Lani je na nogometnem Euru nastopila slovenska članska reprezentanca. Tudi letos čaka Slovenijo nastop na Euru, a tokrat ne bodo v ospredju člani, ampak mlada izbrana vrsta do 21 let. Poleti jo čaka vrhunec generacije, nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Selektor Matjaž Kek dopušča možnost, da bi lahko na tem Euru zaigrala za mlado izbrano vrsto tudi Benjamin Šeško in Žan Vipotnik, a bo to odvisno od številnih dejavnikov.

Slovenija je ponosna na 21-letnega dragulja Benjamina Šeška, ki že nekaj časa spada med najobetavnejše napadalce v Evropi. Njegova tržna vrednost raste iz leta v leto, ob naslednjem prestopu, za mladega nogometaša RB Leipziga se že dalj časa zanimajo številni evropski velikani, pa bi se lahko približala celo tromestni številki, izraženi v milijonih evrov. Posavec si je tako ustvaril pomembno ime na evropskem nogometnem zemljevidu, uspehe pa začel dosegati že kot najstnik, tako da je na razvojni poti preprosto obšel mlado izbrano vrsto do 21 let in že kmalu zaigral za člane.

Za edini slovenski zadetek na Euru 2021 je poskrbel Aljoša Matko. Foto: Vid Ponikvar

Leta 2021 je tako izpustil priložnost, da bi nastopil na Euru do 21 let, ki sta ga gostili Slovenija in Madžarska, na njem pa je takratni selektor Milenko Ačimović, kapetanski trak je nosil Timi Max Elšnik, na treh tekmah osvojil točko.

Zdaj je mladi slovenski reprezentanci uspelo stopiti še korak naprej, saj se je prvič v obdobju državne samostojnosti na Euro uvrstila prek kvalifikacij. V skupini je prehitela celo sovrstnike iz Francije in Avstrije, kar je bil velikanski uspeh. Ačimović je nato selektorsko palico predal donedavnemu pomočniku Andreju Razdrhu, sam pa bo razvoj izbrane vrste do 21 let spremljal kot direktor reprezentanc na NZS.

Šeško in Vipotnik ustrezata starostnim kriterijem

Benjamin Šeško in Žan Vipotnik sta velika prijatelja. Lani sta zaigrala na članskem Euru. Bi lahko letos še na Euru do 21 let? Foto: R. P. Junija tako slovenske nogometne upe na Slovaškem čaka spektakel. V skupinskem delu se bodo pomerili z zahtevnimi tekmeci. To bodo Nemci, Angleži in Čehi. Zato se želi Slovenija na Euro na Slovaškem odpraviti z najmočnejšo zasedbo, kar jo lahko sestavi. Ena izmed idej pa vključuje tudi Šeška!

Zvezdnik Leipziga, ki v karieri ni še nikoli zaigral za izbrano vrsto U21, bi zaradi svoje mladosti, saj bo konec maja dopolnil šele 22 let, tako da bi več kot zadovoljil starostnim kriterijem, kar se tiče udeležencev letošnjega Eura do 21 let, prišel še kako prav.

Na letošnjem Euru lahko nastopijo nogometaši, rojeni po 1. januarju 2002. Tako pride izmed napadalcev A-reprezentance v poštev tudi Žan Vipotnik (Swansea City), ki je podobno kot Šeško lani že zaigral na članskem Euru, zdaj pa bi lahko čar evropskega prvenstva okusil tudi z mlajšo izbrano vrsto na Slovaškem.

Kek: Gre za interes slovenskega nogometa

Matjaž Kek je lani popeljal Slovenijo do zgodovinskega nastopa v izločilnem delu Eura. Foto: Guliverimage O tem, ali bi sploh lahko prišlo do takšnega scenarija, je ob predstavitvi aktualnega seznama vpoklicanih nogometašev na Brdu pri Kranju prejšnji teden govoril selektor Matjaž Kek. Dal je vedeti, da ta možnost še zdaleč ni izključena in si bo prizadeval, da bi bilo sprejetih čim več odločitev v dobro slovenskega nogometa. Mariborčan je dal vedeti, da se je o tem že pogovoril z možnimi kandidati, ki bi lahko prišli v poštev za nastop na Euru. Med njimi je tudi Šeško. "Pogovoril sem se z vsemi, ki bi lahko nastopili na Euru do 21 let," je pojasnil Kek.

"Ne vidim razloga, zakaj nekdo, ki je že igral za A-selekcijo, ne bi igral še za mlado selekcijo. Gre za interes slovenskega nogometa. Seveda pa so tu še interesi kluba, pa interesi igralca … Jasno je, da je sezona zelo dolga, se pa spominjam, da so danes slovita imena nekoč z veseljem igrala za mlado reprezentanco. Euro do 21 let je krasen poligon za dokazovanje. Da se pokažeš, odigraš dobre tekme in opozoriš nase," je na Gorenjskem povedal selektor Kek in opozoril, da bo to poletje specifično, saj se bo dolga klubska sezona prevesila v Euro do 21 let, a tudi klubsko svetovno prvenstvo, kjer bo v ZDA nastopilo kar 32 klubov.

Gradišar namesto na Euru na klubskem SP?

Nejc Gradišar je lani na prijateljski tekmi B-reprezentanc v ZDA popeljal Slovenijo do zmage z 1:0. Foto: Reuters Med njimi bosta tudi dva, ki imata v svojih vrstah slovenska legionarja. To sta Atletico Madrid Jana Oblaka in pa Al-Ahly Nejca Gradišarja, ravno aktualnega mladega reprezentanta, ki je s svojim zadetkom na zadnjem gostovanju v Avstriji neposredno vplival na uvrstitev Slovenije na Euro, zdaj pa navdušuje z nastopi v dresu afriškega klubskega velikana.

Njegov klub bo na svetovnem klubskem prvenstvu začel tekmovanje na zgodovinski prvi tekmi proti Interju iz Miamija, prepolnemu zvezdnikov, med katerimi seveda izstopa Lionel Messi. Tako bi bil lahko Gradišar, saj se bodo morale upoštevati tudi želje klubov, izgubljen za Euro. V napadu mlade reprezentance bi zazevala praznina, ki pa bi jo lahko Slovenija morda spektakularno rešila s pomočjo A-reprezentantov, denimo Šeška ali Vipotnika. Morda celo obeh.

Selektor Kek je tako izpostavil, da se v klubsko politiko, o tem, kako glede tega razmišljajo klubi, delodajalci slovenskih reprezentantov, ne bo vtikal. Je pa usklajem z direktorjem reprezentanc in strokovnim vodstvom U21. Foto: Aleš Fevžer

"Vem, da se bo, kar se tiče Gradišarja, takrat razmišljalo o svetovnem klubskem prvenstvu. S selektorjem U21 sem se pogovarjal o tem. V interesu mi je, da lahko pomagam Sloveniji, kolikor je v moji moči, da bi bila čim močnejša na Euru do 21 let. Junija zagotovo ne bom igralcev, ki bi lahko igrali na U21, klical za prijateljski tekmi z Luksemburgom in BiH. Euro do 21 let ima vendarle prednost," je dal vedeti Kek, da bo imela junija prednost "operacija Euro" in da takrat s člansko reprezentanco ne bo "hodil v zelje" stanovskim kolegom v mladi reprezentanci.

"Za U21 si moraš najprej želeti igrati"

"Upam, da se bo našla ideja, ki bi zadovoljila vse. Jasno pa je, da si moraš tako kot za A-reprezentanco tudi za reprezentanco U21 najprej želeti igrati. In potem se vedno najde rešitev, če hočemo gledati v dobrobit slovenskega nogometa, na pa zgolj ozkega osebnega interesa," je poudaril usklajenost strokovnih štabov članske in mlade reprezentance ter dodal, da se je o tem že pogovarjal tudi z direktorjem Ačimovićem.

Kar se tiče klubskega svetovnega prvenstva, ki bo v ZDA potekalo od 14. junija do 13. julija (Euro do 21 let bo vzporedno trajal od 11. do 28. junija), Šeškov RB Leipzig ni med sodelujočimi. Foto: Guliverimage

V prihodnjih mesecih bo tako o možnosti, da bi izbrana vrsta do 21 let zaigrala na Euru na Slovaškem z zasedbo, v kateri bi bil lahko tudi kateri izmed zdaj že standardnih A-reprezentantov, prelitega še veliko črnila. Izmed zdajšnjih vpoklicanih kandidatov za članski tekmi lige narodov s Slovaško sta tako v igri za Euro do 21 let tudi Svit Sešlar in Adrian Zeljković.