Kruta statistika, Slovenci proti Švicarjem vedno potegnili krajšo

Že dolgo se nista v Evropi pomerila kluba iz Slovenije in Švice. Od zadnjega dvoboja je minilo skoraj 16 let, na njem pa je Zürich v Ljudskem vrtu Maribor odpravil s 3:0 in vijolicam vrnil z obrestmi za nepričakovan domač poraz (2:3), ki ga je v marsičem zaznamoval Zoran Pavlović. Celjani bodo v četrtek pod taktirko Alberta Riero proti Luganu na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige lovili poseben podvig. Skušali bodo postati prvi slovenski klub, ki bi na domači tekmi v Evropi ugnal tekmeca iz Švice! Statistika ni zaveznik Celjanov, saj so slovenski klubi v Evropi še zmeraj izpadli proti švicarskim klubom.

Poljak Dariusz Skrzypczak (Aarau) je leta 1994 dosegel edini zadetek na srečanju v Murski Soboti. Foto: Guliverimage Do danes so na sončni strani Alp v Sloveniji v sklopu evropskih tekmovanj gostovali štirje švicarski klubi. Začelo se je pred tremi desetletji, ko je ples kroglic v kvalifikacijah za pokal Uefa združil Muro in Aarau. Takratni švicarski prvoligaš, danes nastopa Aarau v drugi ligi, je bil uspešnejši. Dvakrat je z 1:0 ugnal črno-bele. Najprej doma, nato še v Fazaneriji.

Mura je tako 23. avgusta 1994 po tesnem domačem porazu z 0:1 sklenila evropsko sezono. Mrežo Roberta Volka, ki je pozneje kot trener za Bežigradom "odkril" izjemen talent Jana Oblaka in mu pomagal, da je kot golobradi mladenič ekspresno vskočil med vratnici članske ekipe zmajev, je pred pet tisoč gledalci v Murski Soboti zatresel nekdanji poljski reprezentant Dariusz Skrzypczak.

Cvikl poskrbel za zgodovinski zadetek

Velenjski Rudar je pred 30 leti pod vodstvom legendarnega Bojana Prašnikarja osvojil v pokalu Intertoto eno točko. Priigral si jo je na gostovanju v Švici. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Prihodnje leto je poskrbelo za nov slovensko-švicarski obračun v Evropi. Odigrala pa se je le ena tekma, pa še ta v bogati deželi bank, ur in sirov. Velenjčani, ki jih je takrat vodil Bojan Prašnikar, so 22. julija 1995 v skupinskem delu takratnega pokala Intertoto gostovali pri Luzernu in remizirali z 1:1. To je bila edina točka knapov v močni skupini, v kateri so izgubili proti angleškemu Tottenhamu (1:2), švedskemu Östersu (1:3) in nemškemu Kölnu (0:1).

Luzern je vodil do 56. minute, ko je rezultat na končnih 1:1 izenačil Matjaž Cvikl. Žal mnogo prezgodaj pokojni slovenski reprezentant, ki je v 32. letu umrl zaradi zahrbtne bolezni, je tako postal strelec prvega slovenskega zadetka na srečanjih s švicarskim tekmecem v Evropi.

Basel v Švici "zavezal kravato" Korošcem

George Koumantarakis, nekdanji reprezentant Južna Afrike grških korenin, je mrežo Korotana pred 26 leti zatresel kar štirikrat. Foto: Guliverimage Na nov slovensko-švicarski spopad v Evropi je bilo treba čakati do leta 1999. Takrat se je Korotan, to je bil zanj krstni nastop v Evropi, v pokalu Intertoto srečal z Baslom. Koroški klub se je na Prevaljah dobro upiral slovitemu švicarskemu tekmecu. Dvoboj se je končal brez zadetkov (0:0), najlepši priložnosti za gostitelje pa je zapravil Igor Benedejčič.

Na povratni tekmi je sledila povsem drugačna pesem. Basel, pri katerem si je pozneje nekaj časa služil kruh tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar, je vratarja Korotana Roberta Srago na stadionu St. Jakob Park premagal kar šestkrat (6:0), kar štirikrat pa je v polno meril George Koumantarakis. Rodil se je v Atenah, nato pa se preselil v Durban in za izbrano vrsto Južne Afrike zbral 13 nastopov.

Lausanne stežka izločil Pušnikovo četo

Leta 2001 je barve Celjanov proti švicarskemu predstavniku Lausanne zastopal tudi poznejši kapetan slovenske nogometne reprezentance Robert Koren. Foto: R. P. Na začetku tega stoletja so izkušnje s švicarskim klubskim nogometom pridobili tudi igralci Celja. V 3. krogu pokala Intertoto sta se 14. julija 2001 na Skalni kleti pred 800 gledalci udarila Celje in Lausanne. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (1:1). Oba zadetka sta padla v drugem polčasu, najprej je Celjane spravil v vodstvo Dominik Beršnjak (68.), deset minut pozneje pa je Xavier Margairaz postavil končni rezultat.

V zasedbi, ki jo je vodil Marijan Pušnik, ni manjkalo prihodnjih asov slovenskega nogometa. V zvezni vrsti sta sodelovala Robert Koren in Aleksandar Radosavljević, ki sta predstavljala hrbtenico Kekove čete na SP 2010. Povratno srečanje v Švici se je končalo brez zadetkov, tako da so Celjani zaradi takratnega pravila števila zadetkov v gosteh potegnili krajšo in izpadli.

Maribor presenetil v gosteh pri Zürichu, nato pa ...

Zadnji slovensko-švicarski obračun je sledil leta 2009. Takrat so se v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerili nogometaši Maribora in Züricha. Čeprav je švicarski velikan, za katerega so v tem stoletju uspešno igrali tudi številni slovenski legionarji (Blaž Kramer, Džengis Čavušević in Denis Popović), veljal za velikega favorita, so izbranci Darka Milaniča poskrbeli za odmevno presenečenje.

Mariborčani so se v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 2009 namerili na favorita iz Švice. Obe tekmi sta se končali z zmago gostujoče ekipe. Foto: Guliverimage

Na slovitem Letzigrundu so zmagali s 3:2, prednost pa bi bila lahko še višja, če Zoran Pavlović, ki je v 50. minuti poskrbel za potezo srečanja, saj je vratarja Züricha presenetil z neposrednim zadetkom po izvajanju kota, ne bi v 82. minuti zapravil najstrožje kazni. Tako je ostalo pri zmagi Maribora s 3:2, kar dva zadetka pa je prispeval Marcos Tavares.

Po odličnem rezultatu v Švici so zrasli apetiti Mariborčanov. Sledilo je povratno srečanje v polnem Ljudskem vrtu, kjer pa gostje niso več ponavljali napak, s katerimi so na prvi tekmi Mariboru omogočili tako veliko priložnosti. Zürich je 5. avgusta 2009 prepričljivo zmagal v mestu ob Dravi s 3:0, med strelce se je vpisal tudi takratni švicarski reprezentant Xavier Margairaz, ki je leta 2001 v dresu Lausanna zadel že na gostovanju v Celju.

Tako so navijači Maribora trepljali po ramenih Zorana Pavlovića in soigralce po odmevni zmagi v Zürichu. Foto: Guliverimage

"Še danes sem prepričan, da bi morali iz tiste zmage s 3:2 v Zürichu izvleči več. Takrat sem zapravil še najstrožjo kazen. Doma smo odigrali preveč ležerno in izgubili z 0:3. Ne smemo pa pozabiti tudi na kakovost Züricha. Na prvi tekmi so imeli Švicarji slab dan, mi pa žal v Ljudskem vrtu. In to je to," se je Zoran Pavlović, nekdanji slovenski reprezentant, v poznejšem pogovoru za Sportal spominjal odmevnih evropskih srečanj v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Zürichu.

Vsi slovensko-švicarski dvoboji v Evropi

Tekme Leto (tekmovanja) Aarau : Mura 1:0, 1:0 1994 – kvalifikacije za pokal Uefa Luzern : Rudar Velenje 1:1 1995 – pokal Intertoto Korotan : Basel 0:0, 0:6 1999 – pokal Intertoto Celje : Lausanne 1:1, 0:0 2001 – pokal Intertoto Zürich : Maribor 2:3, 3:0 2009 – kvalifikacije za ligo prvakov Celje - Lugano ? 2025 – osmina finala konferenčne lige

Evropski četrtkov spektakel v knežjem mestu

Albert Riera želi s Celjani v Evropi preskočiti tudi švicarsko oviro iz Lugana. Foto: Boštjan Podlogar/STA Tako slovenski klubi v Evropi proti tekmecem iz Švice še vedno čakajo na prvo domačo zmago. Na štirih dozdajšnjih tekmah so dosegli dva remija in dva poraza, razlika v zadetkih pa znaša 1:5. Še slabše je razmerje, ko je govora o vseh slovensko-švicarskih dvobojih v Evropi. Odigranih jih je bilo devet, slovenski klubi so zmagali le enkrat, štirikrat pa remizirali in izgubili. Skupna gol razlika je krepko v korist švicarskih klubov (15:5).

Pred Celjani je tako zgodovinska priložnost, da postanejo prvi klub, ki je na sončni strani Alp premagal švicarskega tekmeca. Varovanci Alberta Riere so prepričani, da bi imeli ob ponovitvi predstave iz Nikozije, kjer so z 2:0 nadigrali ciprskega prvaka Apoel in se prebili med 16 najboljših v konferenčni ligi, velike možnosti za tako želeno zmago nad Luganom.