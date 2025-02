V živo: derbi v Leverkusnu, Šeško tokrat brez gola

S srečanjem med Augsburgom in RB Leipzigom Kevina Kampla ter Benjamina Šeška se v petek začel 22. krog nemškega prvenstva. Šeško je v prejšnjem krogu vpisal nov zadetek, skupno je pri devetih v tej sezoni bundeslige, statistike pa tokrat ni obogatil, tekma z Augsburgom se je namreč končala z remijem 0:0. Novo razočaranje je v soboto doživela dortmundska Borussia, ki je klonila pri Bochumu (2:0). Pravkar se v derbiju kroga merita prvak Bayer Leverkusen in vodilni Bayern.

Bayern v tem krogu čaka zahtevna preizkušnja, saj se v velikem derbiju kroga na zadnji današnji tekmi merijo z Bayerjem iz Leverkusna, ki ima vlogo gostitelja. Moštvi na lestvici na prvem in drugem mestu loči osem točk, tako da bi to srečanje lahko imelo velik pomen v boju za naslov. Nazadnje sta se ekipi pomerili decembra v okviru pokalnega tekmovanja, v katerem je slavil Bayer, zadnje srečanje v bundesligi pa se je konec septembra končalo brez zmagovalca (1:1).

Derbi v Leverkusnu. Foto: Reuters

Sobota je prinesla novo razočaranje za Borussio Dortmund, ki je z 2:0 klonila pri Bochumu, ki se je tako prebil pred Kiel Davida Zeca, ki ga v nedeljo čaka gostovanje pri tretji ekipi lige, Eintrachtu iz Frankfurta.

Freiburg se je z zmago u 1:0 pri St. Pauliju prebil tik za Leipzig, Stuttgart pa ga z neuspehom proti Wolfsburgu (2:1) ni uspel prehiteti.

Šeško in Kampl do točke

Nogometaši Leipziga so se na uvodni tekmi kroga v Augsburgu razšli brez golov. Po sedmem remiju so s 37 točkami zadržali četrto mesto na razpredelnici. Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta bila na Bavarskem v uvodni postavi gostujoče zasedbe iz Leipziga, ki je imela v prvem polčasu izrazito premoč na igrišču (v odstotkih 66:34), a tega ni izkoristila. Varovanci gostujočega trenerja Marca Roseja v drugi polovici tekme niso uspeli streti odpora trdovratnih nogometašev iz Augsburga, ki so prav tako imeli nekaj zrelih priložnosti za zmago proti papirnatim favoritom iz Leipziga. Kampl je igral do 70., Šeško pa do 82. minute.

