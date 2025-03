''Joj, kako hitro beži čas,'' je bil prvi odziv Nejca Pečnika, ko smo ga povprašali o tekmi v Bratislavi, na kateri je leta 2009 postavil končni rezultat 2:0 in pomagal takratni Kekovi četi do prekrasnega podviga. To je bil večer, ko Korošec na Slovaškem najverjetneje sploh ne bi zaigral za Slovenijo, če ne bi bil Zlatan Ljubijankić ob igrišču deležen neverjetne smole. Da pa spomini Korošca na Bratislavo niso zgolj lepi, je poskrbela prigoda, v kateri so nepridipravi odtujili njegov avto.

Da je Nejc Pečnik sploh zaigral leta 2009 na gostovanju v Bratislavi in dosegel nepozaben zadetek, se lahko zahvali neverjetni smoli svojega stanovskega kolega Zlatana Ljubijankića. Foto: Vid Ponikvar "Zmaga in moj gol na Slovaškem? To zagotovo spada med tri najlepše spomine moje nogometne kariere. To so SP 2010 v Južni Afriki, pa zadetek proti Rusiji v Moskvi in pa ta gol proti Slovaški. Da sem takrat igral, je bil v bistvu splet okoliščin," je Nejc Pečnik, nekdanji slovenski reprezentant, načel nevsakdanjo zgodbo o tem, kako jo je ob igrišču skupil Zlatan Ljubijankić.

"Tega se dobro spominjam. Ogrevali smo se ob igrišču. Bilo nas je več, skoraj zagotovo pa je selektor Kek kot naslednjega v igro hotel takrat poslati Ljubijankića. Nato pa je Birsa dosegel prekrasen zadetek. Da, tisti gol z ogromne razdalje. Po njem smo vsi skočili v zrak in se veselili. Zlajo (Zlatan Ljubijankić, op. p.) pa pri tem ni imel sreče. Pri veselju je stopil v luknjo in si zvil gleženj. Tako ni mogel v igro, priložnost za nastop pa se je ponudila meni," so jo vselej nepredvidljivi nogometni bogovi pred 16 leti na Slovaškem zagodli Ljubijankiću, hkrati pa omogočili takrat dolgolasemu Korošcu, da je zaigral na še kako pomembni kvalifikacijski tekmi za SP 2010.

Zmaga, ki je utrdila samozavest Sloveniji

V 78. minuti je vstopil v igro namesto Zlatka Dedića. Takrat je Slovenija po zaslugi evrogola Valterja Birse vodila z 1:0, Slovaki, ki so potrebovali le točko do uvrstitve na SP 2010, pa so skušali na vsak način izenačiti. V sodnikovem podaljšku je sledil protinapad Slovenije. Po desni strani je prodrl Milivoje Novaković.

Nejc Pečnik je najprej prekrižal načrte Slovakom, nato pa mesec dni pozneje dosegel še dragocen zadetek za Slovenijo v Moskvi, ko je Kekova četa na prvi tekmi play-offa za SP 2010 izgubila z Rusijo 1:2. Na povratni tekmi v Mariboru je Slovenija po zlatem zadetku Zlatka Dedića zmagala z 1:0. Foto: Vid Ponikvar

"Bila je res dobra kontra. Malce več se nas je vključilo, Nova (Milivoje Novaković, op. p.) pa me je pravi čas videl in mi podal. Tako sem povečal prednost Slovenije. Bilo je prekrasno, saj smo oba zadetka dosegli na strani igrišča, kjer je bilo za golom ogromno naših navijačev. Čutila se je ogromna energija, to so bili res lepi spomini." Pečnik je po zadetku stekel do navijačev, padel na kolena in proslavljal velikansko zmago Slovenije, s katero je Kekova četa pokvarila načrte Slovakom, ki so imeli že vse pripravljeno za zabavo, proslavljanje preboja na SP 2010.

"To je bila res lepa zmaga. Birsa je dosegel fantastičen gol, oni so še bolj pritisnili, a smo se odlično branili. Tista zmaga nam je absolutno utrdila samozavest za poznejše dodatne kvalifikacije. Takrat smo dejansko videli, kako je lahko reprezentanca kot ekipa močna. Čutili smo, da ne bo nikomur proti nam v play-offu lahko." Takratni občutki ga niso varali, saj so varovanci Matjaža Keka nato le dober mesec pozneje senzacionalno izločili Rusijo in se uvrstili na spektakel na jugu Afrike.

Slovenija po 16 letih spet na SP?

Nejc Pečnik je nastopil na SP 2010, ko je na tekmi proti ZDA utrpel hudo poškodbo. Foto: Guliverimage Na SP 2010 je otroške sanje uresničil tudi Pečnik. Nastopil je na največjem tekmovanju, kar obstaja v nogometu. Na njem se je tudi grdo poškodoval, skupil jo je na tekmi proti ZDA (2:2), tako da je bilo zanj mundiala konec zgolj po dveh tekmah.

Slovenija je na svetovnem prvenstvu torej nazadnje nastopila leta 2010, zdajšnja generacija, ki jo prav tako vodi selektor Kek, pa bo skušala prekiniti post in se nanj uvrstiti jeseni, ko se bo v skupini potegovala s Švico, Švedsko in Kosovom. Najboljši si bo priigral vozovnico za SP 2026, drugouvrščenega čakajo dodatne kvalifikacije. Nekdanji slovenski reprezentant, zdaj pa poslovnež in predsednik NK Dravograd, je prepričan, da je zdajšnja reprezentanca na dobri poti, da uresniči cilje. Dvoboja v Bratislavi si ne bo ogledal v živo, ga bo pa z velikim zanimanjem spremljal prek zaslonov.

Parkiral ga je pred blokom, naslednje jutro ga ni bilo več

Je pa zanimivo, da ga po nepozabnem zadetku, s katerim je leta 2009 strl slovaška srca, pot ni nikoli več vodila v Bratislavo. Slovaško glavno mesto je sicer v tem obdobju doživelo skokovit razvoj. To se pozna tudi na nogometni infrastrukturi. Dotrajan nogometni stadion Tehelno Pole, ki je pričakal slovensko reprezentanco in navijače leta 2009, je zamenjal moderen večnamenski objekt.

Stadion Tehelno Pole je pripravljen na današnjo tekmo:

Ima pa Pečnik, ko pomisli na Bratislavo, vendarle mešane občutke. "Kar se tiče Bratislave, me nanjo veže tudi spomin na to, da so tam pred davnimi leti ukradli moj avto. Brat Andrej (Andrej Pečnik, tudi nekdanji slovenski reprezentant, op. p.) je vozil moj avto, ga parkiral zvečer pred blokom, naslednje jutro pa ga ni bilo več," nam je manj prijetno prigodo, pri kateri pa jo je po zaslugi zavarovalnice odnesel brez večje finančne škode, zaupal nekdanji as slovenskega nogometa.

Nejc Pečnik pričakuje danes dvoboj zelo izenačenih tekmecev. Foto: Ana Kovač

Danes pričakuje na Slovaškem tekmo enakovrednih tekmecev. "Zna biti dokaj enakovredno, zato bo ogromno odvisno od dnevne forme. In pa od športne sreče. Pa tudi tistega, kdo bo pokazal kanček več predrznosti," je prepričan, da se bo o tem, kdo bo na naslednji izvedbi lige narodov igral v drugem, kdo pa tretjem najmočnejšem rangu, odločalo šele v nedeljo v Ljubljani.

Slovaška in Slovenija se bosta danes udarili ob 21. uri, v prodaji pa je na voljo le še nekaj tisoč vstopnic, tako da velja zvečer pričakovati pravcati nogometni spektakel. Ko je Kekova četa nazadnje nastopala v Bratislavi, se je veselila sladke zmage. Tudi po zaslugi zadetka Pečnika ...