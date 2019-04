V živo: Gorici se še smeji, Olimpija nevarno visela, a jo je rešil Kronaveter #video

Gorica : Krško 1:0 (-:-)

37. minuta: Semir Smailagić je z močnim strelom z razdalje prisilil vratarja Krškega k atraktivni obrambi. 17. minuta: Krško je skušalo hitro izenačiti. Priložnost se je ponudila Robertu Jandreku, a je obramba Gorice blokirala njegov strel. Ostaja 1:0. Goooool! 1:0! 8. minuta. Gorica vodi. Visoki branilec vrtnic Žiga Lipušček je po predložku s kota skoraj neoviran premagal vratarja Krškega Žigo Freliha. Gorica je za vodstvo potrebovala le osem minut. Pred tem je gostujočega vratarja namučil Etien Velikonja. Začetek dvoboja v Novi Gorici. Sklepno dejanje 27. kroga bo ob 19. uri v Novi Gorici, kjer se bodo vrtnice predstavile že s tretjim trenerjem v tej sezoni. Po Miranu Srebrniču in Nerminu Bašiću, ki se v spomladanskem delu ni proslavil, saj je na sedmih tekmah popeljal Gorico le do štirih točk, se bo predstavil njegov donedavni pomočnik Saša Kolman. Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na pomoč Hrvata Andrije Filipovića, gostje iz Krškega, ki bodo v zadnjih desetih krogih za zagotovitev obstanka potrebovali manjši čudež, saj za Gorico zaostajajo kar devet točk, pa bodo pogrešali prvega vratarja Marka Zalokarja. Posavci so se na derbi začelja v slovenski Las Vegas odpravili s ciljem, da pozdravijo prvo zmago pod vodstvom Andreja Panadića. Krško ni zmagalo že devet krogov. Ob 19. uri se bosta v sklepnem dvoboju 27. kroga v derbiju začelja pomerila Gorica in Krško. Koga sta trenerja Saša Kolman in Andrej Panadić uvrstila v začetno postavo? Znani sta postavi Gorica in NK Krško 👇#PLTS 🏆 | #GORKRS ⚽ pic.twitter.com/iMsnP08lHx — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019

"Gasilec" Hadžić se je vrnil z zmago, Aluminij jezen na sodnika

Safet Hadžić se je vrnil na klop Olimpije z zmago. Foto: Matic Ritonja/Sportida V Stožicah se je na dvoboju med Olimpijo in Aluminijem, ki se bosta 23. aprila pomerila v Ljubljani še na pokalnem izzivu, zbralo zgolj 400 gledalcev. Navijaška skupina Green Dragons je izrazila nezadovoljstvo z (nedavnimi) odločitvami vodstva in zelo pogostimi menjavami trenerja s transparentom, na katerem je pisalo "Vsak teden nova vizija, rezultat je apatija," v enajsterici gostiteljev pa sta se pod vodstvom povratnika Safeta Hadžića znašla tudi izkušena ''povratnika'' Rok Kronaveter in Marko Putinčanin.

Kronaveter je v prvem polčasu stresel okvir vrat, pri gostih pa je najlepšo priložnost zapravil Matic Vrbanec. Kidričani so v nadaljevanju zaigrali še bolj napadalno, zapravili kar nekaj priložnosti, v 59. minuti pa od sodnika zahtevali še strel z bele točke. Dragoslav Perić je brez razmišljanja odmahnil z roko.

Sporna sodniška odločitev v 59. minuti, ki je razburila goste iz Kidričevega:

Olimpija se je znašla v težavah, nato pa je Kronaveter mojstrsko zaposlil Maria Jurčevića, ta pa je v 79. minuti poskrbel za vodstvo gostiteljev.

Prvi zadetek Olimpije po prekrasni akciji Kronaveter - Jurčević:

V izdihljajih srečanja ga je po hudi napaki obrambe gostov še povečal Kronaveter in zaznamoval zmago, s katero se je na vroči stolček Olimpije vrnil ''dežurni gasilec'' Hadžić. Po tekmi je priznal, da je bila igra Olimpije v krču, a da je v tem trenutku najbolj pomembna zmaga. Maribor beži največjim tekmecem iz Ljubljane 12 točk.

Sanjski začetek Mure, Obradović znova nepremagan

Črno-beli iz Murske Sobote nadaljuje izjemen niz v prvenstvu. Na zadnjih petih tekmah so neporaženi, od možnih 15 so osvojili kar 13 točk in se močno približali tretjeuvrščenim Domžalam, vratar Matko Obradović pa je v tem obdobju ohranil mrežo nedotaknjeno. Mura ni prejela zadetka v prvenstvu že 464 minut!

Zadetek Alena Kozarja v 48. sekundi srečanja:

Tokrat je v Celju pred velikim številom navijačem, ki so pripotovali v knežje mesto iz Prekmurja, zmagala z 2:0. Oba zadetka je dosegla že v uvodnih štirih minutah. V 48. sekundi je izbrance Anteja Šimundže s strelskim prvencem sezone popeljal v vodstvo kapetan Alen Kozar, na 2:0 pa je hitro povišal Nino Kouter. Hitro vodstvo je šokiralo Celjane, ki v nadaljevanju niso znali prelisičiti obrambe gostov, v 87. minuti pa ostali še brez izključenega Tadeja Vidmajerja.

Maribor do zmage popeljal neuničljivi Tavares

Derbi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Mariboru ni navdušil. Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, na koncu pa vseeno Ljudski vrt zapustili brez točkovnega izkupička. Po dveh zaporednih zmagah so tokrat doživeli poraz zaradi avtogola Gabra Dobrovoljca v izdihljajih tekme, potem ko je v lastno mrežo žogo preusmeril po ostri podaji kapetana Maribora Marcosa Tavaresa.

Akcija, ki je odločila obračun v Ljudskem vrtu:

Še tretja zaporedna ničla Triglava

Velenjčani so po štirih tekmah brez zmage slavili v Kranju in Triglavu primazalo tretjo zaporedno ničlo. Foto: Vid Ponikvar

V Kranju sta se srečali ekipi, ki sta v prejšnjem krogu doživeli visoka poraza. Velenjčani so proti Celjanom izgubili z 0:3, Kranjčani pa so se iz Domžal vrnili s pol ducata zadetkov v mreži. V pomembnem obračunu v boju za izognitev predzadnjemu (in zadnjemu) mestu so bili boljši knapi, ki so še tretjič v sezoni premagali Gorenjce, hkrati pa vpisali svojo prvo zmago po štirih tekmah (2 remija, 2 poraza).

Pri knapih je z dvema zadetkoma blestel Žiga Škoflek, s podajo in zadetkom pa se je izkazal tudi rabelj Olimpije Milan Tučić. Četrti zadetek so si Kranjčani, ki so tekmo končali le z deseterico in imajo po novem tudi najslabšo obrambo lige, zabili sami.

Lep protinapad in zadetek Rudarja:

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

12 - Rok Kronaveter (Olimpija),

11 - Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Senijad Ibričić (Domžale), Shamar Nicholson (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Marcos Tavares (Maribor)

...

