Okrepitev v napadu Maribora, sprememba pri Radomljah

Dvaindvajsetletni Finec, ki ima tudi japonsko državljanstvo, se bo pridružil moštvu v začetku prihodnjega tedna, v Ljudski vrt pa prihaja iz ekipe HJK Helsinki kot posojen do konca sezone 2024/25 z možnostjo odkupa.

Doslej je dvakrat oblekel majico članske izbrane vrste Finske, pred tem pa je skupaj zbral 39 nastopov v mlajših reprezentančnih selekcijah in dosegel 11 zadetkov.

V finski prvi ligi je odigral 41 tekem in se 12-krat vpisal med strelce, v jesenskem delu sezone pa je imel v evropski konferenčni ligi štiri nastope za HJK ter je zatresel mrežo Moldeja.

Maribor pa sta zapustila Lan Vidmar in Niko Osterc. Vidmarja so do konca koledarskega leta posodili Kopru, Osterca pa drugoligašu Beltincem.

Pred njima so Maribor zapustili Gregor Sikošek, Etienne Beugre, Mark Strajnar, Samo Pridgar in Orphe Mbina, prišli pa so Omar Rekik, Bartug Elmaz in Ali Reghba.

Jaka Kolenc v nadaljevanju sezone za Radomlje

Slovenski nogometaš Jaka Kolenc bo v nadaljevanju sezone 2024/25 nosil dres Kalcerja Radomelj, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Tridesetletni vezist je nazadnje igral za poljskega drugoligaša Podbeskidzie, prost igralec pa je od začetka tega meseca.

Jaka Kolenc je pred odhodom v tujino branil barve Gorice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tridesetletni Kolenc je po odhodu iz matične Gorice avgusta 2020 igral v tujini. Na Poljskem je najprej zastopal barve Chrobry Glogowa, pred letom in pol pa je okrepil Podbeskidzie.

Skupaj je na Poljskem odigral 124 tekem, za Gorico pa je pred tem zbral 152 nastopov. V tej sezoni je v poljski drugi ligi odigral pet dvobojev, 3. februarja pa je postal prosti igralec.

Štirje novinci pri Muri

Mura je ob izteku zimskega prestopnega roka okrepila ekipo s krilnim igralcem Robertom Murićem. Kot so sporočili iz kluba, je 28-letni Hrvat podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Murić je nogometno šolo opravljal pri zagrebškem Dinamu, od koder se je preselil v Ajax, kjer je igral za mladinsko ekipo. Ajax ga je nato posodil v italijansko Pescaro, nato pa se je preselil v portugalsko Brago. Sledila je vrnitev na Hrvaško, kjer je v dresu Rijeke na 123 tekmah dosegel 38 zadetkov in prispeval 26 asistenc in prišel do prestopa v turškega prvoligaša Konyaspor. V prejšnji sezoni se je preselil v Slaven Belupo. V karieri je doslej odigral 285 tekem in ob tem skupno dosegel 66 zadetkov in prispeval 54 asistenc.

Predsednik Mure Robert Kuzmič verjame, da bo Murić moštvu v veliko pomoč. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"V tem prestopnem roku smo se zaradi prekinitve sodelovanja s strateškim partnerjem Georgeem Junčajem in posledične optimizacije poslovanja soočili z odhodom večjega števila igralcev v članski ekipi. Takšne spremembe zahtevajo premišljene kadrovske poteze, saj se zavedamo pomena kakovostnega zapolnjevanja ključnih igralnih mest," je pojasnil predsednik Mure Robert Kuzmič.

"Zaradi pomanjkanja igralcev na krilnem položaju, je bila okrepitev na tem položaju prioriteta. S prihodom Murića smo to vrzel zapolnili. Robert Murić s svojimi bogatimi izkušnjami in bogatim nogometnim življenjepisom prinaša kakovost in znanje, ki bo ekipi v veliko pomoč," je dodal.

Sobočani pa so obenem razkrili še tri okrepitve. Zvezno vrsto sta okrepila 32-letni Frano Mlinar in Luka Jurak. Prvi je nazadnje igral za Zrinjski v Bosni in Hercegovini, sicer pa je igral še na Hrvaškem, v Italiji, Švici in na Madžarskem. Pogodbo je podpisal do konca junija 2026. Mladega Juraka pa je Muri posodil splitski Hajduk.

V Fazanerijo pa je kot posojen nogometaš prišel tudi bočni branilec Faad Sana, nogometaš iz Burkine Faso se je lani jeseni preselil v avstrijskega prvoligaša Wolfsberger, kjer je bil član druge ekipe.