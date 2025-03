Šeško in Kampl pomagala Leipzigu do dragocene zmage, Bayernu v Berlinu le točka

V 26. krogu nemškega prvenstva je RB Leipzig z Benjaminom Šeškom (odigral je vso tekmo) in Kevinom Kamplom (v igro je vstopil v 60. minuti) doma premagal Borussio Dortmund (2:0), aktualnega četrtfinalista lige prvakov, in se povzpel na četrto mesto. Šeško je prispeval podajo za zadetek Xavija Simonsa. Vodilni Bayern je na gostovanju v Berlinu pri Unionu osvojil le točko (1:1), tako da bi se mu lahko Bayer iz Leverkusna z zmago na zadnji tekmi kroga v Stuttgartu približal na šest točk zaostanka.

Nogometaši Leipziga so v zadnji sobotni tekmi 26. kroga premagali Borussio Dortmund z 2:0. Klub Benjamina Šeška in Kevina Kampla je začasno skočil na četrto mesto lestvice. Leipzig je dosegel pomembno zmago v boju za mesta v Evropi v naslednji sezoni, zdaj je začasno četrti in točkovno izenačen z Eintrachtom in Freiburgom.

Saška ekipa je imela v prvem delu terensko premoč, prvi zadetek je dosegel Xavi Simons v 18. minuti, ko mu je podal Šeško, drugega pa Lois Openda takoj na začetku drugega polčasa. Borussia kljub ničli pri zadetkih ni bila brez priložnosti, a je bila izjemno neučinkovita. Kot zanimivost velja omeniti, da je domača ekipa dvakrat stresla okvir vrat, gostujoča pa kar trikrat, seštevek petih takšnih elementov na tekmi je rekord lige v tej sezoni.

Bavarci so se v Berlinu veselili le osem minut

Bayern je imel precej dela z borbenimi Berlinčani. Gostje so sicer imeli izrazito terensko premoč, a zelo malo pravih priložnosti. Zgoščeno obrambo Uniona je prebil šele rezervist Leroy Sane v 75. minuti. Ko se je zdelo, da bodo Bavarci s težavami pospravili vse točke, pa so nezbrano obrambo in ne najbolj zanesljivo posredovanje mladega vratarja Jonasa Urbiga domači kaznovali z izenačenjem v 83., zadel je Benedict Hollerbach.

Unionu je veliko točko priigral Benedict Hollerbach. Foto: Reuters

Mainz je igral za utrditev tretjega mesta, a peti Freiburg bi se lahko z zmago izenačil z današnjimi tekmeci. Mainz je začel z golom Jonathana Burkardta, a je delo soigralcem otežil Dominik Kohr s prejetim rdečim kartonom. To je v drugem delu izkoristil Michael Gregoritsch, Mainz je še enkrat povedel z golom Andreasa Hanche-Olsena, a je še enkrat izenačil Lukas Kübler.

Augsburg je še desetič v nizu ostal neporažen, za nove tri točke pa je na tekmi z Wolfsburgom poskrbel Phillip Tietz.

Werder Bremen je zaostanek 0:2 poti Borussii Mönchengladbach še izničil in v 45. minuti izenačil, toda gostje so na koncu le pobrali ves izkupiček. Izkazal se je Alassane Plea s tremi zadetki, za končnih 4:2 je zadel Tim Kleindienst.

Krog se bo končal v nedeljo. Prvak in drugi na lestvici Bayer Leverkusen bo gostoval pri Stuttgartu, Bochum, ki je v prejšnjem krogu presenetil Bayern z zmago na njegovem terenu, pa bo igral še z eno ekipo z vrha, Eintrachtom. V boju za obstanek pa bosta pomembne točke lovila Heidenheim in Holstein Kiel slovenskega nogometaša Davida Zeca; ekipi sta trenutno na zadnjih mestih v ligi.

