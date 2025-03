Aleksander Čeferin o določenih kritikah: To je znak, da delamo dobro

Po pogovoru z Vicem Zeljkovićem je Aleksander Čeferin novinarjem dejal, da je Uefa še naprej pripravljena pomagati bosanski zvezi po svojih močeh, vključno z načrti za gradnjo nacionalnega nogometnega stadiona, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dodal je, da dobro razume težave, ki jih imajo majhne države v nogometu, in namigoval na stanje nogometa v Sloveniji, od koder prihaja. "Pomagali bomo po svojih močeh, sodelovanje z nogometno zvezo BiH pa je odlično," je dejal Čeferin. Pozval je k tesnemu sodelovanju med nogometnimi zvezami evropskih držav prek članstva v Uefi.

Prvak BiH Borac iz Banjaluke se je v konferenčni ligi prebil med 16 najboljših. V osmini finala se bo udaril z dunajskim Rapidom. Foto: Filip Barbalić

Na novinarska vprašanja je odvrnil, da je z evropskim klubskim tekmovanjem zelo zadovoljen, še posebej s tem, kar je izšlo iz konferenčne lige, in spomnil, da so uvedbo takšnega formata tekmovanja mnogi kritizirali, izkazalo pa se je, da so bile kritike neutemeljene.

"Isti, ki so nenehno kritizirali konferenčno ligo, zdaj kritizirajo, da igramo finale na majhnem stadionu, in to je znak, da delamo dobro," je dejal Čeferin in sklenil, da je konferenčna liga zelo pomembna za razvoj nogometa v majhnih državah.

Prioriteta je gradnja nacionalnega stadiona

Zeljković je po drugi strani dejal, da brez Uefe ne bi bilo mogoče izvesti niti enega resnega projekta v BiH, zato se je Čeferinu zahvalil za stalno podporo.

"Gradnja nacionalnega stadiona je naša prioriteta," je potrdil Zeljković in pojasnil, da je lokacija še vedno težava. Zenica čaka, želja pa je Sarajevo, je dejal predsednik nogometne zveze BiH, ki je lahko ponosen na letošnji uspeh prvaka Borca.

Reprezentanca BiH igra najbolj pogosto domače tekme v Zenici. Foto: Reuters

V tej sezoni so nogometaši Borca iz Banjaluke dosegli zgodovinski uspeh, saj so se v konferenčni ligi uvrstili med 16 najboljših. Prvaki BiH, za katere nastopata tudi slovenska legionarja Sandi Ogrinec in Gregor Bajde, so v play-offu za osmino finala izločili ljubljansko Olimpijo. Dvoboj v Banjaluki so po zaslugi zadetka Ogrinca dobili z 1:0, srečanje v Stožicah pa se je končalo brez zadetkov.