeljski prvoligaški derbi v Stožicah proti vodilni Olimpiji!

Če se je Celjanom ob vstopu v leto 2025 zalomilo in so navijači zaman čakali tako na domače točke proti Bravu (2:3) in Mariboru (1:2) kot tudi zadetek na gostovanju pri Muri (0:0), so lahko v nedeljo proti Radomljanom spremljali pravo rapsodijo. Evropski podvig Celjanov, ki so prejšnji teden v play-offu za osmino finala konferenčne lige izločili Apoel iz Nikozije (2:2 in 2:0), je ustvaril izjemno energijo, na krilih katere so izbranci Alberta Riere v nedeljo proti Kalcerju že po dobrih 20 minutah vodili s 4:0!

Rusu gre v Celju bolje kot v Beogradu

Egor Prutsev je s svojo predstavo navdušil tudi soigralca Maria Kvesića. Foto: Jure Banfi S tem pa se festival zadetkov v knežjem mestu, na katerem je bilo doseženih kar nekaj mejnikov, še zdaleč ni končal. Začel ga je Svit Sešlar, v sodnikovem podaljšku končal Tamar Svetlin, vmes pa so tujci v celjskem dresu poskrbeli še za čarobnih sedem zadetkov. Izstopal je zlasti Egor Prutsev. Mladi Rus je lani pomagal Celju do državnega naslova, nato pa se je vrnil v Beograd k Crveni zvezdi.

Pri srbskem prvaku se vse od leta 2022 ni naigral. Zaman je čakal na zadetek, na 24 tekmah, na nekaterih je sodeloval tudi s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem, je vknjižil le tri podaje. Igral je manj od načrtovanega, tako da se je to zimo vrnil v Slovenijo. V dresu Celja je blestel proti Radomljam. Dosegel je dva zadetka, mojstrovino je uprizoril zlasti pri prvem, ko je obrambo gostov prelisičil v zanimivem slogu Lionela Messija, dodal pa je še dve podaji.

Dve asistenci je prispeval Svit Sešlar, ki je z zdaj s sedmimi uspešnimi podajami prevzel vodstvo na lestvici najboljših asistentov 1. SNL v tej sezoni. Čeprav je v tej sezoni odigral v 1. SNL le 14 tekem, je že najboljši podajalec. Z asistencami pa blesti tudi v konferenčni ligi, kjer se je utaboril na veličastnem prvem mestu podajalcev!

Armandas Kučys v koledarskem letu 2025 zabija za Celjane kot za stavo. Foto: Jure Banfi

Dvakrat je v polno poleg Prutseva meril tudi Artemijus Tutyškinas. Litovec se je razveselil prvih zadetkov v dresu Celja. Znova je v polno zadel tudi njegov rojak, najbolj vroči strelec slovenskih prvakov v tem koledarskem letu, Armandas Kučys, in za nameček prispeval še podajo.

Prvi zadetek je v 1. SNL dosegel Španec Inigo Eguaras, ki ima tudi izkušnje z igranjem v sloviti la ligi, s Celjem pa ga kmalu čakata novi evropski poslastici, dvoboja osmine finala konferenčne lige proti švicarskemu Luganu. Reprezentant Ferskih otokov Hanus Sorensen je dočakal prvo asistenco v dresu Celja. Riera je v igro v drugem delu poslal tudi Aljošo Matka, ki si vztrajno želi prekiniti strelski post, med katerim je zapravil ogromno priložnosti, a mu ni uspelo. Se je pa s soigralci pred okrog tisoč gledalci na stadionu Z'dežele razveselil zgodovinsko visoke zmage Celja. Grofje so tako postali prvi klub, ki je v tem stoletju v 1. SNL dosegel na eni tekmi kar devet zadetkov.

Rekord ostaja 11:0 Spasoje Bulajić je pred slabimi tremi desetletji sodeloval pri rekordni zmagi Celja v 1. SNL. Foto: Getty Images Klubski rekord ostaja tisti iz leta 1996, ko so Celjani, takrat so nastopali pod imenom Biostart Publikum, v 31. krogu sezone 1995/96 doma napolnili mrežo finančno obubožani Izoli in jo premagali kar z 11:0. Takrat je bil kapetan Celja Spasoje Bulajić, poznejši član znamenite zlate Katančeve generacije in pomemben člen tudi zdajšnjega Celja, kjer skrbi za podmladek in opravlja vlogo vodje ŠNC. V drugem polčasu pa ga je zamenjal Slaviša Stojanović, pozneje tudi slovenski selektor in uspešen trener Celjanov. Štiri zadetke je dosegel nepozabni napadalec iz BiH Faik Kamberović, ki je pustil ogromen pečat na dresu celjskega kluba, trikrat sta v polno merila Edi Bajrektarević in Dejan Bauman, mrežo Izole pa je zatresel tudi Matjaž Štancar. Celjani so takrat proslavljali drugo najvišjo zmago v zgodovini 1. SNL, najvišjo so v krstni sezoni 1991/92 dosegli nogometaši Olimpije. Jadran iz Dekanov so odpravili kar z 12:0.

