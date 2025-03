Razdrh na prvih pripravah brez Sešlarja in Zeljkovića

Novi selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh je predstavil seznam igralcev za prvo akcijo na klopi mlade izbrane vrste. To bo peljal na priprave v Turčijo, kjer bodo slovenski upi v luči priprav na letošnje evropsko prvenstvo igrali tudi prijateljski tekmi z Ukrajino in Finsko.

"S fanti komuniciram vse od svojega imenovanja in se že veselim snidenja z njimi v novi vlogi. Stvari so mi dobro poznane, saj sem bil že pred tem del strokovnega štaba mlade reprezentance. Ne želimo spreminjati zadev, ki so dobro delovale. Naš cilj je, da nadaljujemo to pozitivno zgodbo iz kvalifikacij in se čim bolje pripravimo na evropsko prvenstvo," je dejal Andrej Razdrh. Ta bo imel na voljo nekoliko drugačno zasedbo kot običajno, saj so nekateri igralci dobili klic v člansko vrsto, ki jo vodi Matjaž Kek. "S selektorjem Kekom sva opravila zelo kakovosten razgovor in jasno je, da ima v tem terminu prednost A-reprezentanca, ki jo čakata dve pomembni tekmi s Slovaško."

Seznam slovenske nogometne reprezentance U21:



Vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow), Žan-Luk Leban (Everton), Lovro Štulbjar (Domžale);

Branilci: Sandro Jovanović (Koper), Jan Đapo (Dinamo Mahačkala), Rene Rantuša Lampreht (Domžale), Nino Milić (Domžale), Srđan Kuzmić (Viborg), Marcel Ratnik (Olimpija), Marko Ristić (Olimpija);

Vezisti: Beno Selan (Bravo), Tjaš Begić (Frosinone), Tio Cipot (GAK Gradec), Enrik Ostrc (Helmond), Martin Pečar (Bravo), Jošt Pišek (Mura), Marcel Lorber (Domžale), Žan Jevšenak (Oliveirense), Marko Brest (Olimpija);

Napadalci: David Flakus Bosilj (Murcia), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln), Nejc Gradišar (Al Ahly).

Svit Sešlar Foto: Aleš Fevžer "Veseli me, da selektor računa tudi na Svita Sešlarja in Adriana Zeljkovića. Poleg njiju bo na tokratni akciji odstoten tudi Mitja Ilenić, ki ima pomembne preizkušnje v svojem klubu. Pomembno je, da ohrani svoj klubski status, saj ga bomo junija na Slovaškem še kako potrebovali. Odsotnost treh standardnih igralcev prinaša priložnost za nove obraze, da se pokažejo v najboljši luči in podajo svojo kandidaturo za Euro," je dodal. Razdrh bo ekipo zbral 17. marca. Prva preizkušnja v Turčiji bo na sporedu 21. marca ob 19.00 proti Ukrajini, štiri dni kasneje pa se bodo slovenski fantje pomerili še z izbrano vrsto Finske.

"Čakata nas dve zelo zahtevni preizkušnji, dva izredno kakovostna nasprotnika, ki sta tudi udeleženca EP. To bo zagotovo pravi test za nas, saj smo iskali nasprotnike, ki nam bodo pomagali do pomembnih informacij za evropsko prvenstvo. Na prvi pogled Ukrajina in Finska nista morda tako atraktivni reprezentanci kot tiste, ki nas čakajo na EP, gre pa nedvomno za spoštovanja vredna tekmeca," je zaključil Razdrh.