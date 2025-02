Šporar tudi uradno v Turčijo k Balkovcu, Kadrić v Primorje

Slovenski reprezentančni napadalec Andraž Šporar bo kariero nadaljeval v Turčiji. Iz Panathinaikosa se skoraj 31-letni nogometaš za dve leti in pol seli k Alanyasporu, kjer že igra njegov reprezentančni kolega Jure Balkovec, so potrdili v turškem klubu.

Andraž Šporar, ki naj bi po poročanju Transferfeeda in drugih spletnih portalov postal eden najbolje plačanih v turški ekipi, je za Panathinaikos igral zadnji dve leti in pol ter na 89 tekmah dosegel 28 golov in imel devet podaj.

Pred Panathinaikosom, s katerim je sicer imel pogodbo do poletja 2026, je Šporar igral za Sporting Lizbono, Middlesbrough, Brago, Slovan Bratislavo, Basel, Arminio Bielefeld, Olimpijo in Interblock.

Alanyaspor je trenutno deseti v 19-članski elitni turški ligi, v kateri od Slovencev igrata še David Tijanić za Göztepe in Blaž Kramer za Konyaspor. Slednji je doslej dosegel sedem golov, Tijanić pa ob šestih podajah dva manj. Balkovec je pri enem golu.

Panathinaikos pa je poslal še enega nogometaša v Alanyaspor, posodil mu je namreč 30-letnega nizozemsko-angolskega vezista Tonnyja Vilheno.

Grški tekmec Panathinaikosa AEK iz Aten pa je bil prav tako prestopno dejaven, pred dnevi je v klubsko blagajno kapnilo 18,7 milijona evrov za 27-letnega napadalca iz Trinidada in Tobaga Levija Garcio, ki se je preselil v Rusijo, kjer bo igral za Spartak iz Moskve.

V elitni ruski ligi so sicer štirje Slovenci, Vanja Drkušić je član Zenita iz Sankt Peterburga, Sven Šoštarič Karič in Luka Vešner Tičić igrata za Pari NN, Jan Đapo pa za Dinamo Mahačkalo.

V Turčijo pa je odšel tudi Ivan Brnić. Triindvajsetletni hrvaški krilni nogometaš je nazadnje kot posojen igralec igral za Celje v slovenski ligi, zdaj pa ga je njegov matični klub Olympiakos prodal v Istanbul Basaksehir, s katerim je podpisal pogodbo do konca junija 2028.

Kadrić tudi uradno v napadu Primorja

Slovenski nogometni prvoligaš Primorje je razkril novo okrepitev. Napad rdeče-črnih iz Ajdovščine je okrepil Haris Kadrić, ki je pred kratkim prekinil sodelovanje s tekmecem Primorja iz prve lige, Nafto 1903. Štiriindvajsetletni Velenjčan je pred Nafto igral še za Rudar Velenje, Triglav, Bravo, Olimpijo, Aluminij in Gorico, v tujini pa se je preizkušal v Srbiji in na Poljskem.

Kadrić je četrta zimska okrepitev Ajdovcev po Alvaru Uriarteju, Josipu Posavcu in Rogerju Murillu. Klub pa so v tem obdobju zapustili Goncalo Agrelos, Andrej Bogićević, Gašper Tratnik, Kevin Benkič in Semir Smajlagić.

Sedmouvrščeno Primorje je v prvih dveh spomladanskih krogih državnega prvenstva dvakrat izgubilo v Ljubljani - proti Olimpiji z 0:5 in Bravu z 1:3. V 21. krogu bodo v nedeljo v Ajdovščini gostili še en klub iz zgornjega dela lestvice, Koper.