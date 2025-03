Slovakom ni do smeha, težave pred tekmo s Slovenijo se kopičijo

Slovenija in Slovaška, mladi slovanski državi podobnih imen in zastav, imata dosti skupnega. Lani sta v osmini finala Eura 2024 namučili favorita (Portugalska in Anglija) ter izpadli po viteškem boju, ta teden pa se bosta udarili med seboj za nastop v drugem kakovostnem rangu lige narodov. Pred tekmama v Bratislavi in Ljubljani imajo neprimerno več težav v slovaškem taboru.

Če je slovenski selektor Matjaž Kek v "operacijo Slovaška" vstopil z večino najmočnejših orožij in se pred četrtkovo tekmo v Bratislavi sprašuje, komu bi lahko ob lažjih zdravstvenih težavah Andraža Šporarja zaupal vlogo drugo violine v napadu, prva nedvomno pripada najboljšemu strelcu te generacije Benjaminu Šešku, pa je selektor Slovaške Francesco Calzona v priprave na tekmi, ki prinašata vstopnico za igranje v drugem najmočnejšem igranju lige narodov, ostal brez kar nekaj nosilcev igre.

Kar nekaj udarcev za Slovaško: Strelec, Pekarik, Kucka ...

David Strelec zaradi poškodbe mišice ne bo mogel zaigrati proti Sloveniji. Foto: Guliverimage Slovaki bodo zagotovo v napadu najbolj pogrešali strelca. Dobesedno. David Strelec, ki nastopa pri Slovanu iz Bratislave in podobno kot slovenski branilec Kenan Bajrić odlično pozna stadion Tehelno Pole, na katerem se bosta v četrtek spopadli Slovaška in Slovenija, je bil v skupinskem delu lige narodov najboljši slovaški strelec. Triindvajsetletni Slovak je na šestih tekmah lige narodov dosegel štiri zadetke. Proti Sloveniji ne bo mogel izboljšati statistike, saj si je na treningu poškodoval mišico. Odsoten bo vsaj nekaj tednov.

Zaradi poškodbe ne bo mogel za tekmi s Slovenijo kandidirati tudi najizkušenejši slovaški reprezentant Petr Pekarik. Ta se dobro spominja Matjaža Keka, proti njegovim izbrancem je v Bratislavi, takrat še na starejšem stadionu, zaigral že leta 2009 in v kvalifikacijah za SP 2010 doživel boleč udarec (0:2). Pri 38 letih nastopa za Dynamo iz Čeških Budejovic, zaradi mečne mišice pa ne bo mogel pomagati izbrani vrsti, za katero je zbral že kar 134 nastopov. To je velik udarec za Slovaško, ki na njegovem igralnem mestu, je desni bočni branilec, nima primerne alternative. Na tem mestu se bosta tako poskušala predstaviti izkušeni 32-letni Norbert Gyömbér, ki igra v Savdski Arabiji, in devet let mlajši novinec Peter Kováčik (Železiarne Podbrezova).

Juraj Kucka je med letoma 2015 in 2017 branil barve slovitega Milana. Foto: Guliverimage

Izbor selektorja je še dodatno osiromašila odločitev 38-letnega Juraja Kucke, ki se je po številnih težavah s poškodbami odločil, da zaključi reprezentančno pot. Tako bo srečanje v Bratislavi tudi v znamenju njegovega slovesa. Za Slovaško je zbral 112 nastopov, v bogati karieri pa dosegel vrhunec z igranjem za AC Milan, kjer je nastopal med letoma 2015 in 2017.

Slovaški nogometni kralj igra v Neaplju

Stanislav Lobotka navdušuje v vrstah Napolija. Foto: Reuters Zaradi zdravstvenih težav ni na seznamu še dveh branilcev. To sta Lubomir Šatka (Samsunspor) in Samuel Kozlovsky (Widzew Lodz). Zato je selektor v obrambno vrsto vpoklical kar nekaj novincev, sicer mladih reprezentantov. Eden izmed njih je tudi 22-letni Dominik Javorček, soigralec Davida Zeca pri nemškem bundesligašu Holstein Kielu, po dolgem času pa je na seznamu tudi Robert Mraz, ki je nazadnje nastopil za reprezentanco septembra 2022, trenutno pa igra za poljski Motor Lublin, h kateremu je pozimi prestopil nekdanji vratar Primorja Gašper Tratnik. Mraz se je nedavno izkazal z dvema zadetkoma na srečanju proti varšavski Legii.

Med pripravami na tekmo s Slovenijo so na Slovaškem opravili tudi svečano prireditev, na kateri so okronali najboljšega nogometaša leta. Priznanje je drugič zapored prejel 30-letni zvezni igralec Napolija Stanislav Lobotka, ki tako nadaljuje imenitno povezavo italijanskega velikana in slovaškega nogometa, katere simbol je že pred leti postal zdajšnji direktor reprezentance Marek Hamšik, lani pa je za kratek čas na vroči stolček trenerja Napolija vstopil tudi slovaški selektor, sicer italijanski strateg Francesco Calzona.

2023 🤝 2024



Lobotki se je po številu glasov najbolj približal branilec Feyenoorda David Hancko, kar pa se tiče izkušenj v slovaški izbrani vrsti, jih ogromno premoreta kapetan Milan Škriniar, ki se dokazuje pri turškem velikanu Fenerbahčeju, in vratar Newcastla Martin Dubravka, ki je v nedeljo sedel na klopi na Wembleyju in spremljal soigralce, kako so premagali Liverpool in osvojili ligaški pokal. Konec prejšnjega tedna se je smejalo tudi Ondreju Dudi, zveznemu igralcu Verone, ki je odlično izvedel prosti strel in odločil zmagovalca na srečanju proti "slovenskemu" Udineseju, za katerega sta nastopila Jaka Bijol in Sandi Lovrić.

Benjamin Šeško in druščina bodo v četrtek gostovali v Bratislavi, v nedeljo pa bodo v Stožicah deležni prednosti domačega igrišča. Foto: Aleš Fevžer

Slovaki so se v obdobju državne samostojnosti s Slovenijo pomerili osemkrat, a zmagali le enkrat. Kekovo četo tako doživljajo kot tradicionalno neugodnega tekmeca. Na jakostni lestvici Fife so sicer 14 mest pred Slovenijo (41. proti 55.), a se bodo v dvoboja v Bratislavi in Ljubljani podali z bolj zdesetkano zasedbo od tiste, ki jo v teh dneh na Gorenjskem pripravlja Matjaž Kek.