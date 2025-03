Šeško proti vroči ekipi, ki želi prvič v ligo prvakov

David Zec in njegov Holstein Kiel, ki je na predzadnjem, 19. mestu, bo skušal v soboto popoldne do druge zaporedne in šele pete zmage v sezoni priti na domači zelenici proti Stuttgartu.

V soboto zvečer pa bosta na zelenici Benjamin Šeško in Kevin Kampl, ki z Leipzigom gostujeta v Freiburgu. Gre za neposredni dvoboj za mestu, ki vodijo v Evropo. Freiburg, ki še nikoli ni igral v ligi prvakov, je peti, točko za Mainzom in dve pred Leipzigom. Prvo orožje Leipziga je seveda Šeško, ki je dal to sezono v bundesligi 10 golov, v vseh tekmovanjih pa 17, od tega 13 že v prvem polčasu. A tudi Freiburg ima nogometaša, ki še ni imel tako dobre strelske sezone v prvoligaški konkurenci: Ritsu Doan je zabil osem golov, od tega pet na zadnjih sedmih tekmah.

Nemško prvenstvo, 25. krog:

Petek, 7. marec:

Sobota, 8. marec:

Nedelja, 9. marec:

Lestvica: