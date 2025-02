Slovenski nogometni prvoligaš Bravo iz Ljubljane je ostal brez kapetana Gašperja Trdina. Kot so sporočili iz NK bravo, bo 26-letni vezist Gašper Trdin do poletja 2027 igral za Levski iz Sofije. Nekdanji član Radomelj ki je za klub iz Šiške igral tri leta in pol, je za Bravo zbral 112 prvoligaških nastopov ter zabil osem golov in vpisal dve podaji v prvi slovenski ligi.

"Veseli smo za Gašperja. V letih v našem klubu je bil res predan in profesionalen tako na igrišču kot tudi izven njega. S svojim karakterjem in odnosom mu lahko uspe tudi v tujini. Tu ni nobenega dvoma. Srečno na novi poti!" je povedal športni direktor Brava Dejan Močnik. Trdin se bo v elitni bolgarski ligi, kjer je Levski po 20 krogih na drugem mestu z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Ludogorcem, pridružil še enemu slovenskemu nogometašu. Za tretjeuvrščeni Botev Plovdiv igra tudi 23-letni vezist Alen Korošec.

Bravo, ki je četrti v domačem državnem prvenstvu in ga v soboto čaka gostovanje pri drugouvrščenem Mariboru, je v zimskem prestopnem roku ostal tudi brez Miguela Rodriguesa in Milana Tučića, prišla pa sta Christalino Atemona in Venuste Baboula.

Le malce po odhodu Trdina je Bravo potrdil tudi nov prihod v zvezno vrsto. Po novem bo dres Šiškarjev nosil Sandi Nuhanović. Ta je pred kratkim prekinil sodelovanje z Muro, z ljubljansko zasedbo pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26 z možnostjo podaljšanja. Nuhanović, ki bo nosil številko osem, je v prvi ligi odigral 118 tekem in prispeval 13 golov in pet podaj. "Hvaležen sem za priložnost. Bravo v zadnjih letih kaže izjemen potencial in naredil bom vse, da ekipi pomagam na zastavljeni poti," je povedal Nuhanović, tudi nekdaj soigralec Trdina pri Radomljah.

Šele 18-letni španski nogometni reprezentant Pau Cubarsi je podaljšal pogodbo s katalonskim velikanom Barcelono do leta 2029, so sporočili iz kluba. Branilec je kljub mladosti postal eden ključnih igralcev Barcelone že v prejšnji sezoni. Svoj prvi nastop je vpisal januarja 2024 še pred svojim 17. rojstnim dnevom, doslej pa zbral že 60 tekem v vseh tekmovanjih. "Jasno je bilo od začetka, da je Cubarsi poseben igralec in zdaj bo z nami še dolga leta," so zapisali pri Barceloni. Cubarsi ima pet nastopov za špansko reprezentanco, lani je osvojil tudi olimpijsko zlato.