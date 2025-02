Devetica Celjanov, brez tekme Olimpije in Domžal

Nedeljski spored v okviru 22. kroga 1. SNL bi morali odpreti ekipi Domžal in Olimpije, a je tekma zaradi zdravstvenih težav večjega števila igralcev NK Olimpija preložena. Celjani so po zgodovinskem uspehu na Cipru svojo sploh prvo domačo zmago v letu 2025 lovili proti Radomljam. S fantastično predstavo so Mlinarje odpihnili s kar 9:1. Nogometaši Brava so v Šiški v soboto na krilih dvakratnega strelca Mateja Poplatnika, ki je v spomladanskem delu dosegel že šest zadetkov, premagali Koper (2:1) in se vodilni Olimpiji približali na –6. V Ljudskem vrtu sta se v vedno zanimivem štajersko-prekmurskem spopadu udarila Maribor in Mura, domači pa so slavili z 2:0 in se točkovno izenačili z Bravom. V petek sta se Nafta in Primorje razšla brez zmagovalca (2:2).

1. SNL, 22. krog:

Nedelja, 23. februar:

Nič od tekme v Domžalah

Nedelja bi se morala začeti v Domžalah, kjer bi morala gostovati Olimpija, a je tekma prestavljena. "Tekma 22. kroga Prve lige Telemach, ki bi morala biti odigrana danes v Domžalah, je zaradi zdravstvenih težav večjega števila igralcev NK Olimpija, preložena. Nov termin bo določen naknadno," so sporočili iz Olimpije.

Šlo naj bi za virusno obolenje, po informacijah Sportkluba naj bi tako zbolelo 14 nogometašev Olimpije. Zaradi tega naj bi bil pod vprašajem tudi sredina tekma osmine finala pokala med Olimpijo in Ilirijo, so dodali pri Sportklubu.

Olimpija je sicer v četrtek izpadla iz Evrope. V četrtek bi lahko v polnih Stožicah proslavljali zgodovinski preboj med 16 najboljših v konferenčni ligi, a jim je Borac iz Banjaluke prekrižal načrte. Zeleno-beli so še kako pogrešali najboljšega strelca 1. SNL Raula Florucza (deset zadetkov).

Iz Olimpije pa so popoldne sporočili, da so zaradi viroze odpovedali skupne treninge. "Člansko moštvo zmajev zaradi virusne okužbe in številnih odsotnosti zaradi bolezni do nadaljnjega ostaja brez skupnih treningov. V imenu Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana se vsem navijačem in ostalim deležnikom zahvaljujemo za razumevanje. Zdravje je vselej na prvem mestu," so zapisali zeleno-beli.

Moštvi Olimpije in Domžal bosta tekmo 22. kroga predvidoma igrali 5. marca, so objavili Domžalčani na družbenih omrežjih.

Celjani napolnili mrežo Radomelj

V knežjem mestu je bilo slavnostno. Celjani so nastopili prvič po zgodovinski zmagi v Nikoziji, ko so spravili na kolena Apoel Vida Belca in si zagotovili nastop v osmini finala konferenčne lige. Tudi tretja tekma med Celjem in Radomljami v tej sezoni je ponudila veliko zadetkov, največ doslej. Na prvi so namreč Celjani doma zmagali s 4:2, nato pa so jim mlinarji vrnili z enako mero v Domžalah.

Celjani so napolnili mrežo Radomelj. Foto: Jure Banfi

Tokrat so varovanci Alberta Riere začeli silovito in po 21. minutah igre je semafor kazal že 4:0. Mrežo gostov je načel Svit Sešlar, dva gola je dodal povratnik v celjsko jato Jegor Prucev, še en gol pa je prispeval Armandas Kučys. Jaša Martinčič je nato deset minut kasneje poskrbel, da se je zatresla tudi domača mreža.

V drugem polčasu pa so Celjani nadaljevali, kjer so končali v prvem. Dva gola je zabil Artemijus Tutyškinas, enega pa so dodali še Edmilson, Inigo Eguaras in Tamar Svetlin, ki je v 92. minuti postavil končnih 9:1.

Z zmago so se Celjani ob tekmi več na le točko približali Kopru, še vedno pa so kar precej oddaljeni od mest, ki vodijo v Evropo.

Poplatnik za tri točke Brava

Sobotni spored 22. kroga se je začel že v času kosila. Bravo Big Bang je v derbiju kroga, spopadla sta se kandidata za Evropo, na stadionu ŽAK premagal Koper (2:1). Najboljši strelec spomladanskega dela Matej Poplatnik je tako nadaljeval vroči niz, saj je spomladi dosegel že šest zadetkov, Bravo pa poleg vodilne Olimpije ostaja edini klub, ki je spomladi osvojil stoodstotno število točk. Z zmago nad Koprčani ni vrgel rokavice le Mariboru, ampak celo vodilnim zmajem, saj se jim je najmanj do nedelje približal na zgolj šest točk zaostanka. Bravo ni v 1. SNL izgubil že devet tekem zapored.

Koprčani gostujejo pri neposrednem tekmecu za Evropo. Dvoboj so začeli imenitno. Foto: Grega Valančič

Začetek dvoboja je pripadel gostom. Po dokaj mirnem uvodu v tekmo so Primorci povedli v deveti minuti. Kamil Manseri je prodrl po desni strani, žogo na robu kazenskega prostora oddal do Frana Tomeka, ki je nato naredil še korak ali dva ter žogo poslal pod prečko Bravovih vrat.

Šiškarji, ki so pogrešali kaznovanega Martina Pečarja, so imeli kmalu zatem prvo priložnost za izenačenje, v 17. minuti pa so tudi zadeli vratnico prek Victorja Gidada. Isti igralec je streljal tudi v 36. minuti, ko je Luka Baš žogo odbil, a le do Mateja Poplatnika. Temu je koprski vratar prvi strel še obranil, z drugim pa je izkušeni napadalec le poravnal izid na 1:1.

V 36. minuti je rezultat na 1:1 izenačil Matej Poplatnik. Foto: Grega Valančič

V uvodu drugega dela sta bili ekipi borbeni, se trudili, a velikih priložnosti ni bilo. Izjemno pa je nato v 62. minuti zapravil Di Mateo Lovrić, ko je povsem sam prišel pred Matijo Orbanića, vratar Brava pa je odlično posredoval in preprečil koprsko vodstvo.

V 68. minuti so spet zadeli Šiškarji. Po podaji Marka Španringa s prostega strela z desne strani je z glavo zadel Poplatnik ter tako še izboljšal svoj strelski izkupiček. Zdaj je pri osmih golih v sezoni, spomladi jih je dosegel kar šest.

Koper, ki je pogrešal številne nogometaše, med njimi Denija in Tomija Jurića, Marka Pabaija, Sandra Jovanovića, Eneja Jeleniča, Gabriela Groznico, Petra Petriška in Wisdoma Suleja, je nato intenzivno iskal izenačenje, imel na voljo tudi številne podaje iz kota, toda Bravo je bil dovolj zbran v obrambi ter zadržal prednost.

Vijoličasti sledili krvnikom iz prejšnjega kroga

Maribor je v prejšnjem krogu proti Bravu prvič izkusil grenkobo poraza na domači zelenici in zapravil priložnost, da bi ohranil spodobnejši zaostanek za vodilno Olimpijo. Vijolice si, če še želijo vztrajati v boju za državni naslov, ne smejo privoščiti domačih spodrsljajev, prvi korak k temu pa so naredile na dvoboju s Prekmurci.

Dvoboj v Ljudskem vrtu med Mariborom in Muro so bolje odprli varovanci Boštjana Cesarja, ki so v 11. minuti povedli prek Hilala Soudanija. Nato so nekajkrat zapretili tudi gostje, a mreža Mateja Juga se ni zatresla. Malce pred iztekom prvega dela igre pa je prednost domačih podvojil Benjamin Teeteh in Maribor je na odmor odšel z lepo prednostjo.

Izkušeni Hilal Soudani je Maribor povedel v vodstvo. Foto: Jure Banfi

Na uvodu drugega polčasa posebno nevarnih akcij ni bilo, je pa Žiga Repas med drugim poskusil z 20 metrov, a Florijan Raduha je žogo brez posebnih težav ujel. Trenerja sta nato priložnost ponudila tudi nekaterim novincem, eden izmed njih, mariborski napadalec Kai Meriluoto, pa je imel v 84. minuti lepo priložnost, ko je prišel do žoge v kazenskem prostoru, a so njegov strel blokirali in žoga je zletela mimo vrat. Maribor je imel v končnici tekme bolj ali manj vse pod nadzorom, Sobočani pa niso bili blizu zmanjšanju zaostanka.

Nafta vodila že z 2:0, a je sledil preobrat Primorja

Nogometaši Nafte so v dvoboju z Ajdovci lovili točke, da se morda približajo mestom, ki zagotavljajo neposredni obstanek v eliti, ali da povečajo razliko do zadnjeuvrščenih Domžal. Na koncu so bili z osvojeno točko zadovoljnejši Ajdovci, ki so vse bližje potrditvi obstanka v prvi ligi.

Nafta je proti Primorju povedla z 2:0, na koncu pa remizirala z 2:2. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Lendavčanom je uspel imeniten uvod. Aleks Pihler je v 14. minuti domačim zagotovil vodstvo, le dve minuti kasneje pa je Josip Špoljarić pred golom Primorja po ostri, a natančni podaji Roka Pirtovška z desne strani še drugič matiral Josipa Posavca.

Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec Po vodstvu z 2:0 pa se je Nafta pomaknila v bolj obrambno formacijo, kar pa se ji ni obrestovalo. Ishaq Rafiu je v 25. minuti zaključil hitro, a dobro izdelano akcijo Primorja z leve strani po prostem strelu, kjer pa je obramba Nafte zamujala. Isti igralec je bil v podobnem položaju v 33. minuti na levi strani podajalec za gol, ki ga je zabil Mark Gulič. Še naprej so imeli več od igre Ajdovci.

Drugi del so zaznamovali številni manjši prekrški in menjave ter posledično prekinitve. Prav v uvodu so trikrat nevarno zapretili Lendavčani, v nadaljevanju pa je imelo Primorje žogo več v posesti, a si v drugem delu ni ustvarilo niti ene resne priložnosti. Borbena igra v drugem polčasu se je zaključevala ob robu obeh kazenskih prostorov in posledično brez spremembe izida.

1. SNL, 22. krog:

Petek, 21. februar:

Sobota, 22. februar:

Nedelja, 23. februar:

