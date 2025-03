Nogometaši Celja pišejo zgodovino. Postali so prva slovenska ekipa, ki je prezimila v evropskem tekmovanju, nato pa še izkusila sladkost zmage. In to kar dvakrat. Najprej v gosteh v Nikoziji, zdaj pa še doma proti Luganu (1:0), kjer so si izbranci Alberta Riere priigrali prednost pred povratno tekmo osmine finala konferenčne lige. Je to največja slovenska zmaga v Evropi vseh časov? Izbrali smo 20 predlogov.

Slovenski nogometni klubi so se v dobrih treh desetletjih v Evropi pomerili proti številnim tekmecem. Nekateri so bili polni zvezdniških imen z bogatimi klubskimi blagajnami in pestrimi zgodovinskimi dosežki ter se izkazali za prevelik zalogaj. Ker pa je žoga pregovorno okrogla, so slovenski klubi priredili tudi nemalo presenečenj. Junaško so mešali štrene favoritom in dokazali, da se lahko več kot enakovredno kosajo tudi s klubi, ki imajo bistveno višje proračune, bogatejšo tradicijo in so vajeni večjih uspehov.

ANKETA Katera je največja zmaga slovenskih klubov v Evropi vseh časov? Celje proti Luganu (1:0 – 2025) + 23,48 % 27 glasov

Celje proti Apoelu (2:0 v gosteh – 2025) + 0,87 % 1 glasov

Olimpija proti Rijeki (5:0 – 2024) + 6,96 % 8 glasov

Celje proti Vitorii Guimaraes (1:0 v gosteh – 2023) + 0,87 % 1 glasov

Olimpija proti Slovanu Bratislava (2:1 v gosteh – 2023) + 0,00 % 0 glasov

Olimpija proti Ludogorcu (2:1 – 2023) + 0,00 % 0 glasov

Mura proti Tottenhamu (2:1 – 2021) + 14,78 % 17 glasov

Domžale proti Freiburgu (2:0 – 2017) + 0,00 % 0 glasov

Domžale proti West Hamu (2:1 – 2016) + 0,87 % 1 glasov

Maribor proti Celticu (1:0 v gosteh – 2014) + 5,22 % 6 glasov

Maribor proti Panathinaikosu (3:0 – 2012) + 0,87 % 1 glasov

Koper proti Dinamu Zagreb (3:0 – 2010) + 0,00 % 0 glasov

Maribor proti Zürichu (3:2 v gosteh – 2009) + 0,00 % 0 glasov

Maribor proti Villarrealu (2:1 v gosteh – 2006) + 1,74 % 2 glasov

Domžale proti Stuttgartu (1:0 – 2005) + 0,00 % 0 glasov

Gorica proti Köbenhavnu (5:0 v gosteh – 2005) + 0,87 % 1 glasov

Olimpija proti Espanyolu (2:1 – 2000) + 0,00 % 0 glasov

Maribor proti Dinamu Kijev (1:0 v gosteh – 1999) + 1,74 % 2 glasov

Maribor proti Lyonu (2:0 / 1:0 v gosteh – 1999) + 40,87 % 47 glasov

Maribor proti PSV (2:1 – 1998) + 0,87 % 1 glasov Oddanih 115 glasov

Vijolice pred 26 leti osvojile Kijev

Veselje Mariborčanov leta 1999 po zgodovinski zmagi v skupinskem delu lige prvakov v Kijevu (1:0). Takrat sta barve vijolic branila tudi Marko Simeunović in Marinko Galić. Foto: Reuters Kar se tiče preboja v ligo prvakov, najmočnejšega tekmovanja na svetu, kjer se cedita med in mleko, udeležence pa čakajo elitni tekmeci in mikavne nagrade, se je do zdaj pod tovrstno senzacijo podpisal le Maribor. Vijolice so se v glavni del lige prvakov prebile kar trikrat, nazadnje leta 2017, edino zmago pa dosegle ob prelomu stoletja, ko so v Kijevu šokirale takrat še kako močni Dinamo (1:0) in se po nepozabnem zadetku Anteja Šimundže veselile zgodovinske prve zmage v ligi prvakov. Za zdaj tudi edine, kar se tiče slovenskih klubov.

Mariborčani, ki so na poti do prvega druženja z elito senzacionalno spravili v težave tudi francoski Lyon, pred tem pa v mestu ob Dravi napolnili mrežo belgijskemu Genku (5:1), so blesteli tudi na drugih tekmovanjih. Večkrat so se uvrščali tudi v skupinski del evropske lige, v Ljudskem vrtu pomendrali sloviti Panathinaikos (3:0), leta 2014 pa se kot prvi uvrstili tudi v spomladanski del tekmovanja, v katerem so namučili poznejšega zmagovalca Sevillo (2:2 v Mariboru, 1:2 v Španiji).

Mura šokirala Tottenham

Ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) leta 2021 sprejela novost, pod katero se je podpisal predsednik Aleksander Čeferin, in je poleg lige prvakov in lige Europa zaživela še konferenčna liga, s tem pa se je slovenskim klubom ponudila dodatna možnost za odmevnejše in daljše evropske sezone, so se nadaljevali uspehi klubov 1. SNL.

Nepozaben prizor s tekme med Muro in Tottenhamom (2:1). Veselje črno-belih v Mariboru po zmagovitem zadetku Amadeja Maroše v sodnikovem podaljšku in razočaranje Londončanov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najprej je zablestela Mura in v krstni izvedbi konferenčne lige v Ljudskem vrtu šokirala Tottenham (1:0), predlani je prvič v skupinskem delu evropskega tekmovanja nastopila Olimpija in največjo zmago proslavljala nad Slovanom v Bratislavi (2:1), v tej sezoni pa je Slovenija dočakala zgodovinski podvig, saj sta se v ligaški del konferenčne lige uvrstila kar dva njena kluba.

Celjani premagali tudi favorita iz Švice

Tamar Svetlin je zagotovil Celju sladko evropsko zmago nad Luganom. Foto: Jure Banfi Tako Olimpija kot Celje sta se uvrstila tudi med 24 najboljših, s tem prezimila v Evropi, nato pa so grofje storili še korak naprej in si po imenitni zmagi na Cipru (2:0 proti Apoelu) zagotovili napredovanje med 16 najboljših.

Uspeh jim je dal dodatnni zagon. Izbranci Alberta Riere zdaj naskakujejo tudi preboj v četrtfinale. Na prvi tekmi osmine finala so v knežjem mestu premagali švicarski Lugano (1:0), ki je vsaj na papirju veljal za favorita, s tem pa si zagotovili lepo popotnico za povratno srečanje, ki bo prihodnji četrtek v Thunu.

So Celjani s tem poskrbeli za največjo zmago slovenskega kluba v Evropi? O tem bi se dalo na široko razpravljati. Nenazadnje so slovenski klubi v preteklosti premagali že kar nekaj evropskih velikanov, ki prihajajo iz najmočnejših lig v Evropi. Tako so denimo Domžalčani leta 2005 v deževnem vremenu presenetili Stuttgart (1:0), pred slabim desetletjem v kvalifikacijah za evropsko ligo v Stožicah presenetili tako West Ham (2:1) kot tudi Freiburg (2:0), zmaga nad nemškim bundesligašem pa je bila še toliko slajša, saj so dvakratni slovenski prvaki izločili uglednega tekmeca.

Mariborčani so leta 2006 v pokalu Intertoto senzacionalno izločili španski Villarreal. Foto: Stanko Gruden, STA

Nepozaben pa je tudi spomin na poletje leta 2006, ko je Maribor v takratnem pokalu Intertoto prisolil bolečo zaušnico Villarrealu, ki je le nekaj mesecev pred tem zaigral v polfinalu lige prvakov, nato pa z zvezdniško zasedbo izpadel proti razigrani Pušnikovi četi.

Čudež Gorice na Danskem, Olimpija ponižala Rijeko

Olimpija je lani v Stožicah napolnila mrežo Rijeke in si podaljšala evropsko sezono. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Seznam največjih zmag slovenskih klubov v Evropi vsebuje tudi dve "petardi". Prvo je pred dvema desetletjema na slovitem Parknu v Köbenhavnu v dansko mrežo odvrgla Gorica. Vrtnice so pod vodstvom legendarnega Pavla Pinnija ponižale skandinavskega velikana in zmagale kar s 5:0.

Lani so se tako izdatne in še kako sladke zmage v Evropi veselili tudi nogometaši Olimpije. V odločilnem spopadu za preboj v konferenčno ligo so v Stožicah pomendrali nemočno Rijeko (5:0) in pričarali enega najlepših nogometnih večerov v zgodovini zmajev.

Če bo Celje zadržalo prednost v Thunu ...

Rierovo četo čaka 13. marca najpomembnejše evropsko gostovanje v zgodovini kluba. Foto: Jure Banfi Pozneje je šlo zeleno-belim odlično tudi v ligaškem delu, kjer so se jim v izločilnem delu pridružili tudi Celjani, ti so vstopnico za preboj med najboljših 24 ujeli v zadnjem krogu, koledarsko leto 2025 pa je poskrbelo za zgodovinska podviga grofov. Najprej je na Cipru padel Apoel (2:0), neustrašna Rierova četa, lačna novih zmag, pa je z uspehi nadaljevala tudi v osmini finala. V četrtek je po zaslugi zadetka Tamarja Svetlina premagala še Lugano.

Švicarski klub, katerega vrednost igralcev presega celjsko za kar 44 milijonov evrov, se je prepričal o tem, kako neugodni znajo biti rumeno-modri v Evropi. V konferenčni ligi na domači zelenici v Celju še niso izgubili, 13. marca pa bodo v Švici lovili podvig vseh podvigov.

Če bodo ostali neporaženi, si bodo zagotovili preboj v četrtfinale, kjer jih čaka nov velikan. Bodisi Panathinaikos Adama Gnezde Čerina ali pa Fiorentina, ki je že dvakrat zapored izgubila v finalu konferenčne lige. S tem pa bi se ponudila priložnost, da bi se seznam največjih zmag slovenskih klubov v Evropi še razširil. Celjani pa bi si ob napredovanju napolnili tudi klubsko blagajno. Preboj v četrtfinale namreč prinaša mikavno nagrado v vrednosti 1,3 milijona evrov.