Trener Radomelj: To nima veze s članskim nogometom

Mlinarji so v tej sezoni na treh tekmah proti Celju prejeli 15 zadetkov (4:2, 2:4 in 1:9). Foto: Jure Banfi Celjani so se v nedeljo izkazali z neverjetno učinkovitostjo. V okvir vrat Radomelj so usmerili 12 strelov, kar devet pa jih je končalo v mreži. Toliko strelov (devet) so imeli v okvir vrat denimo tudi gostje, a razen prvoligaškega strelskega prvenca Jaše Martinčiča niso zmogli premagati razpoloženega mladega čuvaja mreže Luke Kolarja.

"To, kar smo igrali, nima veze s članskim nogometom. Igrali smo se, kar je na tej ravni nesprejemljivo," je po najvišjem porazu, odkar je trener Radomelj, izpostavil Darjan Slavic. Čeprav je pogrešal kar nekaj ključnih igralcev, zlasti v zvezni vrsti, je pričakoval bistveno boljši odpor v Celju. Nenazadnje so rumeno-črni jeseni doma ugnali Celjane s 4:2. Tokrat so bili neprepoznavni, vroči Celjani, ki so po evropskem podvigu na Cipru še enkrat navdušili navijače, so kar tekmovali med seboj, kdo se bo večkrat vpisal med strelce.

Navijači Celja so lahko v nedeljo pozdravili rekordno bero zadetkov na tekmah grofov v tem stoletju. Foto: Jure Banfi

Trener Riera je izpostavil največjo kakovost, ki so jo izkazali njegovi varovanci. To je bila želja, kako čimprej priti do žoge, ko je nimaš v svojih nogah. "To so počeli zelo dobro," jih je pohvalil. Po sanjskem začetku, ko se je kmalu na semaforju izpisal rezultat 4:0, ni bil zadovoljen s tem, da je obramba Celja kapitulirala ob protinapadu Martinčiča, ga je pa v boljšo voljo spravila odločnost izbrancev, da ostanejo lačni zadetkov do konca. Da kljub visokem vodstvu nadaljujejo srečanje, kot da bi bil rezultat začetnih 0:0. Zato so se v napadu na vse pretege trudili do zadnje sekunde in na koncu zmagali kar z 9:1, s tem pa niso le bistveno popravili razlike v zadetkih, ampak so si tudi okrepili samozavest pred napornimi tedni.

Najprej Tabor v pokalu, nato derbi proti Olimpiji

Mladi celjski vratar Luka Kolar se je pri vodstvu s 4:1 izkazal s številnimi uspešnimi posredovanji. Foto: Jure Banfi Najprej sledi pokalni spopad z drugoligašem iz Sežane. "Pokal je zelo pomemben, saj vemo, da lahko slovenski zmagovalec pokala v Evropi zaigra v evropski ligi. To je pomembno," se Riera zaveda, kako ponuja pokal bližnjico še do večjega evropskega tekmovanja od trenutne konferenčne lige.

Po pokalnem obračunu pa sledijo priprave na nedeljski spopad, ki predstavlja enega izmed vrhuncev 1. SNL. Udarila se bosta španska stratega, Riera bo gostoval pri nekdanjemu delodajalcu, vodilni Olimpiji, ki jo zelo uspešno vodi njegov rojak Victor Sanchez. Ta pa je za razliko od Celja že sklenil izjemno evropsko sezono.

Albert Riera kot trener Celja še ni premagal Victorja Sancheza. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji imajo na lestvici lepo prednost pred zasledovalci, a jih je v dodatne težave spravila bolezen, ki je zdesetkala vrste zmajev do te mere, da so bili primorani odpovedati srečanje z Domžalami. Zelo ogrožen je tudi pokalni spopad z Ilirijo, kar je vse prej kot dobrodošla novica za Sancheza. Konec tedna ga čaka dvoboj, na katerem se mu bo skušal Riera maščevati za jesenski poraz v Celju. Za razliko od začetka novembra, ko je v knežjem mestu zmagal z 1:0, pa bo imel opravka s prerojenimi Celjani, ki so začeli zmagovati in polniti mrežo na način, ki ga je dolgo napovedoval Riera, a se mu je večkrat ponesrečilo. Zdaj je prebudil strelsko formo varovancem ob najprimernejšemu času.