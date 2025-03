Prva tekma bo v četrtek na Slovaškem ob 20.45, povratna pa v nedeljo ob 18. uri v Stožicah. Izbranci selektorja Matjaža Keka so redni del lige narodov jeseni sklenili na tretjem mestu v skupini B3 za Norveško in Avstrijo ter pred Kazahstanom.

Slovaki pa so si dvoboj s Slovenci in možnost za napredovanje eno raven višje zagotovili z drugim mestom v skupini C1, kjer so zaostali za Švedsko, bili pa boljši od Estonije in Azerbajdžana.

Žan Vipotnik Foto: Aleš Fevžer

"Super, da smo se spet zbrali. Imamo dve težki tekmi proti Slovaški. Zahtevno bo obema ekipama, obe imata jasna cilja, njim se je uvrstiti v ligo B, nam pa obstati. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da obstanemo," je cilje pred prvo tekmo v Bratislavi strnil Žan Vipotnik.

"So dobra reprezentanca, imajo tudi dobre posameznike, ki igrajo na res visoki ravni. Mislim, da bosta to dve dobri tekmi in videli bomo, kaj bomo iztržili," je pred današnjim treningom še dejal 22-letni napadalec in član angleškega drugoligaša Swansea Cityja.

Gnezda Čerin: Slovaška je premagljiv tekmec

"Od zadnjega zbora je minilo že kar nekaj časa, tako da so občutki izjemni. Osebno se vedno rad vračam na Brdo, saj je to eno fantastično okolje, še posebej za nogometaša, ki pride iz tujine. Mislim, da to čutijo tudi soigralci, z večino se žal nismo imeli možnosti videti v teh štirih mesecih, tako da smo res veseli, da smo spet na kupu, se družimo in igramo za svojo državo," pa je povedal Adam Gnezda Čerin.

Adam Gnezda Čerin Foto: Guliverimage

Podobno kot njegov napadalni kolega, tudi 25-letni vezist meni, da je Slovaška zelo kakovostna reprezentanca z nekaterimi odličnimi posamezniki. "To so dokazali že na evropskem prvenstvu. Zagotovo so premagljiv tekmec, je pa res, da se moramo dobro pripraviti na njih. Za to sicer ni veliko časa, ampak mislim, da je naša prednost ta, da smo tako igralci kot strokovni štab že dolgo časa skupaj in bo priprava zaradi tega lažja."

Kot še pravi nogometaš grškega Panathinaikosa, je za njim zanimiva klubska sezona. "Imamo veliko tekem, a tudi sam sem igral veliko minut, čeprav si želim, da bi bil v naslednji sezoni moj status še nekoliko boljši. Na žalost nam ni uspelo priti naprej v evropskih tekmovanjih po porazu s Fiorentino prejšnji teden. V prvenstvu se bomo borili za drugo mesto, Olympiakos malo preveč beži, a ne bomo se predali, do konca je še šest tekem in v nogometu se vse lahko zgodi," je še dodal Gnezda Čerin.

Slovaška reprezentanca bo na drugi strani sicer nekoliko oslabljena pričakala obračuna s slovensko izbrano vrsto. Manjkala bosta poškodovana napadalec David Strelec in branilec Peter Pekarik, medtem ko je Juraj Kučka sklenil reprezentančno pot.

Seznam Slovenije:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle);

- branilci: Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Orlando City), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Zenit), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), David Zec (Holstel Kiel)

- vezisti: Petar Stojanović (Salernitana), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Graz), Dejan Petrovič (Rijeka), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Svit Sešlar (Celje);

- napadalci: Andraž Šporar (Alanyaspor), Benjamin Šeško (Leipzig), Jan Mlakar (Hajduk), Žan Vipotnik (Swansea City), Blaž Kramer (Konyaspor).

