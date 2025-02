Brazilec Diogo Bezerra zapustil vrste Mure

Iz vrst Mure so sporočili, da so bili glede nadaljevanja skupne poti z Brazilcem zavedeni: "V preteklih tednih smo v klubu vložili veliko truda, da bi našli rešitev za njegovo nadaljnjo pot pri Muri, a smo bili v tem procesu od igralca, njegovih zastopnikov in drugih akterjev zavedeni ter soočeni z nepričakovanimi zapleti."

Dodali so, da so kljub temu dosegli sporazum, ki klubu prinaša določeno odškodnino in "tako vsaj delno pomaga pri pokrivanju stroškov, ki so v drugi polovici leta 2024 močno narasli", so zapisali iz soboškega kolektiva.

Mura na lestvici Prve lige Telemach zaseda šesto mesto, naslednja tekma pa jo v 21. krogu čaka v nedeljo doma proti Celju.