"V nogometu je vedno tako, da te nasprotnik želi prisiliti v to, da narediš čim več napak, in obratno. Narediti moraš čim manj napak. Kdor jih naredi manj, na koncu zmaga. Na prvenstveni tekmi proti Olimpiji (poraz z 0:2) smo jih naredili preveč, a načina igre ne bomo spreminjali, saj nam to predvsem v Evropi prinaša rezultate," je na današnji novinarski konferenci uvodoma povedal Albert Riera.

Vrednost ekipe Lugana dobrih 44 milijonov evrov več od Celja

Podobno kot Celjani tudi Lugano v dvoboj ne bo šel z dobro popotnico, saj je na zadnjih petih tekmah v domačem prvenstvu trikrat izgubil in zdrsnil z vodilnega na četrto mesto švicarskega prvenstva. "Menim, da to nikakor ni prednost. Mislim, da moramo imeti jasen načrt in poznati njihove šibke točke, ki jih imamo tudi mi. Igrati moramo svojo igro in misliti tako nase kot tudi na nasprotnika oziroma kaj lahko sami še izboljšamo in s tem tekmecu povzročimo dodatne težave," pred četrtkovo tekmo razmišlja Riera.

Foto: Jure Banfi

Vrednost ekipe Lugana po podatkih Transfermakta skupaj znaša 57,93 milijona evrov, kar je dobrih 44 milijonov evrov več od Celja. S sedmimi milijoni evrov sta najvrednejša igralca moštva Švicar kosovskih korenin Albian Hajdari, ki igra na položaju osrednjega branilca, in desni bočni branilec Mattia Zanotti, sicer posojen igralec milanskega Interja. Oba sta tako za 4,5 milijona evrov vrednejša od najdražjega Celjana Svita Sešlarja.

"Gre za ekipo, ki lahko igra na različne načine. Včasih igrajo zgolj s tremi v obrambi in štirimi v zvezni vrsti, pri čemer lahko igrajo tako z enim kot z dvema napadalcema v napadu, kamor se vključujeta tudi bočna branilca," je igro nasprotnika opisal Riera.

"To je najbolj nepriljubljen del nogometne igre, a zelo pomemben"

Na vprašanje, kakšno tekmo pričakuje, je Riera odgovoril, da takšno s čim več zadetki v nasprotnikovi mreži. "Najboljša priprava na tekmo je trening z igro brez žoge, saj si vsi želijo igrati zgolj z njo. To je najbolj nepriljubljen del nogometne igre, a zelo pomemben, saj te nauči, kako na nasprotnika pritisniti na njegovi polovici," je pomembnost igre brez žoge ponovno poudaril Riera.

Med tistimi, ki jih bo celjski strateg v četrtek poslal na igrišče, je tudi litovski napadalec Armandas Kučys. "Ni pomembno, ali je tekmec v prvenstvu prvi ali drugi, vsak nasprotnik je drugačen, kar velja tudi za Lugano, a mislim, da smo nanj pripravljeni," je dejal Litovec v dresu še vedno aktualnih državnih prvakov.

Vsekakor pa je težko prenašati, da smo v slovenski ligi slabši kot v Evropi," priznava Armandas Kučys. Foto: Jure Banfi

Celjani imajo v letošnji sezoni boljše rezultate v konferenčni ligi kot v domačem prvenstvu. "Na vsakega tekmeca se pripravimo enako, a včasih se nam preprosto ne izide. Vsekakor pa je težko prenašati, da smo v slovenski ligi slabši kot v Evropi," o slabši domači podobi Celja razmišlja Kučys.

Za četrtkovo tekmo je bilo doslej prodanih že okrog pet tisoč vstopnic, zato Celjani pričakujejo bučno podporo s tribun. "Navijači bodo pomemben dejavnik. V tukajšnjih medijih berem, da je tekma s finančnega vidika zelo pomembna tudi za preostale klube v Sloveniji, zato pričakujem, da bodo tudi navijači Kopra, Radomelj in Domžal navijali za nas. Moramo biti kot eno," je sklenil Riera, ki bo lahko računal na vse varovance, ki so prijavljeni za nastope v konferenčni ligi.

Preberite še: