Začelo se je z mojstrovino Zlatka Zahovića, nato se je rado smejalo Matjažu Keku

Slovenska nogometna reprezentanca se lahko pohvali z zelo ugodnim razmerjem medsebojnih tekem s Slovaško. Na osmih srečanjih je izgubila le enkrat, pogosto tekmici grenila življenje v kvalifikacijah, ko pa jo je vodil Matjaž Kek, je še vselej ostala neporažena. S Slovaško so imeli poleg Keka kot selektorji opravka še Bojan Prašnikar, Branko Oblak in Srečko Katanec. Kaj vse se jim je pripetilo? Na obračunih ni manjkalo nepozabnih zadetkov, potez, dogodkov. Preverite in si osvežite spomin!

Ob neuradnem dvoboju, ki sta ga 16. novembra 1993 v Prievidzi odigrala petkova tekmeca (zmaga Slovakov z 2:0), je v arhivih Evropske nogometne zveze (Uefa) zapisanih osem rezultatov. Reprezentanci, ki se ponašata z zelo podobnim imenom, kar tujim novinarjem povzroča nemalo težav, veliko zmešnjav pa povzročajo tudi podobni državni simboli, sta se pomerili na Cipru (enkrat), trikrat v Sloveniji, na Slovaškem pa že štirikrat. V četrtek se bosta tako še petič.

Vodstvo po mojstrovini Zahovića trajalo le nekaj minut

Zlatko Zahović je pred 19 leti najprej na Cipru dvakrat zatresel mrežo Islandije, nato pa se vpisal med strelce še proti Slovaški. Foto: Guliverimage/Getty Images Ko se je Slovenija na uradni tekmi prvič pomerila s Slovaško, je bil njen selektor Bojan Prašnikar. Slovenci so bili leta 1998 na mednarodnem turnirju na Cipru. Na eni od zadnjih tekem pred "usodno" zamenjavo na vrhu, ko se je še istega leta na vroči stolček usedel Srečko Katanec in postavil temelje pravljici zlate generacije.

Prašnikar je v Limasolu najprej premagal Islandijo (3:2), se nato po remiju s Slovaško (1:1) uvrstil v finale turnirja, v tem pa ostal praznih rok proti gostiteljem (0:1). Na turnirju je blestel Zlatko Zahović. Dosegel je tri zadetke. Zatresel je tudi mrežo Slovaške, ko je v 71. minuti mojstrsko izvedel prosti strel in z več kot 20 metrov Slovenijo povedel v vodstvo.

Prašnikarjevi četi se je nasmihala zmaga, a je prvi zvezdnik takratne slovaške zasedbe, napadalec Lubomir Moravčik (takrat član francoskega prvoligaškega kluba Bastia, nato je navduševal pri Celticu), le tri minute pozneje izenačil na 1:1.

Zgodovinski trenutek, ko je Handanović prepričal Oblaka

Samir Handanović je pred 21 leti navdušil s predstavo na Slovaškem. Foto: Vid Ponikvar Šest let pozneje je Branko Oblak prijateljsko srečanje v Trnavi izkoristil za preizkus nekaterih novincev. Po zelo solidni jeseni v kvalifikacijah za SP 2006, v katerih je Slovenija presenetila celo poznejšo svetovno prvakinjo Italijo (1:0), se je selektor odpravil na Slovaško z namenom, da preizkusi nekaj mladih igralcev.

Od prve minute je med vratnicama stal Samir Handanović, ki je pozneje postal nesporni prvi vratar slovenske izbrane vrste, reprezentančno pot pa sklenil šele leta 2015. V končnici srečanja, ki je minilo brez zadetkov, sta prvič članski državni dres oblekla tudi Mišo Brečko in Luka Žinko.

Prvič je pod selektorsko taktirko Oblaka nastopil nepredvidljivi Sebastjan Cimirotić, v začetni postavi pa se je prvič pod Oblakom znašel nekdanji up Bayerna Borut Semler, danes pri 40 letih že invalidsko upokojeni športnik. Srečanje je minilo v znamenju opazne premoči gostiteljev, ki pa niso znali premagati izjemno razpoloženega Handanovića. Takratni vratar Udineseja je z izvrstnimi obrambami zaklenil slovenska vrata in paral živce Slovakom.

"Že nekaj časa je z nami, a se sploh nismo zavedali, kaj imamo," ga je po srečanju pohvalil selektor Oblak.

Vse najboljše, Matjaž Kek

Tako se je Boštjan Cesar leta 2008 v Ljudskem vrtu boril za žogo s Filipom Hološkom. Zdaj je v Mariboru trener vijolic. Foto: Reuters Da bi lahko Kekovi fantje, ki so pozneje šokirali svet s prebojem na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, vstopili v plodno obdobje mednarodnih uspehov, je nakazal dvoboj v Ljudskem vrtu med Slovenijo in Slovaško. Gostitelji so jeseni 2008 bučno občinstvo v Mariboru osrečili z zmago z 2:1.

Slovenski junak večera je postal dvakratni strelec Milivoje Novaković, ki je bil nerešljiva uganka za takratnega zvezdnika Liverpoola Martina Škrtela. Zmaga je dala Slovencem dodaten zagon v kvalifikacijah. Že prihodnji mesec je v Mariboru padla še Severna Irska.

Slovaki so dosegli častni gol v 83. minuti, ko je po podaji Mareka Hamšika, največjega slovaškega nogometnega zvezdnika tega stoletja, zdaj pa direktorja reprezentance, v polno zadel rezervist Martin Jakubko.

Nogometaši so Matjažu Keku pripravili prvovrstno darilo za 47. rojstni dan. Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši so poskrbeli za najlepšo rojstnodnevno čestitko selektorju Matjažu Keku, ki je na dan srečanja dopolnil 47 let. "Ni ga gledalca, ki bi Ljudski vrt zapuščal nezadovoljen," je po sladki zmagi takrat poudaril zdajšnji selektor, ki ima na tekme s Slovaško večinoma zelo prijetne spomine.

Zlata levica Valterja Birse in rajanje Slovencev

Valter Birsa je pred 16 leti na Slovaškem dosegel enega najlepših zadetkov v karieri. Foto: Vid Ponikvar Pred zdaj že skoraj 16 leti je Slovenija poskrbela za eno od najbolj zrelih in všečnih nogometnih predstav. Ko je 10. oktobra 2009 gostovala v Bratislavi, je bilo vse pripravljeno za domačo zabavo.

Slovaki so imeli zaključno žogico za zagotovitev prvega mesta v skupini in neposredno uvrstitev na SP 2010. Potrebovali so le točko, a se je izkazalo, da je bil to račun brez krčmarja. Kekova zasedba je v slovaški prestolnici pokvarila načrte gostiteljem in si z zmago z 2:0 na široko odprla vrata do senzacionalnega nastopa na SP 2010.

V začetku dvoboja je sprva kazalo bolje Slovakom, ki bi eno izmed redkih napak Samirja Handanovića, ko mu je žoga ušla iz rok, skoraj pretopili v zadetek. Jan Durica je na srečo več kot tisoč slovenskih navijačev, zbranih v Bratislavi, zadel okvir vrat.

V drugem polčasu je za prekrasen zadetek z znamenito zlato levo nogo dosegel Valter Birsa. Slovenija je po evrogolu Primorca tako prišla do želene prednosti, ki jo je v izdihljajih srečanja povišal rezervist Nejc Pečnik.

Kekova zasedba je leta 2009 Slovakom pokvarila vnaprej pripravljeno zabavo ob uvrstitvi na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar

Sledilo je rajanje Slovencev, domači navijači pa so dotrajan stadion Slovana, ki je bil pozneje temeljito obnovljen, zapuščali z dolgimi nosovi. "Srečen sem, da vodim to ekipo," je v zanosu sreče pojasnjeval selektor Matjaž Kek. Kot da bi vedel, da je s tem sprožil nogometno evforijo, ki je na sončni strani Alp trajala vse do konca SP 2010.

Zadnji večer, ko so ploskali Kronavetru v Ljubljani

Pred domačim srečanjem s Slovaško se je bolj kot o tekmecih govorilo o Kevinu Kamplu in njegovi zavrnitvi reprezentančnega vpoklica. Foto: Sportida Reprezentanci Slovenije in Slovaške sta se naslednjič pomerili leta 2016 v Stožicah. Usoda je hotela, da sta bili zaradi takšnih in drugačnih razlogov močno oslabljeni. Selektor Srečko Katanec je po nespretni odpovedi, ki je močno odmevala tako v Sloveniji kot tudi Nemčiji, ostal brez Kevina Kampla.

Tudi Slovaki so imeli svojo afero. Vladimir Weiss je zakuhal škandal, ko se je vozil po ulicah Bratislave, nato pa je, ko ga je ustavila policija, odklonil alkotest. Selektor Jan Kozak ga je črtal s seznama, na katerem je že od prej manjkal kaznovani kapetan Martin Škrtel. Zvezdnik Herthe Peter Pekarik, ki danes pri 38 letih še vedno vztraja v reprezentanci, je bil poškodovan. Zaradi poškodbe mišice ne kandidira niti za letošnja dvoboja s Slovenijo.

Slovenski nogometaši so se izkazali, selektor Katanec pa se je po tekmi spomnil na dolgoletnega reprezentančnega zdravnika dr. Vasjo Kruha, ki je boj z zahrbtno boleznijo izgubil ravno na dan reprezentančnega zbora pred tekmo s Slovaško.

Rok Kronaveter je leta 2016 dočakal reprezentančni strelski prvenec v dresu Slovenije, Slovaki pa so objokovali poraz, še kako pomemben za končno uvrstitev. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Napadalec Roman Bezjak je v zadnjih minutah prvega dela stresel prečko, nato pa je v 74. minuti, le dve minuti po vstopu v igro, nase opozoril Rok Kronaveter. Mariborčan, ki je pomagal Olimpiji do dveh naslovov državnih prvakov, je izkoristil izjemno podajo Josipa Iličića in z roba kazenskega prostora poskrbel za zmagoviti zadetek.

To je bil njegov reprezentančni prvenec, Slovenija pa je na krilih pozitivne energije le nekaj dni pozneje nadigrala še Anglijo, ki je v vročih Stožicah ohranila točko zgolj po zaslugi razigranega vratarja Joeja Harta (0:0).

Slovakom uspelo v šesto, Slovenija brez SP 2018

Niz neporaženosti Slovenije proti Slovaški vendarle ni trajal v nedogled. Končal se je 1. septembra 2017, ko je Slovenija v Trnavi iskala dragocene točke v boju za drugo mesto v kvalifikacijski skupini za SP 2018. Selektor Srečko Katanec je v začetno enajsterico presenetljivo uvrstil tudi Amedeja Vetriha. Takratni nogometaš Domžal, ki je le pet let pozneje zaradi zdravstvenih težav končal nogometno pot, je dobil prednost pred rahlo poškodovanim Benjaminom Verbičem.

Amedej Vetrih je na zahtevnem gostovanju na Slovaškem zaigral od prve minute. Foto: Reuters

Ko se je v 9. minuti poškodoval Bojan Jokić, je priložnost za nastop dobil še en debitant. V igro je vstopil Mitja Viler. Slovaki so bili boljši, si priigrali več priložnosti, a je med vratnicama gostov blestel Jan Oblak. Tim Matavž je v napadu Slovenije ostajal brez uporabnih žog.

Jan Oblak je edini zadetek na srečanju prejel v 81. minuti. Foto: Reuters Sloveniji se je kljub skromni predstavi nasmihala točka, saj se začetni rezultat še dolgo ni spreminjal, nato pa so Slovaki v 81. minuti le kronali premoč na zelenici. Najprej je Marek Hamšik zatresel prečko, odbito žogo pa je iz bližine v mrežo potisnil Adam Nemec. Strelec zgodovinskega zadetka za Slovaško, ki je tako v šestem poskusu prvič premagala Slovenijo, danes še vedno igra nogomet. Kruh si služi v drugi romunski ligi.

Slovenija je mesec dni pozneje tudi uradno ostala brez možnosti za preboj na SP 2018, Srečko Katanec pa je zapustil vroči stolček.

Ovacije Luki Dončiću, Slovenijo reševala sreča

Zadetek za Slovenijo je prispeval Petar Stojanović. Foto: Grega Valančič/Sportida Ples kroglic je v zadnjih štirih kvalifikacijskih ciklusih za svetovno prvenstvo kar trikrat povezal Slovenijo in Slovaško (2010, 2018, 2022). Tako sta se Slovenija in Slovaška v isti skupini potegovali tudi za nastop na SP 2022 v Katarju. Najprej sta se pomerili v 4. krogu v Ljubljani. Kekova četa je do takrat pokazala ogromno nihanja, od junaške zmage nad Hrvaško (1:0) do bledega poraza na Cipru (0:1).

V začetni enajsterici je namesto kaznovanega Jasmina Kurtića zaigral Leo Štulac, v napadu pa je prvič na kvalifikacijski tekmi priložnost dobil Benjamin Šeško. Takrat je imel komaj 18 let, a že močno izstopal.

Gostiteljem proti Slovaški v Stožicah, kjer jih je na častni tribuni spremljal tudi košarkarski superzvezdnik Luka Dončić in si prislužil bučne ovacije občinstva, sprva ni kazalo dobro. V 32. minuti so gostje prek Roberta Boženika povedli z 1:0. Jan Oblak je bil nemočen, nato ga je reševala še sreča, saj so Slovaki zatresli vratnico. V 42. minuti pa je sledilo izenačenje. Petar Stojanović je po izjemni asistenci Josipa Iličića zatresel slovaško mrežo. Pred tem je imenitno priložnost za zadetek zapravil Jan Mlakar.

Takrat šele 18-letni Benjamin Šeško je za člansko reprezentanco na kvalifikacijski tekmi prvič zaigral ravno proti Slovaški. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovaki so v nadaljevanju še enkrat zatresli okvir vrat. To je storil Juraj Kucka, nekdaj eden najboljših slovaških nogometašev, ki pa se je pred kratkim odločil, da bo pri 38 letih sklenil reprezentančno kariero. Ostalo je pri remiju, Slovenija pa je tri dni pozneje v Ljubljani ugnala Malto (1:0) in se priključila boju za najvišja mesta v skupini.

Slovenija dvakrat vodila, Slovaška dvakrat izenačila

V Trnavi je Slovenijo v vodstvo popeljal Miha Zajc. Foto: Reuters Ko sta se Slovaška in Slovenija v kvalifikacijah za SP 2022 pomerili še na Slovaškem, nobena ni več imela možnosti za nastop v Katarju. Hrvaška in Rusija sta se izkazali za premočni tekmici. Kekova četa je v Trnavo odpotovala oslabljena, zaradi kartonov in poškodb je manjkalo veliko igralcev, a se je vseeno predstavila v zelo dobri luči. Dvakrat je vodila, na koncu pa, čeprav je več kot 30 minut igrala z igralcem manj, osvojila točko (2:2).

Slovenijo je v 17. minuti v vodstvo popeljal Miha Zajc. Zdaj že nekdanji reprezentant, ki je med zadnjimi izpadel s končnega seznama potnikov na Euro 2024, je izkoristil podajo Andraža Šporarja. Slovenci so vodili vse do 58. minute, ko je po strelu z bele točke izenačil Ondrej Duda. Takrat je Kekova četa utrpela dvojni šok, saj je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno v slačilnico Miha Blažič.

Slovenska reprezentanca je na osmi medsebojni tekmi s Slovaško ostala neporažena že sedmič. Foto: Reuters

Vseeno je Slovenija nadaljevala pogumno in drzno, že v 62. minuti pa je Miha Mevlja, ki je nekaj let za tem skrivnostno sklenil kariero, goste popeljal do novega vodstva. Slovaki so vendarle preprečili poraz. David Strelec je v 74. minuti postavil končni rezultat 2:2. Napadalca Slovana iz Bratislave v četrtek ne bo na igrišču, saj je poškodovan.

Kek še neporažen proti Slovakom

Matjaž Kek je kot selektor Slovenijo vodil na štirih tekmah proti Slovaški in jo še vselej odnesel brez poraza. Foto: Guliverimage Tako sta Slovenija in Slovaška do zdaj odigrali osem tekem. Po dveh prijateljskih je sledilo šest dvobojev, na katerih sta se izbrani vrsti potegovali za kvalifikacijske točke v boju za svetovno prvenstvo. Ko se je igralo za točke, je bila Slovenija uspešnejša. Na šestih tekmah je trikrat zmagala, dvakrat remizirala, izgubila pa le enkrat.

Še lepša popotnica pred bližajočima se dvobojema za obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov pa je podatek, da Slovenija pod vodstvom Matjaža Keka še ni izgubila proti Slovakom. Mariborčan je Slovake dvakrat premagal, dvakrat pa se z njimi razšel brez zmagovalca.

Če bo nadaljeval tradicijo, bo Slovenija na odlični poti, da se v naslednji izvedbi lige narodov sreča s tako močnimi tekmeci, kot so Poljska, Švedska, Švica, BiH … Treba pa je prišteti še vse, ki bodo v dodatnih kvalifikacijah za nastop v ligi A potegnili krajšo. To so lahko Avstrija, Belgija, Grčija, Madžarska, Srbija, Škotska, Turčija in Ukrajina. V ligi narodov se tako obeta še zelo pester teden.

Vse medsebojne tekme Slovenije in Slovaške:

Slovenija : Slovaška 1:1 (0:0)

6. februar 1998, prijateljska tekma. Štadion Municipal v Limassolu, 100 gledalcev, sodniki: Gaprinaidis, Spirou in Hristodolou (vsi Ciper).

Strelca: 1:0 Zahović 70., 1:1 Moravčik 75.

Slovenija: Bošković, Galić (od 89. Knavs), Križan, Poljšak, Jermaniš (od 57. Istenič), Pavlin (od 65. Benedejčič), Novak, Zahović, Čeh, Rudonja (od 60. Ipavec, od 85. Karić), Šiljak.

Slovaška: Seman, Kittel, Pokorny (od 61. Bališ), Dzurik, Karhan, Sovič (od 83. Zvara), Špiler, Moravčik, Uljaky (od 83. Kožlej), Pinte (od 61. Pisar), Luhovy (od 61. Nemeth).

Rumeni kartoni: Špilar, Luhovy, Poljšak, Galić, Zahović, Moravčik.

Slovaška : Slovenija 0:0

17. november 2004, prijateljska tekma. Štadion Anton Malatinski v Trnavi, 5.500 gledalcev, sodniki: Skjerven, Sundet in Holem (vsi Norveška).

Slovaška: Koenig (od 46. Čontofalsky), Greško (od 9. Džurica), Hanek (od 46. Valachovič), Kratochvil, Petraš, Karhan, Mintal, Čech, Šestak (od 46. Reiter), Zabavnik (od 46. Janočko), Vittek (od 68. Breška).

Slovenija: Handanović, Cimirotić (od 88. Šukalo), Čeh, Ačimović (od 82. Žinko), Semler (od 78. Brečko), Sešlar, Komac, Cesar, Knavs, Mavrič, Pokorn.

Rumeni kartoni: Knavs, Mavrič, Komac.

Slovenija : Slovaška 2:1 (1:0)

10. september 2008, kvalifikacije za SP 2010. Štadion Ljudski vrt v Mariboru, 10.000 gledalcev, sodniki: Moen, Nebben in Haglund (vsi Norveška).

Strelca: 1:0 Novaković (22.), 2:0 Novaković (82.), 2:1 Jakubko (83.).

Slovenija: S. Handanović, Brečko, Komac, Šuler, Cesar, Šišić (od 85. Žlogar), Koren, Novaković, Dedić (od 76. Ljubijankić), Kirm (od 90. Matić), Ilić.

Slovaška: Senecky, Petraš, Škrtel, Pekarik, Karhan (od 57. Jakubko), Sapara, Vittek, Hološko (od 46. Švento), Štrba, Durica (od 79. Kozak), Hamšik.

Rumeni kartoni: Cesar, Žlogar; Senecky, Durica.

Slovaška : Slovenija 0:2 (0:0)

10. oktober 2009, kvalifikacije za SP 2010. Štadion Tehelne pole v Bratislavi, 23.000 gledalcev, sodniki: Stark, Salver in Pickel (vsi Nemčija).

