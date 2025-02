Bayern podaljšal pogodbo z Musialo do leta 2030

Nemški nogometni velikan Bayern München je podaljšal pogodbo z napadalnim vezistom Jamalom Musialo za štiri leta do leta 2030, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz najboljše ekipe v zgodovini bundeslige.

Enaindvajsetletni nemški reprezentant Musiala se je Bayernu pridružil leta 2019 iz Chelseajeve akademije in maja 2020 debitiral v prvi ekipi. Musiala se je od takrat razvil v ključnega igralca kluba in državne reprezentance, saj je za Bayern odigral 193 tekem z 58 goli in 31 podajami ter 38 tekem za Nemčijo s sedmimi goli.

Podaljšanje pogodbe z Musialo je bila prednostna naloga, saj je član uprave za šport Max Eberl v klubski izjavi dejal, da Musiala "oblikuje sedanjost pri Bayernu in bo oblikoval tudi prihodnost, je obraz naše nove generacije".

"V Jamalu nam je uspelo prepričati enega najbolj zaželenih igralcev na svetu o našem dolgoročnem načrtu pri Bayernu. Igralci, kot je on, nam omogočajo, da vsem pošljemo jasno sporočilo, da je treba na Bayern računati tudi v prihodnosti. S svojo izjemno sposobnostjo na igrišču vedno ustvarja genialne rešitve. To je njegov dar," je dejal športni direktor Christoph Freund.

