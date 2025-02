Luis Enrique podaljšal s PSG do 2027

Španski trener Luis Enrique je danes tudi uradno podaljšal sodelovanje s francoskim nogometnim prvoligašem PSG. Kot so sporočili iz pariškega kluba, bo Enrique, ki je na trenersko klop sedel poleti 2023, v Parizu ostal do 2027.

Štiriinpetdesetletni trener iz Gijona je v trenerski karieri doslej vodil B-ekipo Barcelone, Romo, Celto iz Viga ter nato še člansko ekipo Barcelone med letoma 2014 in 2017. Nato je prevzel špansko reprezentanco, a večjih uspehov ni dosegel.

Nekdanji španski selektor je svojo prvo sezono v Parizu sklenil z naslovom francoskega prvaka, pokalnim naslovom in polfinalom lige prvakov.

"Luis Enrique, našo strast posvečamo tebi," so zapisali pariški ultrasi na transparentu na Parku princev pred tekmo proti Monacu.

To podaljšanje krepi status Španca kot močnega človeka v klubu, kjer velja za trenerja "svetovnega razreda", "vodjo", ki "sprejema odločitve", je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal vir blizu uprave.

Klub je danes objavil tudi podaljšanje sodelovanja s tremi glavnimi igralci, Achrafom Hakimijem, Nunom Mendesem in Vitinho. Vsi so podaljšali do leta 2029.