Strelca: 0:1 Birsa 56., 0:2 Pečnik 90.

Slovaška: Mucha, Škrtel, Pekarik, Zabavnik, Weiss, Štrba (od 84. Novak), Stoch, Vittek (od 80. Jendrišek), Jakubko (od 46. Karhan), Durica, Hamšik.

Slovenija: S. Handanović, Brečko, Jokić, Šuler, Cesar, Koren, Birsa, Novaković, Dedić (od 78. Pečnik), Kirm, Radosavljević.

Rumeni kartoni: Stoch, Durica, Weiss, Zabavnik, Škrtel, Koren.

Slovenija : Slovaška 1:0 (0:0)

8. oktober 2016, kvalifikacije za SP 2018. Štadion Stožice v Ljubljani, 10.492 gledalcev. Sodniki: Rizzoli, Di Liberatore in Tonolini (vsi Italija).

Strelec: 1:0 Kronaveter 74.

Slovenija: Oblak; Jokić, Cesar, Samardžić, Al. Struna; Krhin, Verbič, Birsa (od 68. Novaković), Kurtić (od 72. Kronaveter); Bezjak (od 90. Mevlja), Iličić.

Slovaška: Kozačik; Švento (od 79. Holubek), Durica, Hubočan, Hrušovsky (od 79. Duriš), Pauschek (od 79. Sabo); Kucka, Greguš; Hamšik, Mak.

Rumeni kartoni: Cesar, Krhin, Salata, Hubočan, Durica, Struna, Duriš, Kucka

Slovaška : Slovenija 1:0 (0:0)

1. september 2017, kvalifikacije za SP 2018. Štadion Anton Malatinski v Trnavi, 16.896 gledalcev, sodniki: Lahoz, Devis in del Palomar (vsi Španija).

Strelec: 1:0 Nemec 81.

Slovaška: Dubravka, Hubočan, Škriniar, Gyömber, Pekarik, Weiss (od 55. Rusnak), Hamšik (od 87. Duda), Lobotka, Kucka (od 65. Greguš), Mak, Nemec.

Slovenija: Oblak, Jokić (od 9. Viler), Cesar, Mevlja, Skubic, Krhin (od 80. Rotman), Vetrih, Kurtić, Birsa (od 60. Verbič), Iličić, Matavž.

Rumena kartona: Mak; Birsa.

Slovenija : Slovaška 1:1 (0:0)

1. september 2021, kvalifikacije za SP 2022. Štadion Stožice v Ljubljani, 4.034 gledalcev. Sodniki: Kovacs, Marinescu in Artene (vsi Romunija).

Strelca: 0:1 Boženik 32., 1:1 Stojanović 42.

Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Zajc (od 70. Gnezda Čerin), Štulac (od 70. Gorenc Stanković), Mlakar (od 57. Črnigoj), Lovrić (od 83. Bijol), Iličić, Šeško (od 83. Šporar).

Slovaška: Rodak, Holubek, Škriniar, Šatka, Pekarik, Kucka (od 90. Duda), Lobotka, Hamšik, Weiss (od 64. Mak), Schranz (od 76. Strelec), Boženik (od 76. Koscelnik).

Rumeni kartoni: Iličić, Gnezda Čerin; Schranz, Duda.

Slovaška : Slovenija 2:2 (0:1)

11. november 2021, kvalifikacije za SP 2022. Štadion Anton Malatinski v Trnavi. Sodniki: Gestranius, Aravirta in Alakare (vsi Finska).

Strelci: 0:1 Zajc 17., 1:1 Duda 58./11-m, 1:2 Mevlja 62., 2:2 Strelec 74.

Slovaška: Rodak, Holubek, Škriniar, Šatka, Pekarik (od 88. Boženik), Lobotka, Hamšik (od 46. Duda), Bero (od 71. Strelec), Haraslin (od 65. Jirka), Mak (od 71. Suslov), Almasi.

Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Zajc (od 71. Vrhovec), Štulac, Lovrić, Verbič (od 59. Karničnik), Iličić (od 85. Rogelj), Šporar.

Rumeni kartoni: Almasi, Pekarik; Blažič, Stojanović

Rdeči karton: Blažič 57.