Slovenski najstnik iz Domžal odhaja v Salzburg

Slovenski nogometni up Miha Matjašec bo od sezone 2025/26 član 17-kratnega avstrijskega prvaka RB Salzburg. Komaj 16-letni Prekmurec, ki je krstno tekmo za člansko ekipo Domžal pred kratkim odigral proti Olimpiji, je z biki podpisal pogodbo do 30. junija 2028.

Miha Matjašec odhaja v Red Bull Salzburg, so sporočili iz NK Domžale. Šestnajstletni vezist, ki je pred kratkim debitiral v prvi slovenski ligi, se seli v eno najboljših nogometnih akademij na svetu. Po Benjaminu Šešku in Dariu Kolobariću bo postal že tretji igralec rumene družine, ki ga je Salzburg našel v domžalskem mladinskem nogometnem centru.

Matjašec naj bi najprej igral za Liefering v drugi avstrijski ligi. Portal Nogomania piše, da bo domžalski klub za prestop obetavnega slovenskega nogometaša prejel dober milijon evrov odškodnine, hkrati pa si je zagotovil tudi bonuse in odstotke od naslednje prodaje igralca.

Nogometno pot je začel v Črenšovcih. Nato je odšel v Odrance in kariero nadaljeval pri Muri, kjer je blestel v selekcijah do 15 in 17 let. Njegova nadarjenost je hitro pritegnila pozornost ekipe iz Domžal, kjer se je uveljavil kot eden ključnih mladih igralcev in se hkrati prebil tudi v slovensko reprezentanco do 17 let.

Za ekipo iz Salzburga so v minulih letih igrali številni znani nogometaši, kot so Norvežan Erling Haaland, Senegalec Sadio Mane in slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.