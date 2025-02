Lewandowski podaljšal pogodbo z Barcelono

Lewy kljub 36 letom dosega nekaj najboljših strelskih podvigov v karieri, zaradi česar je vodstvo Barcelone z njim podaljšalo pogodbo.

Lewandowski bo tako ostal v dresu blaugrane do poletja 2026, piše tudi goal.com.

V tej sezoni je napadalec dosegel že 19 golov v la ligi in vodi na lestvici strelcev. Devet golov je dosegel tudi v ligi prvakov in svoji ekipi pomagal do neposrednega napredovanja v osmino finala.

Kot še poroča katalonski dnevnik, v novi pogodbi ni možnosti podaljšanja - Poljaku bo pogodba potekla prihodnje leto, ko bo napadalec star 37 let.

Leta, ki minevajo, namesto da bi terjala svoj davek na Lewyju, so med drugim postala njegov zaveznik, ker je profesionalec v vsakem pogledu in ne skrbi le za svojo prehrano, ampak tudi za primeren počitek in regeneracijo po tekmah, so še zapisali pri katalonskem športnem dnevniku.

