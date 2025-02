Šeško blestel ob remiju Leipziga, Bayern povozil Eintracht

V 23. krogu nemške bundeslige je RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom remiziral s Heidenheimom (2:2). Derbi v Münchnu med Bayernom in Eintrachtom iz Frankfurta je s 4:0 pripadel domačim. V soboto je David Zec z zadnjeuvrščenim Kielom gostil Bayer iz Leverkusna in klonil z 0:2. Na uvodni tekmi kroga je Freiburg s kar 5:0 odpravil Werder in vknjižil četrto zaporedno zmago, še gol več pa je na zadnji sobotni tekmi zabila dortmundska Borussia.

Leipzig je proti Heindeheimu dobil vse tri dosedanje medsebojne obračune, tokrat pa na krilih Benjamina Šeška osvojil točko. Gostje so vodili že z 0:2, a nato sta na sceno stopila Šeško in Lois Openda. Slednji je po podaji slovenskega napadalca pred odmorom izid znižal, v 64. minuti pa je Šeško z bele točke ohranil mirne živce in poskrbel za izenačenje in postavil končni rezultat srečanja.

To je bil že njegov deseti gol v aktualni sezoni v bundesligi, vpisal pa je četrto asistenco. Leipzig je tako še na peti izmed zadnjih šestih tekem v nemškem prvensvu remiziral. Tako Šeško kot Kevin Kampl sta na izgrišču prebila vseh 90 minut.

Bavarci so s suvereno zmago proti tretjeuvrščenemu Eintrachtu razliko med njimi in Bayerjem vrnili na osem točk. Bayern je prvi gol dosegel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je bil natančen Michael Olise, v drugem polčasu pa so za visoko zmago poskrbeli Hiroki Ito, Jamal Musiala in Serge Gnabry.

Srege Gnabryje zabil zadnji zadetek na derbiju. Foto: Reuters

Poraz za Zeca proti prvakom

David Zec je v soboto z zadnjeuvrščenim Kielom gostil Bayer iz Leverkusna in klonil z 0:2. Zecu in druščini sta zadetka že v prvem delu zabila Patrik Schick v 9. in Amine Adli v 45. minuti. Slovenski branilec je sicer igro zapustil v 63. minuti, v 24. pa je prejel tudi rumeni karton. Kiel tako ostaja zadnji na lestvici, do mest, ki zagotavljajo obstanek v prvoligaški druščini, pa ga loči osem točk.

David Zec je bil s Kielom nemočen. Foto: Reuters

Nove komplete točk sta v popoldanskih obračunih vknjižila še Mainz in Augsburg, dvoboj Wolfsburga in Bochuma pa se je končal z delitvijo točk.

V zadnjem obračunu dneva je Borussia Dortmund pred domačimi navijači odpihnila Union iz Berlina s kar 6:0. Blestel je Serhou Guirassy, ki se je podpisal kar pod štiri zadetke. Enega, zadnjega, je dodal Maximilian Beier, prvega na srečanju pa so si gostje zabili kar sami.

Serhou Guirassy se je kar štirikrat vpisal med strelce. Foto: Guliverimage

Nemško prvenstvo, 23. krog:

Petek, 21. februar:

Sobota, 22. februar:

Nedelja, 23. februar:

Lestvica: