Barišić uradno ni več član Maribora

"Po prekinitvi pogodbe je 29-letni krilni napadalec, ki je na 30 tekmah v vijoličastem dosegel tri zadetke, že zapustil Ljudski vrt," so na spletni strani zapisali Mariborčani.

Barišić je bil že nekaj časa na stranskem tiru v Mariboru, kamor je prišel pozimi leta 2024 iz Kopra. Po nekaterih informacijah, ki so v zadnjih tednih krožile po slovenskih medijih, bi lahko bil Koper tudi naslednja postaja primorskega nogometaša.

Ta je sicer kariero začel v Kopru, nato pa med letoma 2013 in 2020 igral v Italiji.

Maribor so pozimi zapustili še Gregor Sikošek, Etienne Beugre, Mark Strajnar, Samo Pridgar, Orphe Mbina, Lan Vidmar in Niko Osterc, prišli pa so Omar Rekik, Bartug Elmaz, Ali Reghba in Kai Meriluoto.

